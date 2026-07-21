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Explosion naturelle
Au moins 9 morts dans l'effondrement d'un tunnel en Inde

Un tunnel s'est effondré lundi dans l'Etat indien du Sikkim, faisant 9 morts et 15 disparus. L'accident, survenu sur un chantier hydroélectrique, pourrait être lié à une explosion d'origine naturelle.
Publié: il y a 44 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Un tunnel s'effondre en Inde après une mystérieuse explosion. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Au moins 9 personnes ont été tuées et 15 autres portées disparues dans le nord de l'Inde après l'effondrement d'un tunnel en construction dans le cadre d'un projet de barrage hydroélectrique, a-t-on appris mardi auprès des autorités locales. L'accident s'est produit lundi après-midi dans l'Etat himalayen du Sikkim, lors d'un chantier en cours sur le fleuve Teesta, ont-elles précisé.

«Nous estimons qu'environ 25 à 27 personnes ont été ensevelies. Neuf corps ont déjà été récupérés», a rapporté à l'AFP le responsable de la gestion des situations d'urgence de l'Etat, Rajiv Roka. Selon les premières constatations, l'effondrement a été provoqué par une explosion. «Nous ne sommes pas encore sûrs de l'origine de l'explosion», a indiqué Roka, mais «elle est probablement d'origine naturelle».

Des accidents fréquents

Les opérations de secours se poursuivaient mardi dans des conditions rendues difficiles par les émanations de méthane, un gaz toxique, sur les lieux. Les accidents sur les chantiers sont fréquents en Inde.

En 2023, 41 ouvriers avaient été extraits après dix-sept jours d'efforts d'un tunnel routier en construction qui s'était effondré dans l'Etat de l'Uttarakhand (nord). Les ONG indiennes dénoncent régulièrement le coût écologique des grands travaux d'infrastructure menés par le Premier ministre Narendra Modi, en rappelant qu'ils contribuent à aggraver les effets des inondations et des glissements de terrain.


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