Die Auto Zürich präsentiert vom 5. bis 8. November eine Vielzahl an Fahrzeugen – darunter auch exklusive und PS-starke Hochleistungsmodelle.

Darum gehts Die Auto Zürich zeigt vom 5. bis 8. November Supersportwagen und Hypercars in mehreren Hallen

Aston Martin zeigt den limitierten Valen, Ferrari den Purosangue Handling Speciale in Zürich

Audi bringt ein Formel-1-Showcar, Koenigsegg den CC850 und Pininfarina den Battista nach Zürich

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Was wäre eine Automesse wie die kommende Auto Zürich ohne Supersportwagen, die uns träumen lassen? Auch dieses Jahr präsentieren verschiedene Aussteller ihre Schmuckstücke, die sich vom Rest der Masse mit Leistung und Luxus im Überfluss abheben. Nachfolgend einige Highlights.

Audi R26 Showcar

Dass Audi vernünftige Autos für die Strasse wie den A2 E-Tron an der Messe ausstellt, liegt auf der Hand. Mit dem Formel-1-Showcar R26 locken die Ingolstädter aber auch Rennsportfans auf ihren Stand in Halle 5. Audi fährt seit Anfang Jahr in der Formel 1 mit und nutzt einen Grossteil der 2024 vollständig übernommenen Infrastruktur des Schweizer Rennstalls Sauber Motorsport, weshalb sich einer der drei Standorte des Audi Revolut F1 Teams weiterhin in Hinwil ZH befindet.

Aston Martin Valen

Aston Martin zeigt seinen bislang stärksten Sportwagen mit Frontmotor. Im Valen arbeitet ein 5,2 Liter grosser V12, der 850 PS leistet. Der auf 150 Stück limitierte Sportler wurde erst an der Monterey Carweek in den USA vor wenigen Monaten enthüllt – und steht vom 5. bis 8. November in Zürich in Halle 4. Die Preise bewegen sich bei rund zwei Millionen Franken, dennoch dürfte der Valen bereits ausverkauft sein.

Ferrari Purosangue Handling Speciale

Den reinelektrischen Ferrari Luce wird man an der Auto Zürich leider nicht sehen. Dafür den punkto Fahraktivität weiter geschärften Purosangue Handling Speciale. Ähnlich wie beim Stromer war am Anfang auch beim V12-SUV mit 725 PS der Aufschrei in der Ferrari-Fangemeinde gross. Doch inzwischen hat sich der Viertürer mit seiner Bauart, Motorisierung und Querdynamik als Vollblut-Ferrari etabliert. Ab rund 480'000 Franken ist der in Halle 3 stehende Purosangue Handling Speciale eines der günstigeren Fahrzeuge in unserer Auflistung.

JAS Tensei

Ein Name, den wohl nicht jeder kennt. Entwickelt wurde die auf 35 Stück limitierte Retro-Neuauflage vom aus den 1990er-Jahren bekannten Sportwagen Honda NSX von JAS Motorsport, ein 1995 gegründetes italienisches Motorsportteam und Ingenieur- und Fertigungsunternehmen. Die Optik stammt aus dem Designhaus Pininfarina. Für den Antrieb sorgt ein 425 PS starker V6-Saugmotor von Honda, bestaunen können Fans den JAS Tensei am Stand von Honda in Halle 3.

Koenigsegg

Ein grosser Publikumsmagnet dürften auch dieses Jahr die heissen Schlitten auf dem Stand der Marke Koenigsegg sein. Die in Adligenswil LU ansässige SIC Carage wird erneut ein paar der atemberaubenden Hypercars aus Schweden in Halle 6 ausstellen. Darunter einer von nur 70 gebauten CC850. Dessen V8 leistet 1385 PS – und das Auto wiegt auch exakt so viel in Kilogramm. Speziell: Der CC850 hat ein Getriebe, bei dem man entweder per Hand sechs oder automatisiert neun Gänge schalten kann.

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr

Pininfarina Battista

Schon 2025 fuhr die Manufaktur Automobili Pininfarina den Battista in Zürich vor. Und er bleibt auch dieses Jahr ein Highlight der Automesse. Der elektrische Hypersportler leistet wahnsinnige 1900 PS! An der Auto Zürich wird in Halle 6 der «Novantacinque» zu sehen sein. Zu den optischen Besonderheiten gehört die Karosserie aus Sichtkarbon in tiefrotem «Tinted Rosso». Die Sitze sind mit schwarzem Leder und Alcantara bezogen und in Schwarz und Gold vernäht. Innen wie aussen würdigt die Zahl «95» Pininfarinas Firmenjubiläum im vergangenen Jahr.

Singer Turbo

Bereits in den vergangenen Jahren sorgte der US-Tuner Singer an der Auto Zürich für viel Aufsehen. Auch 2026 wird eine Turbo Study ausgestellt, um in Halle 6 aufzuzeigen, wie man die DNA eines alten 911ers mit der heutigen, modernen Technik kombiniert. Bei der Turbo Study leistet ein 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor mit Doppelturbolader bis zu 510 PS. Ausserdem wird das alte Chassis eines 911ers aus der Baureihe 964 verwendet und mit neuen Kohlefaserkomponenten ergänzt. Der Innenraum wird dann ganz nach dem individuellen Wunsch des Kunden gestaltet.