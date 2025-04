Donald Trump va inviter à dîner les plus gros détenteurs de sa cryptomonnaie, lancée en janvier, et leur offrir une visite privée de la Maison Blanche, a indiqué mercredi la société qui supervise cette devise numérique, dont le cours a immédiatement bondi

Trump va inviter à dîner les plus gros détenteurs de sa cryptomonnaie

Les élus recevront une invitation au Trump National Golf Club, appartenant à la famille du président américain. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Un dîner avec Trump et une visite privée de la Maison Blanche. C’est la promesse faite aux plus gros détenteurs de sa cryptomonnaie, lancée en janvier. Une annonce qui a aussitôt dopé la valeur de ce jeton numérique, selon la société qui le gère.

«Achetez des Trump. Dînez avec le président Trump!», suggère un message promotionnel posté sur le site officiel de cette cryptomonnaie qui porte le nom du président américain. Cette monnaie a été lancée fin janvier, quelques heures avant l'investiture du milliardaire républicain.

Quelque 200 millions de jetons (unités) de cette devise ont été mis sur le marché, la start-up à l'origine de l'opération, Fight Fight Fight, prévoyant d'en ajouter 800 millions supplémentaires dans les trois ans.

Dîner au National Golf Club

Les créateurs de ce nouvel actif numérique, parmi lesquels figurent Donald Trump, contrôlent l'ensemble des jetons non encore commercialisés, qui ont une valeur théorique de plus de 10 milliards de dollars au cours actuel.

Dans le détail, Fight Fight Fight va identifier les 220 plus gros détenteurs de Trump en moyenne sur la période allant du 23 avril au 12 mai. Les élus recevront ensuite une invitation pour un dîner, le 22 mai, au Trump National Golf Club, parcours de golf appartenant à la famille du président américain, situé à Potomac Falls (Virginie), en grande banlieue de Washington.

Parmi eux, les 25 investisseurs détenant le plus de cette cryptomonnaie seront conviés à une réception préalable, en petit comité, avec le chef de l'Etat, et auront droit, plus tard, à une visite privée de la Maison Blanche.