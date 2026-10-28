DE
FR
Abonnieren

Exklusive Leseraktion
Zum Spezialpreis an die VIP-Party der Auto Zürich

Mit dem traditionellen VIP-Eröffnungsabend geht die Auto Zürich in ihre 39. Runde. Blick-Leserinnen und -Leser können an diesem exklusiven Event der grössten Schweizer Automesse mit dabei sein und von einem Spezialpreis profitieren.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/12
Feiere zusammen mit Stars wie Sänger und Volvo-Botschafter Marc Sway am exklusiven VIP-Abend der Auto Zürich.
Foto: Philippe Rossier

Darum gehts

  • Die Auto Zürich 2026 öffnet am 5. November, die VIP-Voreröffnung findet am 4. November statt
  • Blick-Leserinnen und -Leser erhalten exklusive VIP-Tickets mit Dinner für 134 statt 169 Franken
  • Normale Tagestickets kosten für Blick-Lesende 12.35 statt 23 Franken und sind per QR-Code erhältlich
RMS_Portrait_AUTOR_929.JPG
Andreas EngelRedaktor Auto & Mobilität

Die Auto Zürich 2026 öffnet am Donnerstag, 5. November, offiziell ihre Türen für das autoaffine Publikum. Wie bereits in den Jahren zuvor haben Interessierte die Möglichkeit, Tickets für die VIP-Voreröffnung am Mittwochabend, 4. November, zu erwerben, die sonst nur geladenen Gästen zugänglich ist.

Tickets für die exklusive VIP-Eröffnungsparty der Auto Zürich 2026.
Foto: zVg

Exklusiv für Blick-Leserinnen und -Leser bieten die Organisatoren einen Spezialpreis an: Statt für 169 sind die Tickets für 134 Franken erhältlich. Schlendere in entspannter Atmosphäre Seite an Seite mit Prominenz aus der Sport-, Musik- und Unterhaltungsbranche durch die Messehallen, geniesse ein köstliches Menü beim exklusiven Catering-Dinner und schaue dir die Highlights an der grössten Schweizer Automesse schon vor allen anderen an.

Frei wählbarer Einmaleintritt für 12.35 Franken.
Foto: zVg

Leserinnen und Leser, welche die Auto Zürich an den normalen Besuchertagen von Donnerstag bis Sonntag besichtigen wollen, profitieren ebenfalls von einem attraktiven Angebot: Sie zahlen für den Einmaleintritt an einem frei wählbaren Tag 12.35 statt 23 Franken. Beide Angebote können über die abgebildeten QR-Codes bezogen werden. Einfach den Code mit dem Smartphone scannen, den Instruktionen auf der Seite folgen und sich Tickets zu exklusiven Konditionen sichern. Es lohnt sich!

Mehr zur Auto Zürich
BMW iX5 60-2.jpg
Auto-Zürich-Premiere iX5
BMWs SUV-Flaggschiff stromert über 800 Kilometer
Hyundai-ioniq-3-design-technology-036.jpg
Auto Zürich 2026 Vorschau
Die Stars der Kompaktklasse
Diesen Smart #1 Brabus im Wert von 50'690 Franken gibts zu gewinnen.
Schweizer Auto des Jahres 2027
Jetzt abstimmen und Smart #1 Brabus gewinnen
Der neue Mercedes-AMG GT SUV, Affalterbach, 2026. Mercedes-AMG GT 63 SUV | Energieverbrauch kombiniert 23,8-21,2 kWh/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 0 g/km | CO2-Klasse: A // The all-new Mercedes-AMG GT SUV, Affalterbach, 2026. Mercedes-AMG GT 63 SUV | Combined energy consumption 23.8-21.2 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions 0 g/km | CO₂ class: A
Mercedes-AMG GT SUV enthüllt
Das SUV-Monster aus Affalterbach
710951-TIGGO 7 PHEV MOOD-891080-original-1791969729.jpg
Chery startet in der Schweiz
Nächster China-Riese will bei Familien punkten
Auto_Zuerich_00020.jpg
Bald startet die Auto Zürich
Auf diese Traumwagen können sich Autofans freuen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen