Un glissement de terrain dans une mine de jade désaffectée en Birmanie a causé cinq morts et a fait une quinzaine de disparus dimanche dans l'Etat de Kachin. Les pluies de mousson ont déstabilisé le site, déjà marqué par des conflits violents.

Cinq morts dans l'effondrement d'une mine de jade en Birmanie

Cinq morts dans l'effondrement d'une mine de jade en Birmanie

ATS Agence télégraphique suisse

L'effondrement d'une mine de jade désaffectée en Birmanie, provoqué par de fortes pluies de mousson, a fait cinq morts et une quinzaine de personnes sont portées disparues, a indiqué mardi la presse d'Etat. «Environ vingt chercheurs de jade indépendants ont été ensevelis lorsque le terril a soudainement cédé» dimanche soir dans l'Etat de Kachin, a rapporté The Global New Light of Myanmar.

«La mort d'au moins cinq personnes a été confirmée et environ 15 personnes restent portées disparues», a ajouté le journal, précisant que des recherches étaient toujours en cours. En proie à une guerre civile depuis un coup d'Etat militaire, qui a renversé en 2021 le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi, la Birmanie possède un vaste secteur minier non réglementé.

L'Etat de Kachin, dans le nord du pays, abrite la plus grande réserve mondiale de jade, une pierre précieuse considérée comme porte-bonheur dans de nombreuses cultures asiatiques, notamment en Chine voisine. Des factions rebelles engagées dans le conflit contrôlent de nombreuses mines, dont elles utilisent les profits pour financer leurs opérations militaires.

Les habitants les plus pauvres fouillent souvent les gravats abandonnés afin d'y trouver des fragments de jade oubliés. Les accidents sont fréquents dans les mines birmanes, particulièrement pendant la saison de la mousson, lorsque les pluies déstabilisent les sites. Le canton dans lequel s'est produit l'accident dimanche a été le théâtre ces derniers mois de violents combats entre l'armée et les forces d'opposition, qui cherchent à avoir le contrôle des mines de jade.