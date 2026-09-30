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Annonce des autorités
Un crash d'hélicoptère au Zimbabwe fait six morts

Six personnes sont mortes mercredi dans le crash d’un hélicoptère près de Marondera, à l’est de Harare, ont annoncé les autorités zimbabwéennes. L’identité des victimes doit encore être confirmée.
Publié: il y a 8 minutes
Six personnes sont mortes mercredi dans le crash d’un hélicoptère près de Marondera. (Image d'illustration)
Photo: Claude Paris
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AFP Agence France-Presse

Un hélicoptère s'est écrasé à l'est de Harare, la capitale du Zimbabwe, mercredi, tuant les six personnes à bord, ont annoncé les autorités. L'accident s'est produit dans la zone rurale de Marondera, à environ 72 km de la capitale à 15h00 GMT, a précisé la police.

Le gouvernement «confirme qu'un accident d'hélicoptère s'est produit, impliquant un homme d'affaires de premier plan, trois autres passagers et deux pilotes», a indiqué le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, sur X. «Les informations disponibles à ce stade indiquent qu'il n'y a eu aucun survivant», a-t-il précisé, ajoutant que la police confirmerait l'identité des victimes en temps voulu.

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