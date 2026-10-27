Investieren, mit Köpfchen

Karl Bieri, Ines Nägeli und Mark Nikolaus Backé veranstalten und leiten mit der Auto Zürich die wichtigste Schweizer Publikumsmesse der Branche. Das Trio spricht im Vorfeld über die Ausrichtung der Automesse.

Darum gehts Die Auto Zürich ist nach Genfs Aus die wichtigste Automesse

2026 ist sie ausgebucht, mit über 70 Marken, 17 aus China

Neu ist carmarket.ch als Partner; Moto entfällt, 2027 folgt das Jubiläum

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Die viertägige Auto Zürich ist nach dem Aus des Genfer Autosalons die grösste und wichtigste Auto-Publikumsmesse der Schweiz – und auch 2026 wieder bis auf den letzten Quadratmeter ausgebucht. Fragt man die Chefs nach ihrem Erfolgsgeheimnis, antworten sie: «Wenn es ein Geheimnis gibt, dann dieses: Wir haben nie aufgehört, genau hinzuhören. Was brauchen unsere Aussteller, um ihre Fahrzeuge bestmöglich zu präsentieren? Und was wünschen sich unsere Besucherinnen und Besucher, damit sie mit Freude und neuen Erkenntnissen nach Hause gehen? Die Antworten treiben uns seit 39 Jahren an. Mit viel Disziplin, Ambition und Leidenschaft.»

Blick: Wie viele chinesische Automarken sind dieses Jahr an der Auto Zürich vertreten?

Karl Bieri: Vor drei Jahren waren es fünf. In diesem Jahr 17. Eine Bereicherung. Der Schweizer Markt ist anspruchsvoll. Wer hier bestehen will, muss überzeugen. Genau dafür ist die Auto Zürich da. Hier treten Neulinge und Traditionsmarken auf derselben Bühne an. Und das Publikum kann sehen, anfassen und vergleichen. Wir freuen uns auf jede Marke, die sich diesem Vergleich mit Ernsthaftigkeit und Qualität stellt. Ganz egal, woher sie kommt.

Aber wie bringen Sie all diese neuen Aussteller unter ein Dach?

Bieri: Mit über 70 Marken feiert die Auto Zürich in diesem Jahr einen neuen Rekord. Und darauf sind wir, ehrlich gesagt, ein bisschen stolz. Die Kehrseite: Wir mussten dieses Jahr auf Themen verzichten, die uns ans Herz gewachsen sind, allen voran die Auto Zürich Moto. Das ist uns nicht leichtgefallen. Aber wir wollen lieber weniger und das dafür exzellent machen als alles halb.

Die Auto Zürich kann also nicht mehr weiter wachsen?

Ines Nägeli: Wachstum um des Wachstums willen hat uns nie interessiert. Was uns antreibt, ist der Anspruch, Ausstellern wie Besuchern jedes Jahr ein noch besseres Erlebnis zu bieten. Für die Aussteller heisst das: Jede Marke, die im Schweizer Markt eine Rolle spielt, verdient einen würdigen Auftritt. Nur wenn das gelingt, können wir dem Publikum die ganz grosse Faszination und Vielfalt des Automobils zeigen. Deshalb investieren wir weiter – mit Leidenschaft und mit Köpfchen. Unser eigenes, speziell für die Auto Zürich entwickeltes Plug-&-Play-Messebausystem gibt uns die Freiheit, jeden Quadratmeter optimal zu nutzen.

Mark Nikolaus Backé: Eines werden wir dabei aber nie opfern: die Überschaubarkeit. Die Auto Zürich soll auch in Zukunft eine Messe bleiben, in der man sich wohlfühlt und nicht verloren geht.

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr

Was bringt die neue Partnerschaft mit carmarket.ch?

Nägeli: Carmarket.ch arbeitet nur mit offiziellen Partnern zusammen und steht so für den Qualitätsanspruch, den wir auch an die Auto Zürich stellen. Für die Besucher entsteht also eine wunderbare Brücke zwischen zwei Welten. An der Auto Zürich sieht man ein Auto, setzt sich rein und verliebt sich vielleicht ein wenig. Auf carmarket.ch geht die Reise danach weiter. Und zwar mit der Gewissheit, dass hinter jedem Angebot ein offizieller Händler steht.

Was gibts sonst Neues an der diesjährigen Auto Zürich?

Backé: Feinschliff. Das gilt für die Weiterentwicklungen im Penthouse: mehr Vielfalt, mehr Inhalte, mehr Erlebnis. Aber auch für die verbesserte Lichttechnik für unsere Aussteller oder die hochwertigeren Elemente unseres eigenen Messebausystems.

Kommendes Jahr steht die 40. Auto Zürich an. Wird es eine grosse Jubiläumssause geben?

Bieri: Oh, da haben wir schon ein paar schöne Ideen, und ein solches Jubiläum lassen wir uns nicht entgehen. Doch jetzt gehört unsere ganze Energie der Auto Zürich 2026.