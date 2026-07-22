DE
FR

Sur le célèbre pont Erasme
Une collison entre deux trams fait 15 blessés à Rotterdam

Deux tramways ont violemment collisionné sur le pont Erasme à Rotterdam ce mercredi matin, faisant 15 blessés, dont un grave. La circulation reste suspendue tandis que les secours interviennent.
Publié: il y a 6 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Deux tramways sont entrés en collision mercredi matin sur le célèbre pont Erasme de Rotterdam.
Photo: IMAGO/ANP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux tramways sont entrés en collision mercredi matin sur le célèbre pont Erasme de Rotterdam, aux Pays-Bas, faisant 15 blessés, d'après les autorités, dont un grave. Un livestream du pont montre un tramway venant du centre-ville en percuter l'autre, alors à l'arrêt, vers 11h10.

«Nous avons visionné les images et sommes profondément choqués. Nous exprimons toute notre sympathie aux victimes et aux passagers présents», a indiqué dans un communiqué RET, l'entreprise chargée des transports en commun à Rotterdam. La circulation sur le pont Erasme était encore suspendue à la mi-journée. Des services d'urgence ont rapidement été déployés, dont un hélicoptère médical, a rapporté Rijnmond, média de la région de Rotterdam.

Un chiffre revu à la baisse

Les autorités de Rotterdam avaient initialement fait état de 18 blessés, mais ont revu ce chiffre à la baisse. Une journaliste de l'AFP sur place après l'accident a constaté de sérieux dégâts matériels sur les devants des deux véhicules, avec de nombreux débris de verre et de métal.

Situé dans le sud de Rotterdam, le pont Erasme, nommé en hommage au philosophe originaire de la ville portuaire, relie la rive nord et la rive sud de la nouvelle Meuse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus