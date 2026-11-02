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Pininfarina Battista Novantacinque an der Auto Zürich
Achtung, Hochspannung!

Der Elektro-Hypercar Battista ist die neueste Kreation der italienischen Traumfabrik Pininfarina. Mit dem Novantacinque kommt ein glanzvolles Einzelstück nach Zürich, das nicht nur optisch alles in den Schatten stellt.
Publiziert: 15:20 Uhr
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Spektakel an der Auto Zürich: Der Elektro-Hypercar Battista ist die neueste Kreation der italienischen Traumfabrik Pininfarina.
Foto: JWW

Darum gehts

  • Pininfarina zeigt an der Auto Zürich das Einzelstück Battista Novantacinque
  • Vier Elektromotoren leisten bis zu 1900 PS und 2340 Nm, die Spitze liegt bei über 350 km/h
  • Der Battista beschleunigt unter zwei Sekunden auf 100 km/h und stellte mehrere Weltrekorde auf
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Andreas EngelRedaktor Auto & Mobilität

Tradition kann fundamental wichtig sein – aber auch zur Bürde werden. Während andere Marken im Laufe der Jahre das Zeitliche segneten, lebt Pininfarina bis heute. Die italienische Traumschmiede prägt seit der Gründung von Battista «Pinin» Farina 1930 die Geschichte des Autodesigns und erschuf nicht nur zahlreiche Modelle für Grossserienhersteller wie Fiat (124, Coupé) oder Peugeot (504, 205), sondern auch legendäre Automobil-Ikonen wie Alfa Romeo Spider, Ferrari Dino, F40 oder 308 GTB.

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Dazu benötigt er dringend neue Elektromodelle unterhalb des aktuellen ID.3. Der ID.2 (Bild: Concept Car ID. 2All und Chefdesigner Andreas Mindt) soll 2025 präsentiert werden.
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Angesiedelt im Innovation versprechenden «The Valley»-Areal unweit von Winterthur ZH, bringt der Zürcher Ableger von Automobili Pininfarina dieses Jahr die neueste spektakuläre Kreation nach Oerlikon. Das Sondermodell Novantacinque des nach dem Gründer Battista benannten Hypercars wird von vier Elektromotoren angetrieben, die zusammen bis zu irrwitzigen 1900 PS und 2340 Nm bereitstellen. Der Superstromer Battista, der sich mit dem kroatischen Elektroboliden Rimac Nevera die Technik teilt, galt bei der Präsentation 2020 als stärkstes Auto der Welt.

Mehrere Weltrekorde

Das millionenteure Einzelstück schiesst in weniger als zwei Sekunden auf Tempo 100 (schneller als ein F1-Bolide!) und erreicht eine Spitze von mehr als 350 km/h. Dass die Elektro-Technik ihresgleichen sucht, bewies die Sonderanfertigung Pininfarina Hyper GT Battista eindrucksvoll: Auf dem Dubai Autodrome stellte sie Ende 2022 mehrere Weltrekorde auf – unter anderem für die schnellste Beschleunigung bis 100 sowie 200 km/h.

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen

Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)

Ort: Messe Zürich

Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken

Infos: www.auto-zuerich.ch

Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)

Ort: Messe Zürich

Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken

Infos: www.auto-zuerich.ch

Zu den optischen Besonderheiten des Novantacinque gehört die Karosserie aus Sichtcarbon in tiefrotem «Tinted Rosso», ergänzt durch glänzendes Schwarz und eine goldene Liniatur. Die Sitze sind mit schwarzem Leder und Alcantara bezogen und in Schwarz und Gold vernäht, passend zu den Aussenfarben. Innen wie aussen würdigt die Zahl «95» Pininfarinas Firmenjubiläum im Jahr 2025. Damit verkörpert der Battista Novantacinque die Markenphilosophie: «Dream Cars. Made Real.». Ein Traumwagen unter Hochspannung – an der Auto Zürich für jeden Besucher zum Greifen nah.

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