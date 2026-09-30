Six personnes sont mortes mercredi dans le crash d’un hélicoptère près de Marondera, à l’est de Harare, ont annoncé les autorités zimbabwéennes. L’identité des victimes doit encore être confirmée.

Un crash d'hélicoptère au Zimbabwe fait six morts

Un crash d'hélicoptère au Zimbabwe fait six morts

AFP Agence France-Presse

Un hélicoptère s'est écrasé à l'est de Harare, la capitale du Zimbabwe, mercredi, tuant les six personnes à bord, ont annoncé les autorités. L'accident s'est produit dans la zone rurale de Marondera, à environ 72 km de la capitale à 15h00 GMT, a précisé la police.

Le gouvernement «confirme qu'un accident d'hélicoptère s'est produit, impliquant un homme d'affaires de premier plan, trois autres passagers et deux pilotes», a indiqué le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, sur X. «Les informations disponibles à ce stade indiquent qu'il n'y a eu aucun survivant», a-t-il précisé, ajoutant que la police confirmerait l'identité des victimes en temps voulu.