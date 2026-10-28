Mit dem traditionellen VIP-Eröffnungsabend geht die Auto Zürich in ihre 39. Runde. Blick-Leserinnen und -Leser können an diesem exklusiven Event der grössten Schweizer Automesse mit dabei sein und von einem Spezialpreis profitieren.

Darum gehts Die Auto Zürich 2026 öffnet am 5. November, die VIP-Voreröffnung findet am 4. November statt

Blick-Leserinnen und -Leser erhalten exklusive VIP-Tickets mit Dinner für 134 statt 169 Franken

Normale Tagestickets kosten für Blick-Lesende 12.35 statt 23 Franken und sind per QR-Code erhältlich

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Die Auto Zürich 2026 öffnet am Donnerstag, 5. November, offiziell ihre Türen für das autoaffine Publikum. Wie bereits in den Jahren zuvor haben Interessierte die Möglichkeit, Tickets für die VIP-Voreröffnung am Mittwochabend, 4. November, zu erwerben, die sonst nur geladenen Gästen zugänglich ist.

Exklusiv für Blick-Leserinnen und -Leser bieten die Organisatoren einen Spezialpreis an: Statt für 169 sind die Tickets für 134 Franken erhältlich. Schlendere in entspannter Atmosphäre Seite an Seite mit Prominenz aus der Sport-, Musik- und Unterhaltungsbranche durch die Messehallen, geniesse ein köstliches Menü beim exklusiven Catering-Dinner und schaue dir die Highlights an der grössten Schweizer Automesse schon vor allen anderen an.

Leserinnen und Leser, welche die Auto Zürich an den normalen Besuchertagen von Donnerstag bis Sonntag besichtigen wollen, profitieren ebenfalls von einem attraktiven Angebot: Sie zahlen für den Einmaleintritt an einem frei wählbaren Tag 12.35 statt 23 Franken. Beide Angebote können über die abgebildeten QR-Codes bezogen werden. Einfach den Code mit dem Smartphone scannen, den Instruktionen auf der Seite folgen und sich Tickets zu exklusiven Konditionen sichern. Es lohnt sich!