Le champagne, le décompte, les talons aiguilles vous donnent la nausée? Voici 5 manières d'honorer votre haine viscérale du Nouvel-An.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Certains se déhancheront jusqu'à l'aube, d'autres se hisseront sur des talons vertigineux pour bondir encore plus haut à minuit. Champagne et foie gras se disputeront le devant de la table, arrosés de confettis. Et vous, où serez-vous, le 31 décembre 2025? Sous les étincelles de la boule à facettes, des lunettes en plastique sur le nez? Ou chez vous, les pieds dans vos pantoufles, un mug de chocolat chaud entre les mains?

Si la seconde option vous inspire des soupirs de soulagement, sachez que vous n'êtes pas seul. La pression et autres cortèges de clichés rattachés à la Saint-Sylvestre sont loin de faire l'unanimité. En 2016 déjà, une vidéo très populaire réalisée par la plateforme américaine ASAP Science soulignait que 83% des sondés s'avouent déçus de leurs soirées du Nouvel An et évoquent «moins de fun qu'espéré».

Plus récemment, une étude publiée fin 2023 par l'association américaine de psychologie démontrait que 41% des Américains décrivent des niveaux de stress plus élevés durant les fêtes de fin d'année, au point de réduire leur envie d'en profiter. Pour 36% des sondés, cette période s'accompagne de tant d'exigences qu'elle s'apparente carrément à une compétition.

Pourquoi s'infliger un tel stress pour des événements censés clore l'année en beauté? Voici quelques idées pour revendiquer (et apaiser) le dédain, la lassitude ou la haine qu'attise chez vous le Nouvel An.

1 Ne rien faire (sans culpabiliser!)

Décider de passer le 31 en pyjama, c'est risquer la survenue d'un affreux sentiment de FOMO (fear of missing out, ou la peur de rater des moments importants). Or, ainsi que nous l'expliquait la psychologue et psychothérapeute FSP Adèle Zufferey, dans un article consacré à la solitude durant les Fêtes, rien ne nous oblige à céder à la pression: «L'injonction sociale est de sortir jusqu’à l’aube, de boire beaucoup d’alcool et d’être très joyeux, mais si on a envie de rester en pyjama et d’aller se coucher à 22h, c’est bien aussi! estimait-elle. On a le droit de faire ce qu’on veut, peu importe ce dont nous abreuvent les films et les publicités!»

Ainsi, se glisser dans notre pyjama le plus épais, s'offrir un marathon d'«Assassin's Creed» ou commander un plateau de sushis devant «The Holiday» est complètement permis! Vous serez ainsi frais comme des roses pour sillonner les pistes ou vous envoler vers une capitale européenne dès l'aube du 1er janvier (plusieurs membres de la rédaction ont constaté que les vols, même réservés de manière spontanée, sont moins chers à cette date!).

2 Faire du bénévolat

Parfois, ce n'est pas l'envie de festoyer qui manque, mais les convives... Après un déménagement, une séparation ou une soudaine annulation, il arrive qu'on doive passer la Saint-Sylvestre plus esseulé que d'habitude. Bien que rien ne vous empêche de danser dans votre cuisine, il se peut que cette perspective vous attriste.

«Quand on est seul durant les Fêtes, je conseille d’imaginer une journée qui fait sens pour nous, conseille la psychologue et psychothérapeute FSP Brigitte Favre. Certaines personnes voudront regarder une série joyeuse, danser ou marcher… Pour d’autres, l’amour de soi passe aussi par des actes de service, en prêtant main-forte à des associations, par exemple». L'experte constate en effet que le service rendu aux autres permet d’endiguer la tristesse en créant des liens avec autrui.

Vous pouvez par exemple proposer vos services auprès de l'opération Nez Rouge, afin d'aider les fêtards à retrouver leur lit en toute sécurité. L'association Feu solidarité à Lausanne recherche aussi des bénévoles pour accueillir les personnes en détresse, durant la saison hivernale.

3 Improviser une soirée anti-Nouvel An

Si vous connaissez d'autres personnes allergiques aux conventions de la Saint-Sylvestre, une idée originale serait de rassembler tous les antonymes de cette fête sous un même toit: plutôt que du champagne, il s'agirait par exemple de passer la soirée à boire du thé ou du saké. À défaut d'arborer sequins et velours, déguisez-vous en chanteurs français décédés (comme l'ont fait certains brillants membres de la rédaction, à Noël!) et produisez l'un de leurs titres fétiches devant votre public déchaîné.

Au lieu de rejoindre l'ambiance électrisante d'une boîte de nuit bondée, passez la soirée à regarder des pépites Disney, à enchaîner les matchs de «Time's Up» ou a binger les versions longues du «Seigneur des Anneaux» en avalant un marshmallow à chaque fois que vous entendrez le mot «Précieux». Et au lieu de hurler à minuit, accueillez la nouvelle année en silence, un concert de flûte de Pan en guise de tapis sonore (encore un favori de la rédaction).

4 Pâtisser (ou boire du vin) avec sa grand-mère

D'après la convention, passer le Nouvel An en famille, ce n'est pas «cool». Ou pire encore: le signe que votre vie sociale est plus morne que celle d'un porc-épic à crête. Ces clichés n'ont absolument pas lieu d'être. Pour commencer, le porc-épic à crête a beau être solitaire, il a l'air follement détendu et satisfait de son existence!

Ensuite, si vous avez envie de passer le réveillon avec votre famille, dont vos grands-parents un peu esseulés, la recherche vous applaudit: une étude réalisée par l'université de Boston soulève effectivement que des liens privilégiés avec nos aînés diminuent les symptômes dépressifs chez toutes les personnes concernées. Et puisque la fin de l'année peut intensifier la solitude (pour 66% des individus, d'après la CNN), passer une soirée avec des personnes potentiellement isolées pourrait illuminer l'aube de leur année. Bien mieux que de comater après une triple ration de fondue chinoise!

5 Manger... et c'est tout!

Parlons-en, d'ailleurs, de cette fondue chinoise! Très appréciée des Suisses en fin d'année, elle rappelle que les Fêtes constituent l'excuse parfaite de profiter d'un festin. Or, pas besoin de vous calquer sur un menu traditionnel, avec blinis et caviar! Que vous rêviez d'une terrine de champignons, d'un plateau de fruits de mer (voici où trouver les meilleurs de Lausanne), une fantasmagorique part de bûche faite maison ou un cocktail festif, l'essentiel est de vous faire plaisir.

Les arcanes culinaires de TikTok et Instagram raffolent également des plateaux de charcuterie (comme celui de la créatrice de contenu Meg Quinn), de fromages ou même de desserts, arrangés de manière artistique et destinés à vous faire oublier tous vos soucis - jusqu'à l'année prochaine!