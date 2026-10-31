Die Auto Zürich hat sich von der Lokalmesse zur grössten Autoshow der Schweiz mit internationaler Strahlkraft entwickelt. Mit einem Rekord an Marken und Neuheiten, einer riesigen Oldtimershow und einem exklusiven Rahmenprogramm kommen Autofans voll auf ihre Kosten.

Darum gehts Die Auto Zürich belegt alle Messehallen und zeigt 72 Marken mit über 100 Neuheiten und Premieren

18 chinesische Marken sind vertreten, zudem können 48 Elektroautos vor Ort direkt getestet werden

Broad Arrow versteigert über 80 Oldtimer und Supersportwagen, Halle 6 zeigt Klassiker aller Epochen

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Mehr geht nicht: Jeder Quadratmeter der Messehallen in Zürich-Oerlikon ist ausgebucht. 72 Marken mit über 100 Neuheiten und Premieren sind ab dem 5. November für vier Tage an der Auto Zürich zu bestaunen. «Damit sind wir die Automesse mit der grössten Markenvielfalt Europas», sagt Karl Bieri (76) stolz – der nächste Rekord gehört seit Jahren zum Pflichtprogramm.

Der Auto-Zürich-Präsident war bereits vor 39 Jahren dabei, als eine Handvoll Zürcher Garagisten in den Oerliker Züspa-Hallen mit einer kleinen Neuwagenausstellung startete, um die Autos näher zu den Kunden zu bringen. «Das Prinzip haben wir bis heute bewahrt», sagt Bieri, der die Messe seit Jahren zusammen mit Geschäftsführerin Ines Nägeli (59) und Kommunikationsprofi Mark Nikolaus Backé (59) leitet.

China kommt, Europa bleibt

Auch wenn sich im Vergleich zu damals die Zeiten radikal geändert haben – und mit ihnen die Auto Zürich. Doch die Hauptdisziplin bleibt das Präsentieren der automobilen Neuheiten, von denen eine Vielzahl inzwischen elektrisch angetrieben wird und immer öfter von chinesischen Herstellern stammt. Waren 2023 erst fünf Marken aus China in Oerlikon präsent, werden es dieses Jahr bereits 18 sein. Neben mittlerweile etablierten Herstellern wie BYD, MG oder Leapmotor kommen 2026 aufstrebende Player wie Chery, Farizon, Forthing, Geely oder iCaur dazu.

Doch auch Europas Industrie gibt sich an der bevorstehenden Auto Zürich keine Blösse und zündet in Oerlikon ein wahres Neuheitenfeuerwerk: egal ob Audi mit A2 E-Tron oder Q9, BMW mit i3 oder X5, Mercedes mit GLA oder AMG GT 4-Türer-SUV oder die Schweizer Bestseller-Marken Skoda und VW mit einer ganzen Armada an kleinen und grossen Elektro-SUVs wie Epiq und Peaq, ID. Cross und ID. Tiguan.

Besonders spannend für Besucherinnen: Viele der Neuheiten können an der 2021 ins Leben gerufenen EV Experience vor Ort getestet werden. Die Anzahl der elektrischen Testfahrzeuge, die bereits im Voraus über die Website der Auto Zürich für Probefahrten gebucht werden können, ist von einst 15 auf inzwischen 48 gestiegen.

Alte und neue Autoperlen

Zudem spannt die Auto Zürich erneut mit dem renommierten Auktionshaus Broad Arrow zusammen. Schon letztes Jahr versteigerten die Briten im Rahmen der grössten Schweizer Automesse rund 60 millionenschwere Boliden im nur wenige Kilometer vom Messegelände entfernten Zürcher Nobelhotel Dolder Grand. Dort werden am Samstag, 7. November, sogar über 80 exklusive Oldtimer und Supersportwagen unter den Hammer kommen. «Die Messe sorgt dafür, dass viele Schweizer Autoliebhaber in Zürich sind, die gespannt die neusten Modelle entdecken möchten», erklärt Paul Gaucher, Leiter Einlieferungen für Broad Arrow in der Schweiz. «Und die zusätzliche Oldtimer-Halle zieht Sammler klassischer Fahrzeuge an.»

Was Gaucher meint: Während zahlreiche moderne Sportwagen-Highlights wie der V12-Bolide Aston Martin Valen oder das Elektro-Hypercar Pininfarina Battista als Sondermodell Novantacinque mit irrwitzigen 1900 PS über die Messe verteilt ausgestellt werden, widmet sich die Halle 6 ausschliesslich dem Classic-Bereich. Oldtimer-Fans finden dort automobile Perlen aus allen Epochen und aus aller Herren Länder – etwa von Jaguar-Papst Georg Dönni aus Roggliswil LU oder vom renommierten Ostschweizer BMW-Sammler Heinz Eberhart aus Engwilen TG.

Exklusive Einblicke

Und zum Schluss noch etwas Werbung in eigener Sache: Für Entspannung beim Messerundgang empfehlen wir den Besuch der Blick-Lounge. Dort können Sie sich in ruhiger Atmosphäre kulinarisch verwöhnen lassen, in den ausliegenden Ringier-Titeln wie Blick, SonntagsBlick oder «Schweizer Illustrierte» schmökern – und mit etwas Glück sogar einen brandneuen Smart #1 Brabus im Wert von über 50'000 Franken gewinnen.

Zudem finden in der Blick-Lounge wie bereits letztes Jahr zwei exklusive Sondershows für geladene Gäste statt: Am Donnerstag, 5. November, reist aus Wolfsburg (D) der VW-Designchef Andreas Mindt nach Zürich, um den geladenen Gästen die neue Konzernphilosophie «True Volkswagen» näherzubringen. Und am Freitag, 6. November, kommt Alex Innes, stellvertretender Designchef der seit Anfang Jahr komplett eigenständigen BMW-Luxusmarke Alpina, nach Oerlikon und enthüllt in der Blick-Lounge das futuristische Konzeptfahrzeug Vision BMW Alpina – mehr Spektakel geht fast nicht.