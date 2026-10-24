BMW bringt den X5 erstmals als reines Elektroauto: Der iX5 60 verspricht über 800 Kilometer Normreichweite, lädt mit bis zu 460 kW und startet in der Schweiz bei stolzen 114'900 Franken. Hier gibts alle Infos zum neuen BMW-Flaggschiff.

Darum gehts BMW bringt den X5 erstmals als iX5 mit Elektroantrieb, neben Benzin, Diesel und Plug-in-Hybrid

Der iX5 60 hat einen 141,2-kWh-Akku, über 800 Kilometer Normreichweite und lädt mit 460 kW

Das 578-PS-Elektro-Topmodell kostet ab 114'900 Franken, mit Ausstattung rasch über 130'000 Franken

Stefan Grundhoff

Erstmals wird es einen BMW X5 mit reinem Elektroantrieb geben. Auf vielen Märkten dürfte sich der Oberklasse-SUV als iX5 gleich eine grosse Scheibe vom verkauften Modellkuchen abschneiden. Dabei bieten die Bayern den X5 mit einem derart grossen Antriebsportfolio wie kein anderer Wettbewerber an: Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und Elektromodell – ab 2028 folgt sogar eine Variante mit Brennstoffzelle. Wer die Preise der Versionen vergleicht, kommt am ersten Elektro-X5 kaum vorbei. Erst recht nicht nach den ersten Testkilometern hinter dem Steuer: Hier liefert der Neuling eine Glanzvorstellung ab.

Beim BMW iX5 60 gibts keinen nennenswerten Abstrich gegenüber den Verbrennern. Ein riesiger 141,2-kWh-Akku im Unterboden verspricht über 800 Kilometer Normreichweite. Selbst im kalten Winter oder auf der Autobahn dürften es kaum unter 500 Kilometer sein. Das sollte selbst ausgemachte Elektrokritiker zähmen – einmal mehr, wenn sie spüren, wie gekonnt der Koloss aus Spartanburg (USA) sein spürbares Übergewicht kaschiert und in Windeseile nachtankt, wenn die entsprechende Ladesäule die geforderte Leistung bereitstellt.

Imposanter Auftritt mit seltsamen Türgriffen

Das Design orientiert sich stark an den kleineren Modellen iX3 und i3, wobei die LED-Frontscheinwerfer im X-Design etwas dick aufgetragen erscheinen. Doch vorn wie hinten wirkt der 4,99 Meter lange X5 kraftvoll und imposant mit seinen konturierten Radhäusern, während die seltsamen Türgriffe im Flügelchen-Design an der Fensterkante zumindest diskussionswürdig sind. Mit denen haben bereits Modelle von Ford, Ferrari oder Volvo nur mässigen Applaus geerntet. Wirklich praktisch ist das nicht – auch wenn der BMW iX5 die Türen gegen rund 1700 Franken Aufpreis elektrisch öffnet und schliesst. In Sachen Komfort setzt der Gegner von Audi Q7, Porsche Cayenne, Mercedes GLE und Range Rover Sport Massstäbe – in Sachen Fahrdynamik auch.

Kein Wunder, denn bis eine (elektrische) M-Version wohl erst 2028 folgt, ist der BMW iX5 60 xDrive das Elektro-Topmodell mit zwei Elektromotoren, die ihre Leistung von immerhin 578 PS (425 kW) ganz nach Fahrprogramm, Tempo und Leistungsabfragen variabel auf die beiden Achsen verteilen. Gewaltige 805 Nm Drehmoment und das feine Fahrwerk kaschieren das Leergewicht von 2,9 Tonnen perfekt. Erst beim Anbremsen vor schnellen Kurven spürt man, welche Masse hier drückt. Es ist mehr als imposant, wie der US-Bayer das Gewicht wie mit unsichtbarer Hand geführt durch Kurven wuchtet. Trotzdem sind die Unterschiede zum 400 Kilo leichteren Verbrenner oder dem klassenkleineren iX3 leicht spürbar.

Nachladen mit 460 Kilowatt

Auf der anderen Seite fährt der iX5 im Vergleich zum kleinen iX-Bruder in Sachen Komfort, Aufenthaltswert und Luxusambiente in einer anderen Liga. Zwar nervt die umständliche Sitzverstellung in der Kombination aus Türtafel und Bildschirm-Fingerübung. Doch erst einmal justiert, lässt es sich auf langen Strecken kommoder denn je reisen. Dazu kommt das geringe Geräuschniveau und bei aller Dynamik das Gefühl, ebenso lässig wie schnell cruisen zu können.

BMW iX5 60 xDrive im Schnellcheck Antrieb: Zwei E-Motoren, total 578 PS (425 kW), 805 Nm, 1-Stufen-Automat, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,6 s, Spitze 210 km/h, Batteriegrösse 141,2 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/460 kW, Reichweite WLTP 850 km Masse: L/B/H 4,99/2,0/1,75 m, Gewicht 2900 kg, Anhängelast gebremst 12% 2700 kg, ungebremst 750 kg Laderaum hinten 655–1850 l + Frunk 53 l Umwelt: Verbrauch WLTP 19,8 kWh/100 km, Energie C–D Preis: ab 114'900 Franken, Diesel (X5 40d xDrive) ab 106'800 Fr., Plug-in-Hybrid (X5 50e xDrive) ab 115'500 Fr., Benziner (X5 40 xDrive) ab 116'100 Fr. Antrieb: Zwei E-Motoren, total 578 PS (425 kW), 805 Nm, 1-Stufen-Automat, 4x4 Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,6 s, Spitze 210 km/h, Batteriegrösse 141,2 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/460 kW, Reichweite WLTP 850 km Masse: L/B/H 4,99/2,0/1,75 m, Gewicht 2900 kg, Anhängelast gebremst 12% 2700 kg, ungebremst 750 kg Laderaum hinten 655–1850 l + Frunk 53 l Umwelt: Verbrauch WLTP 19,8 kWh/100 km, Energie C–D Preis: ab 114'900 Franken, Diesel (X5 40d xDrive) ab 106'800 Fr., Plug-in-Hybrid (X5 50e xDrive) ab 115'500 Fr., Benziner (X5 40 xDrive) ab 116'100 Fr. Mehr

Das Platzangebot ist vorne wie im Fond top, und wären da nicht die Bedienung auf dem Zentralbildschirm, an die man sich gewöhnen muss, das schmale Infoband und ein Lenkrad, das in Sachen Bedienung und Haptik nur eingeschränkt überzeugen kann, gäbe es nur Applaus für den neuen Riesen mit Elektroantrieb. Und wer ist eigentlich bei einem Über-100'000-Franken-SUV auf die Idee gekommen, dass die Jalousien in den Fondtüren manuell zu bedienen sind und eine Sitzheizung in der zweiten Reihe ebenfalls Aufpreis kostet? Das Ladevolumen von 655 Litern gibt es ab Werk und einen gut 50 Liter grossen Frunk dazu – immerhin.

Und nicht nur die Reichweite überzeugt: Mit bis zu 460 kW Ladeleistung hängt der BMW iX5 fast die gesamte Konkurrenz an der Schnellladesäule ab. Denn damit lädt sich die Batterie in 23 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Das hat einen Preis, der einen ähnlichen Schub wie das Komfortniveau bekommen hat. Der Startpreis liegt bei 114'900 Franken – der Hybrid kostet nur 600 Franken mehr. Wer eine standesgemässe Ausstattung will, zahlt am Ende aber schnell über 130'000 Franken.