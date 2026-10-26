Die Kleinen werden immer erwachsener. Die grosse Welt der Kompaktwagen liefert eine breite Palette vom praktischen City-Flitzer bis zum robusten Klein-SUV. Dazu bietet sie verschiedene Antriebe und spielt auch punkto Design und Vernetzung oft eine Liga höher.

Darum gehts Kompakte Autos werden vielseitiger und stärker vernetzt

Viele Neuheiten fahren elektrisch oder als Plug-in-Hybrid

Reichweiten liegen bis 646 km, Preise ab 16'900 Franken

Ramon Egger Freier Mitarbeiter für Auto & Mobilität

Alfa Romeo Tonale

Alfa frischt den Tonale auf. Der kompakte SUV erhält eine neu gestaltete Front mit überarbeitetem Scudetto, neuen Rädern und einem verfeinerten Innenraum. Bei den Antrieben stehen ein 175 PS (129 kW) starker Hybrid mit Frontantrieb sowie ein Plug-in-Hybrid mit 270 PS (199 kW) und Allradantrieb zur Wahl. Digitalinstrumente, ein 10,25-Zoll-Infotainment und Assistenzsysteme bis Level 2 gehören ebenfalls zum Angebot. Preise ab 42'990 Franken.

Audi A2 E-Tron

Audi bringt den A2 als vollelektrisches Modell zurück – mit viel Platz und Fokus auf Effizienz. Vier Leistungsstufen von 170 PS (125 kW) bis 326 PS (240 kW) sowie Batterien mit 52, 61 oder 84 kWh stehen zur Wahl. Je nach Version sind bis zu 646 Kilometer Reichweite möglich, geladen wird mit bis zu 183 kW. Praktisch: Der Kofferraum fasst 396 bis 1336 Liter, zudem beherrscht der A2 E-Tron bidirektionales Laden. Preise ab 37'650 Franken.

BYD Dolphin G DM-i

China-Riese BYD bringt mit dem Dolphin G DM-i den ersten Plug-in-Hybrid im Kleinwagensegment in die Schweiz. Der 4,16 Meter lange Kompaktwagen leistet je nach Version 175 oder 212 PS und fährt mit seiner Blade-Battery bis zu 105 Kilometer rein elektrisch. Insgesamt sind bis zu 1040 Kilometer Reichweite möglich. Dazu gibts 425 bis 1225 Liter Kofferraum und bei den stärkeren Versionen auch DC-Schnellladen. Preise ab 26'490 Franken.

Dongfeng Vigo

Mit dem 4,31 Meter langen Vigo zeigt der chinesische Hersteller Dongfeng einen rein elektrischen Kompakt-SUV. Er wird über einen 163 PS starken Elektromotor an der Vorderachse angetrieben und surrt mit einer Ladung rund 340 Kilometer weit. Die Leistung entnimmt der Motor aus der 52 kWh grossen Batterie, die am Schnelllader in rund 20 Minuten von 30 auf 80 Prozent gefüllt ist. Ausserdem gibt es 500 Liter Kofferraumvolumen. Schweizer Preise sind noch nicht bekannt.

Fiat Grizzly

Der Grizzly ist ein 4,40 Meter langer Familien-SUV, der kompakte Aussenmasse mit viel Platz, Komfort und Flexibilität verbindet. Bei den Antrieben stehen Benziner, Mildhybride und vollelektrische Varianten mit bis zu 145 PS zur Wahl. Parallel kommt der über 4,50 Meter lange Grizzly Fastback mit 600 Litern Kofferraum. In der Schweiz sind beide erstmals an der Auto Zürich zu sehen. Der Start ist für Ende Jahr geplant, Preise sind noch nicht bekannt.

Ford Puma Gen-E Black Edition

Beim Puma Gen-E Black Edition ändern sich in erster Linie die Optik und die Ausstattung. Schwarze 18-Zoll-Räder, schwarzes Dach und Spiegelkappen sowie Matrix-LED-Scheinwerfer unterscheiden ihn vom normalen Gen-E. Technisch bleibt es beim bekannten Elektroantrieb mit 168 PS (124 kW), Frontantrieb und bis zu 405 Kilometern Reichweite. Geladen wird mit bis zu 100 kW. Preise ab 30'336 Franken.

Honda Civic E:HEV

Zum Modelljahr 2027 erhält der Civic e:HEV die aus dem Prelude bekannte S+Shift-Technologie. Sie simuliert schnelle Gangwechsel, die sich über Schaltwippen steuern lassen, und stimmt dazu Ansprechverhalten und Motorsound ab. Der Vollhybrid kombiniert einen Zweiliter-Benziner mit zwei E-Motoren und leistet weiterhin 184 PS (135 kW) und 315 Nm. Der Civic e:HEV ist ab 39'990 Franken erhältlich.

Hyundai Ioniq 3

Mit dem Ioniq 3 zeigt Hyundai einen 4,16 Meter langen Kompaktstromer im neuen «Aero Hatch»-Stil. Zwei Batteriegrössen mit 42,2 und 61 kWh ermöglichen Reichweiten von bis zu 344 bzw. 496 Kilometern, die Leistung beträgt bis zu 147 PS (108 kW). Schnellladen von 10 auf 80 Prozent dauert rund 30 Minuten. Trotz kompakter Abmessungen bietet der Ioniq 3 fünf Sitzplätze und 441 Liter Kofferraum. Preise ab 29'990 Franken. Zusätzlich feiern auch Bayon, Tucson und Staria BEV ihre Schweizer Premiere.

JAC E30X

Mit dem E30X bringt die chinesische Marke JAC einen kompakten Stromer mit 44,6-kWh-Batterie, bis zu 315 Kilometer Reichweite und DC-Laden mit bis zu 130 kW. Das Design stammt aus Italien, entwickelt wurde der City-Flitzer von JAC in China. In der Schweiz ist der günstige Elektrokompaktwagen bei mehr als 35 JAC-Partnern erhältlich. Preis ab 16'900 Franken.

Leapmotor B03X

Leapmotor präsentiert mit dem B03X einen 4,27 Meter langen Elektro-Crossover mit überraschend viel Platz. Der Elektromotor leistet 197 PS (145 kW), die 53-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 382 Kilometer Reichweite. Schnellladen von 30 auf 80 Prozent dauert 16 Minuten. Praktisch sind die flexiblen Rücksitze, 33 Ablagen und das auswaschbare Staufach unter dem Kofferraumboden. Preise ab 23'900 Franken.

Mitsubishi Eclipse Cross

Der Eclipse Cross startet bei Mitsubishi neu als vollelektrischer SUV. Bis zu 635 Kilometer Reichweite machen ihn auch für längere Strecken interessant. Innen setzt Mitsubishi auf viel Platz und moderne Vernetzung mit integriertem Google, Over-the-Air-Updates und Fernfunktionen per App. Zahlreiche Assistenzsysteme sollen den Alltag erleichtern. Optisch prägt das weiterentwickelte Dynamic Shield die Front. Preise ab 42'998 Franken.

Seat Ibiza

Bei Seat versucht man, Gerüchte zu entkräften, wonach die Marke ab 2029 definitiv eingestellt werde. Seat bleibe ein wichtiger Bestandteil und habe eine klare Produkt-Roadmap für die kommenden Jahre, heisst es offiziell. Konkret: Seat setzt die geplanten Markteinführungen und Produktaktualisierungen fort, darunter etwa die für 2027 geplante Einführung einer Mildhybrid-Version für den Anfang Jahr bereits optisch sanft renovierten Seat Ibiza.

Smart #2

Zurück zu den Wurzeln: Der neue Smart #2 ist wieder ein ultrakompakter Zweisitzer mit weniger als drei Metern Länge – jetzt aber elektrisch. Sein 82-PS-Motor treibt die Hinterräder an, die 35,8-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 290 Kilometer Reichweite. Am Schnelllader sind bis zu 65 kW möglich, von 10 auf 80 Prozent dauert es rund 20 Minuten. Dazu gibts 305 Liter Kofferraum und einen Wendekreis von nur 6,95 Metern. Der Einstiegspreis beträgt 18'300 Franken.

Suzuki e-Vitara

Mit dem e-Vitara bringt Suzuki seinen ersten Stromer. Der 4,28 Meter lange Kompakt-SUV ist mit 49- oder 61-kWh-Batterie und Front- oder Allradantrieb erhältlich. Je nach Version leistet er 144 bis 184 PS (106 bis 135 kW), die Reichweite beträgt bis zu 426 Kilometer. Praktisch ist die um 16 Zentimeter verschiebbare Rückbank, beim 4x4 sorgt Allgrip-E für zusätzliche Traktion. Die Preise starten bei 31'990 Franken.

VW ID. Cross

Mit dem ID. Cross bekommt der VW T-Cross ein vollelektrisches Pendant. Der 4,15 Meter lange Kompakt-SUV bietet fünf Plätze, 475 Liter Kofferraum und zusätzlich einen 22-Liter-Frunk. Drei Leistungsstufen bis 211 PS (155 kW) und zwei Akkus stehen zur Wahl, die Reichweite beträgt bis zu 437 Kilometer. Mit der grösseren 52-kWh-Batterie lädt er mit bis zu 105 kW. Preise ab 27'600 Franken.

XPeng L03

Mit dem L03 bringt XPeng sein bislang kompaktestes Modell. Das 4,65 Meter lange SUV-Coupé ist mit Heck- oder Allradantrieb und 245 bis 388 PS erhältlich. Die Reichweite beträgt bis zu 520 Kilometer, mit bis zu 236 kW lädt der Akku in rund 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Dazu gibts viel Serienausstattung, moderne Assistenzsysteme und bis zu 89 Liter zusätzlichen Frunk vorne. Preise ab 35'600 Franken.