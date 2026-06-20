Voici 4 conseils pour bien dormir malgré la canicule

Avec les températures élevées actuelles, le repos nocturne en pâtit. Voici quelques conseils pour passer des nuits paisibles malgré la canicule.

Vanessa Büchel

Les fortes chaleurs redoubleront d'intensité en Suisse, en cette fin de semaine, et ce au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Les températures pourraient atteindre les 37 degrés à Genève, avec des nuits encore bien douces... Mais alors que les températures restent élevées la nuit, comment bien dormir?

«La température recommandée dans la chambre à coucher est de 15 à 18 degrés», explique le docteur Marc Spielmanns, expert du sommeil et médecin-chef de la réadaptation pulmonaire des centres de rééducation zurichois. Mais cette température est difficile à atteindre lorsqu'il fait si chaud dehors: «Tout ce qui est au-dessus de 20 à 21 degrés est en général déjà ressenti comme désagréable.»

Que faire si la chambre à coucher se transforme en sauna? Voici quelques conseils pour dormir (un peu) malgré tout!

1 Prenez une douche pas trop froide

«Prendre une douche avant d'aller se coucher est en tout cas une bonne idée», estime Marc Spielmanns. Or, bien qu'on soit tenté de se rincer à l'eau gelée, il est important de ne pas prendre une douche trop froide: «L'eau devrait être un peu plus fraîche, mais pas glaciale.» Et si l'on se réveille la nuit en sueur sans pouvoir se rendormir, l'expert du sommeil recommande de se rafraîchir en se mouillant un peu.

2 Dormez tout nu

On peut également très bien se passer de vêtements pendant la nuit, comme l'explique le médecin: «La fonction des vêtements est en général de conserver la chaleur, c'est pourquoi il est recommandé de s'en passer lorsque les températures sont élevées.» Cela permet à l'air de pénétrer dans le corps et à celui-ci de réguler sa température centrale de manière naturelle grâce à la transpiration. Ainsi, vous pourrez aussi garder votre couverture, ou un drap fin.

3 Essayez les compresses froides

Un conseil très spécial: mettre des compresses froides sur ses mollets. C'est un vieux remède de grand-mère qui est aussi utilisé en cas de fièvre. Il ne faut cependant pas laisser les compresses plus de cinq à dix minutes, quitte à répéter l'opération après un court laps de temps. À noter qu'il est plutôt déconseillé de placer les compresses sur la nuque.

4 Attention aux ventilateurs et boissons trop froides

Il est préférable de ne pas essayer de mettre la taie d'oreiller au congélateur avant d'aller se coucher: «Cela pourrait provoquer des inflammations au niveau de l'oreille moyenne ou du nez», prévient le spécialiste. Les ventilateurs peuvent également provoquer de tels problèmes, surtout si le souffle d'air est puissant: «En aucun cas, il ne faut diriger le ventilateur vers soi. Il vaut mieux l'orienter de manière à ce qu'il souffle vers la fenêtre», recommande Marc Spielmanns.

Les boissons trop froides sont aussi déconseillées, car elles entraînent un réchauffement secondaire de l'organisme. L'expert conseille plutôt des boissons modérément fraîches. Lors de journées aussi chaudes, il est extrêmement important de boire suffisamment et deux à trois litres d'eau sont obligatoires. Et pour ceux qui le souhaitent, le mieux est de placer une bouteille d'eau à côté du lit.

Les femmes ont plus souvent des problèmes de sommeil

Les femmes et les hommes ne perçoivent pas la chaleur de la même manière. Mais en principe, tout le monde a plus de mal à s'endormir. Le docteur Spielmanns explique : «Les femmes supportent mieux la chaleur. Les hommes, en revanche, supportent mieux le froid.» Une étude prouve en outre que les femmes sont en général davantage confrontées à des problèmes de sommeil.

En été, il y a encore un autre facteur qui joue un rôle dans la qualité du sommeil, poursuit Marc Spielmanns : «Nous avons plus de lumière du jour. Pour beaucoup, c'est un problème de trouver le repos lorsqu'il fait encore clair dehors à dix heures du soir.» La chambre à coucher devrait donc toujours être obscurcie.

Le rythme biologique est perturbé par la chaleur

En général, les troubles du sommeil pendant les nuits chaudes se manifesteraient par le fait que l'on ne dort pas aussi profondément. «On se réveille plus souvent et les phases de rêve sont plus courtes», explique l'expert du sommeil. En effet, c'est généralement entre trois et cinq heures – nous parlons d'une nuit «normale» – que le corps atteint sa température centrale la plus basse. Si la température extérieure est assez élevée, cela va à l'encontre du rythme naturel. «Tout d'abord, il est plus difficile de s'endormir et ensuite, notre rythme n'est pas non plus synchronisé de manière optimale, le corps se réveille donc plus facilement.»