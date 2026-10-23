Die Publikumswahl zum «Schweizer Auto des Jahres 2027» läuft. Suche aus 44 Neuheiten deine Favoriten aus, gib ihnen deine Stimmen – und mit etwas Glück gewinnst du einen neuen, vollelektrischen Smart #1 Brabus im Wert von über 50'000 Franken.

Darum gehts Die Publikumswahl zum Schweizer Auto des Jahres 2027 läuft bis 22. November 2026

Zur Wahl stehen 44 Autoneuheiten; Teilnehmende vergeben fünf, drei und einen Punkt für drei Favoriten

Unter allen Teilnehmenden wird ein elektrischer Smart #1 Brabus im Wert von 50'690 Franken verlost

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Schon zum 16. Mal organisiert Ringier Medien Schweiz mit ihrem Partner Carmarket und ihren Titeln Blick, «Schweizer Illustrierte» und «L’Illustré» die wichtigste landesweite Autowahl der Schweiz. Werde auch du Teil der grössten Autojury des Landes, küre deinen Favoriten und wähle das «Schweizer Auto des Jahres 2027»!

Insgesamt 44 Autoneuheiten stehen zur Wahl – von A wie Alpine bis Z wie Zeekr. Es handelt sich um neue Modelle, die 2026 in der Schweiz lanciert wurden oder bis spätestens März 2027 bestellt werden können. Wähle aus Klein- und Sportwagen, SUV und Familienautos deine drei Favoriten und gib ihnen bis spätestens am 22. November 2026 deine Punkte – einmal fünf, einmal drei und einmal einen Punkt – online via QR-Code (siehe unten) oder unter www.schweizer-auto-des-jahres.ch. Das Modell, das die meisten Punkte erhält, wird bei der Publikumswahl das «Schweizer Auto des Jahres 2027».

Partner des Schweizer Auto des Jahres Ein Autokauf soll Vertrauen schaffen. Carmarket.ch ist der einzige schweizweite Automarktplatz, der ausschliesslich von Experten geprüfte Fahrzeuge anbietet. Über 65 000 Neuwagen und Occasionen von seriösen Händlern stehen online zum Kauf oder Leasing bereit. Neu bietet die Plattform auch Reifen inklusive Montage an. Käufer profitieren von geprüfter Qualität und einem Angebot, das über den Autokauf hinausgeht. Jetzt auf Carmarket.ch entdecken zVg Ein Autokauf soll Vertrauen schaffen. Carmarket.ch ist der einzige schweizweite Automarktplatz, der ausschliesslich von Experten geprüfte Fahrzeuge anbietet. Über 65 000 Neuwagen und Occasionen von seriösen Händlern stehen online zum Kauf oder Leasing bereit. Neu bietet die Plattform auch Reifen inklusive Montage an. Käufer profitieren von geprüfter Qualität und einem Angebot, das über den Autokauf hinausgeht. Jetzt auf Carmarket.ch entdecken Mehr

Mitmachen lohnt sich

Unter allen Teilnehmenden wird als Hauptpreis – unabhängig von den gewählten Marken oder Modellen – ein rein elektrischer Smart #1 Brabus im Wert von 50'690 Franken verlost. Der #1 war 2022 der Neuanfang für Smart und das erste Modell der Marke, das aus dem Joint Venture mit dem chinesischen Hersteller Geely hervorging. Der Allradler mit vier Türen und fünf Plätzen leistet beeindruckende 428 PS und spurtet in nur 3,9 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Mit einer WLTP-Reichweite von über 400 Kilometern ist der in Deutschland gestylte, aber in China gebaute Smart absolut alltagstauglich.

Als zweiter Preis wartet ein Satz Continental-Reifen im Wert von 1000 Franken auf den glücklichen Gewinner, als dritter Preis ein silberfarbener Hartschalen-Reisekoffer Spinner 55 EXP im Wert von 495 Franken, der exklusiv als Co-Branding-Produkt zwischen Samsonite und Mercedes-Benz entwickelt wurde.

Hast du dich entschieden, für welche Modelle du stimmen möchtest? Dann wähle noch heute! Vielleicht bist du schon bald stolze Besitzerin oder stolzer Besitzer eines neuen Smart #1 Brabus.