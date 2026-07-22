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60'000 personnes restent isolées
Une violente tempête fait au moins 13 morts au Chili

Une tempête dévastatrice au Chili a causé au moins 13 morts et isolé plus de 60'000 personnes depuis le 15 juillet. Les régions de Coquimbo et Atacama, rarement touchées par de telles pluies, sont particulièrement affectées.
Publié: 08:15 heures
Les intempéries ont détruit ou endommagé environ 2800 logements, fait quelque 2200 sinistrés et isolé plus de 60'000 personnes.
Photo: IMAGO/Aton Chile
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AFP Agence France-Presse

La violente tempête qui balaie le Chili a fait au moins 13 morts, selon un nouveau bilan publié mardi par le gouvernement du pays où plus de 60'000 personnes restent isolées en raison de routes coupées. Cette tempête, qui a débuté le 15 juillet, touche particulièrement les régions septentrionales de Coquimbo et d'Atacama, où les précipitations extrêmes sont rares.

«Nous dénombrons 13 morts et sept disparus», a indiqué à la presse Alicia Cebrián, directrice du Service national des urgences (Senapred). Le précédent bilan faisait état de dix morts et 100'000 personnes isolées.

Les intempéries ont détruit ou endommagé environ 2800 logements, fait quelque 2200 sinistrés et isolé plus de 60'000 personnes, les crues des rivières empêchant l'accès à plusieurs villages. «J'ai 57 ans et je n'ai jamais vu une situation pareille. Le plus impressionnant a été de voir les fleuves et les ruisseaux déborder», a décrit à l'AFP Patricia Albornoz, une responsable de quartier à Coquimbo, à près de 500 km de Santiago.

Le ministre de l'Intérieur, Claudio Alvarado, a annoncé que les pluies allaient «commencer à diminuer» dans les prochaines heures. Le président chilien José Antonio Kast a décrété lundi l'état de catastrophe dans une partie du nord du pays, ce qui autorise le déploiement de l'armée, la restriction des déplacements et l'acheminement plus rapide de l'aide humanitaire.

Les scientifiques avertissent que l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes à l'échelle du globe augmenteront à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles.

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