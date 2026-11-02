Die Blick Lounge lädt die Auto-Zürich-Besucher zum Pausieren ein. Sie können sich dort in gemütlicher Atmosphäre entspannen, verpflegen und informieren. Am Donnerstag- und Freitagabend gibts zudem zwei ganz exklusive Sondershows.

Darum gehts Die Blick Lounge an der Auto Zürich bietet Pausen, Verpflegung und Infos in Halle 6 für Besuchende

VW-Designchef Andreas Mindt erklärt am Donnerstagabend die Strategie «True Volkswagen» in Zürich

Alex Innes enthüllt am Freitag in der Blick Lounge das Unikat Vision BMW Alpina mit V8

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Die Auto Zürich setzt das mit Medienpartner Ringier im letzten Jahr eingeführte Format der exklusiven Sondershows in der Blick Lounge auch 2026 fort. Erneut werden für speziell geladene Gäste und die Besuchenden der Auto Zürich attraktive Abendveranstaltungen durchgeführt. Am Donnerstag reist aus Wolfsburg (D) VWs oberster Designchef Andreas Mindt (57) nach Zürich, um dem Publikum die neue Konzernphilosophie näherzubringen. Und am Freitagabend macht der stellvertretende Chefdesigner von BMW Alpina, der Brite Alex Innes (40), seine Aufwartung – mit im Gepäck: das Unikat Vision BMW Alpina.

VW: Rückbesinnung zu alten Stärken

Wer einen VW Golf aus den 1980ern, einen alten GTI oder einen VW-Bus sieht, braucht meist keinen Blick aufs Logo. Man erkennt ihn einfach. Genau dieses Gefühl will VW mit der neuen Strategie «True Volkswagen» zurückholen – auch bei den Elektroautos. Dafür verantwortlich: Andreas Mindt. Der heutige Leiter Volkswagen Group Design kennt den Konzern seit drei Jahrzehnten: Er arbeitete unter anderem am Golf 7 und am Tiguan, leitete später das Exterieurdesign bei Audi und wechselte danach als Designchef zu Bentley.

Seit 2023 prägt er das Design der Marke VW und seit 2026 verantwortet er die Gestaltung des gesamten Konzerns. In der Blick Lounge in Halle 6 gibt er dem geladenen Publikum am Donnerstagabend ab 19 Uhr exklusive Einblicke in sein Schaffen und verrät, wie er die neue Strategie «True Volkswagen» konkret umsetzen will.

BMW Alpina: Komplette Neuausrichtung

Nachdem Alpina Anfang dieses Jahres als komplett eigenständige Luxusmarke in die BMW Group integriert wurde, wird die Neuausrichtung unter der Leitung von Designchef Maximilian Missoni (48) und seinem Stellvertreter Alex Innes konsequent vorangetrieben. Das erste Resultat wurde diesen Frühling im Mai am Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comersee präsentiert: das Konzeptfahrzeug Vision BMW Alpina.

Und diesen Blick in die Zukunft bringt der Brite Alex Innes auch nach Zürich mit und enthüllt das 5,20 Meter lange Unikat mit V8 und Kristallgläsern im Fond am Freitagabend ab 19 Uhr vor geladenem Publikum exklusiv in der Blick Lounge. Exklusiv deshalb, weil das Fahrzeug davor und auch danach auf der Auto Zürich nicht mehr zu sehen sein wird.