Eberhart Classic gilt als einer der renommiertesten BMW-Oldtimer-Händler des Landes. Inmitten der Thurgauer Provinz treffen wir auf automobile Schätze in modernen Hallen, die nur auf Vereinbarung oder an der Auto Zürich im Rampenlicht stehen.

Darum gehts Eberhart Classic handelt in Engwilen TG mit klassischen BMWs und betreibt ein privates Museum

Heinz Eberhart gründete 1979 Auto Eberhart, heute führt Sohn Dean den Standort Amriswil weiter

An der Auto Zürich zeigt Eberhart jüngere Modelle wie Alpina B6 und B12 mit gestiegener Nachfrage

Das Connyland ist schon aus der Ferne mit Gerüsten von Türmen und Achterbahnen zu erkennen. Doch wer der Landstrasse neben dem Freizeitpark im thurgauischen Lipperswil Richtung Kreuzlingen folgt, erreicht wenige Minuten später das beschauliche Engwilen. Dass hier einer der renommiertesten Schweizer Händler von klassischen BMWs angesiedelt ist, wissen wohl nicht einmal alle Anwohner des 250-Seelen-Örtchens. Zu gut versteckt liegt die Einfahrt hinter den abschirmenden Industriebetrieben, an deren Ende das grosse Firmenlogo der Eberhart Classic AG an den Werkshallen prangt.

Der Standort markiert das neueste Kapitel in der langen Geschichte des Auto-Reichs von Heinz Eberhart. Vor genau 45 Jahren gründete der heute 71-jährige Ostschweizer in Aadorf die Auto Eberhart AG mit dem Zweck, hochwertige Autos zu importieren und zu attraktiven Preisen anzubieten. Das Geschäft nimmt schnell Fahrt auf: 1985 folgt der Umzug in eine grössere Verkaufshalle, die mit den Jahren abermals der steigenden Nachfrage nicht gerecht wird. Heinz Eberhart lässt deshalb einen neuen Gebäudekomplex hochziehen, der im Jahr 2000 eröffnet und kurz darauf unter anderem mit einer Halle für klassische Fahrzeuge erweitert wird. Der Platz reicht für über 300 Fahrzeuge – vornehmlich von VW, Audi und BMW.

Das Herz schlägt für BMW

Seit 2022 führt Sohn Dean Eberhart das erfolgreiche Familienunternehmen am neuen Standort in Amriswil fort, unterstützt von Tochter Shanice und mit Fokus auf die Marken BMW und Porsche sowie andere exklusive Fahrzeuge. Vater Heinz kümmert sich nun vollumfänglich um die Classic-Abteilung des Autohändlers, die vor eineinhalb Jahren an den jetzigen Standort in Engwilen zieht. Ein Leben ohne Autos kommt für den regelmässigen Rallye-Teilnehmer trotz fortgeschrittenen Alters nicht infrage: «Oldtimer sind meine Leidenschaft, und ich bin auch nach über 40 Jahren immer noch riesiger Autofan!»

Touring Garage an der Auto Zürich Die Touring Garage AG in Oberweningen ZH kann ebenfalls auf eine lange Geschichte zurückblicken und gilt als eine der bedeutendsten Oldtimer-Garagen der Schweiz. 1977 von Peter Rau gegründet, führt Tochter Katrin den Betrieb mit einer Ausstellung von immer rund 50 Klassikern seit mehr als 15 Jahren. Als langjähriger Aussteller zeigt die Touring Garage ein äusserst seltenes Alfa Romeo Giulia GTC Cabriolet, von dem nur knapp 1'000 Exemplare die italienischen Werkshallen verliessen. Das aufwändig restaurierte Fahrzeug mit 1,6 Liter grossem Vierzylinder besticht mit harmonischer grau-roter Farbkombination und unverwechselbarem italienischen Charme – ein Stück «Bella Italia» an der Auto Zürich 2026. zVg Die Touring Garage AG in Oberweningen ZH kann ebenfalls auf eine lange Geschichte zurückblicken und gilt als eine der bedeutendsten Oldtimer-Garagen der Schweiz. 1977 von Peter Rau gegründet, führt Tochter Katrin den Betrieb mit einer Ausstellung von immer rund 50 Klassikern seit mehr als 15 Jahren. Als langjähriger Aussteller zeigt die Touring Garage ein äusserst seltenes Alfa Romeo Giulia GTC Cabriolet, von dem nur knapp 1'000 Exemplare die italienischen Werkshallen verliessen. Das aufwändig restaurierte Fahrzeug mit 1,6 Liter grossem Vierzylinder besticht mit harmonischer grau-roter Farbkombination und unverwechselbarem italienischen Charme – ein Stück «Bella Italia» an der Auto Zürich 2026. Mehr

Dass Eberharts Herz seit jeher für die Marke BMW schlägt, ist bei der Besichtigung der Thurgauer Werkshallen unschwer zu erkennen. Während in der Werkstatt im unteren Teil die Old- und Youngtimer unterhalten, restauriert oder für den Weiterverkauf aufbereitet werden, wird das Obergeschoss zum wahren Mekka für Fans des bayerischen Autobauers. Das private BMW-Museum beherbergt aktuell rund 55 Exponate – vom Vorkriegsklassiker 319 bis zur gesuchten Sportwagenikone M3 CSL der Baureihe E46.

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr

Neben einer ganzen Flotte an Fahrzeugen der 02-Serie – bei der auch der legendäre 2002 Turbo aus dem Jahr 1973 nicht fehlen darf – treffen wir auf Raritäten wie den ab 1989 nur 8000 Mal gebauten Z1 mit seinen nach unten versenkbaren Türen oder den als Ikone des Automobildesigns geltenden Roadster 507 der späten 1950er-Jahre, der mittlerweile zu Preisen von mehr als zwei Millionen Franken gehandelt wird.

Alpina im Rampenlicht

An der Auto Zürich, wo sein Unternehmen nach mehr als zehn Jahren schon fast zum Inventar gehört, setzt Heinz Eberhart dieses Jahr bewusst auf jüngere und günstigere Modelle: Als eines der Highlights wird etwa ein B6 von BMW-Veredler Alpina im Rampenlicht stehen. Der 500 PS starke Sportwagen auf Basis des 6er Coupés aus dem Jahr 2006 wird mit 133’000 Kilometern auf dem Tacho für 45’800 Franken angeboten.

Auch ein Alpina B12 mit mächtigem Zwölfzylinder-Motor wird in den Oerliker Messehallen dabei sein. «Für Modelle wie den B6 oder B12 ist die Nachfrage in letzter Zeit gestiegen», sagt Eberhart. «Ältere Fahrzeuge sind aktuell weniger begehrt.» Welche weiteren drei bis vier Autos mit nach Zürich kommen, wisse er konkret meist erst wenige Tage vor der Messe.

Zum Schluss noch ein Hinweis für alle BMW-Fans: Wer Heinz Eberharts Sammlung in ihrer ganzen Pracht bestaunen möchte, sollte nicht spontan Engwilen als Naviziel eingeben. Das Museum kann nur auf Vereinbarung besichtigt werden.