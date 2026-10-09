Avant même la première vague de grippe, les chiffres du Covid augmentent nettement : en l’espace d’un mois, les cas ont quintuplé. Cette année, le variant XFG joue notamment un rôle plus important.

Les cas multipliés par cinq en un mois

En bref Les cas de Covid ont quintuplé en l’espace d’un mois

XFG est un descendant d’Omicron, aucune évolution plus grave n’est attestée

La vaccination contre le Covid n’est recommandée qu’aux groupes à risque; pour la grippe, les personnes en contact devraient si possible également se faire vacciner

Wiebke Köhne

Nous y sommes. L'automne est de retour et avec les feuilles qui commencent à tomber les rhumes arrivent. Officiellement, la saison de la grippe a déjà débuté le 28 septembre. Alors qu’il faudra probablement encore attendre un peu avant la première vague de grippe, les cas de Covid sont actuellement en hausse, confirme l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à Blick. C'est connu le covid revinet a l'autonme ceux-ci avaient déjà atteint leur pic en automne au cours des années précédentes.

Selon l’OFSP, la circulation actuelle des virus du Covid est toutefois un peu moins forte. L’ampleur totale de la vague ne pourra cependant être évaluée qu’à la fin de la saison. Blick répond aux principales questions concernant la vague de Covid de cette année.

Quels variants sont actuellement en circulation?

Selon l’OFSP, les variants de SARS-CoV-2 en circulation sont surveillés au moyen du suivi des eaux usées. Actuellement, c'est le variant XFG est principalement détecté dans les eaux usées suisses.

Qu’est-ce qui caractérise le variant XFG?

Comme l’a indiqué le Service du médecin cantonal genevois (SMC) à «24 heures», le variant XFG est un descendant d’Omicron. Ses symptômes sont les mêmes que ceux des variants précédents: fièvre, maux de tête, rhume et fatigue. La perte du goût et de l’odorat serait toutefois moins fréquente, selon le SMC. Quant à la gravité, rien n’indique, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), que XFG provoque une forme plus sévère de la maladie que les autres variants en circulation..

Les vaccinations précédentes offrent-elles une protection contre le variant actuel?

Les anciens vaccins, conçus pour le virus initial ou pour des variants antérieurs, neutralisent certes de moins en moins bien les nouveaux variants, ce qui augmente le risque d’une infection légère ou modérée. Ils continuent toutefois de prévenir efficacement les formes graves dans la plupart des cas.

Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les vaccins utilisés pour la vaccination annuelle sont chaque fois adaptés aux variants qui circulent le plus. Grâce à la parenté entre les virus, ils resteraient aussi efficaces contre d’autres variants: on parle alors d’immunité croisée.

A qui la vaccination est-elle recommandée?

Dans sa recommandation de vaccination actuelle, l’OFSP ne conseille la vaccination contre le Covid qu’aux personnes présentant des facteurs de risque. Il s’agit en premier lieu des personnes de 65 ans et plus, chez qui le risque de forme grave augmente avec l’âge. La vaccination est également recommandée dès 16 ans aux personnes atteintes de certaines maladies chroniques ou de trisomie 21.

Pour les femmes enceintes, l’OFSP estime que le risque de forme grave est nettement plus faible que les années précédentes, notamment parce qu’une large part de la population est déjà immunisée. Désormais, la vaccination ne leur est recommandée qu’en cas de certaines maladies sous-jacentes ou si un médecin la juge indiquée après une évaluation individuelle.

Qu’en est-il de la vaccination contre la grippe?

Contrairement au Covid, la grippe ne circule généralement qu’en hiver, selon l’OFSP. La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée aux personnes qui présentent un risque accru de complications. Comme l’indique l’OFSP sur son site internet, il s’agit des personnes de 65 ans et plus, des femmes enceintes, des enfants nés prématurément jusqu’à l’âge de 2 ans et des personnes atteintes de maladies chroniques.

L’OFSP recommande aussi le vaccin à toutes les personnes en contact étroit et régulier avec ces groupes, comme les proches, les personnes qui gardent des nourrissons ou le personnel de santé. La période la plus favorable pour se faire vacciner s’étend de la mi-octobre au début de la vague de grippe.