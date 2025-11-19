Trump dit qu'il va «travailler» sur le Soudan

Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis vont s'efforcer de mettre fin au conflit au Soudan, à la demande du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Cette décision intervient lors de la visite officielle du dirigeant saoudien à Washington.

Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a dit mercredi que les Etats-Unis allaient «travailler» afin de mettre fin au conflit au Soudan à la demande du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Le dirigeant de facto d'Arabie saoudite, en visite officielle à Washington, «voudrait que je fasse quelque chose de très puissant en rapport avec le Soudan», a dit le président américain dans un discours pendant une conférence économique.

Washington a déjà mené des tentatives de médiation dans le conflit qui ensanglante le Soudan depuis plus de deux ans et qui a provoqué selon l'ONU la pire crise humanitaire au monde. «Ce n'était pas dans mes plans d'être impliqué là-dedans. Je pensais que c'était juste quelque chose de dingue et hors de contrôle», a dit Donald Trump à propos du troisième plus grand pays d'Afrique, où l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), tous deux accusés d'exactions, s'affrontent depuis avril 2023.

«Je vois cela différemment désormais»

«Mais je vois à quel point c'est important pour vous», a dit Donald Trump à l'intention de Mohammed ben Salmane, à qui il a offert mardi un accueil particulièrement chaleureux à la Maison Blanche, et qui assistait mercredi à la même conférence économique que lui dans la capitale américaine. Le prince héritier «a mentionné le Soudan hier», a relaté le président américain, qui se voit en grand pacificateur.

«Il a expliqué toute la culture, toute l'histoire. C'était très intéressant à entendre, vraiment incroyable en réalité, et nous avons déjà commencé à travailler dessus», a-t-il ajouté. «Je vois cela différemment désormais», a encore déclaré Donald Trump.

Le conflit au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé près de 12 millions de personnes. Il a connu une nouvelle accélération avec la chute aux mains des paramilitaires des FSR fin octobre de la ville d'El-Facher, dernier bastion de l'armée dans le Darfour. Les Emirats arabes unis, un autre proche partenaire des Etats-Unis dans le Golfe, sont accusés par les ONG de soutenir les FSR. Abou Dhabi dément systématiquement ces accusations.