Das US-Unternehmen Singer Vehicle Design modifiziert klassische Porsche-911-Modelle. Neu können die exklusiven Sportwagen mit klassischer Optik und moderner Technik auch in der Schweiz eingelöst werden – und werden an der Auto Zürich präsentiert.

Auf einen Blick Singer bringt Porsche-Klassiker mit moderner Technik in die Schweiz

Rob Dickinson, Ex-Rocker und Cousin von Iron Maiden-Sänger, gründete Singer

DLS Turbo basiert auf 964-Chassis und leistet über 700 PS

Nirgendwo in den USA ist die Porsche-Dichte so hoch wie in Kalifornien. Und das Zentrum des Hypes? Liegt in Los Angeles. Hier sitzt Singer Vehicle Design. Kein einfacher Tuner von klassischen Porsche 911, sondern eher ein Unternehmen von Visionären, die sich vor allem fragen: Wie sähe es aus, wenn Porsche aktuelle Antriebstechnik in den Karosserien klassischer 911er von einst verpacken würde?

Mit dem fast vergessenen britischen Autohersteller Singer Motor, den es von 1901 bis 1970 gab, hat die Marke nichts zu tun. Der Name des Unternehmens ist eine Hommage an Porsche-Ingenieur Norbert Singer (84), der massgeblich an jedem der 16 Gesamtsiege von Porsche zwischen 1970 und 1998 bei den 24 Stunden von Le Mans beteiligt war.

Rocker als Designer

Ausserdem würdigt der Name auch die frühere Karriere als Sänger (englisch: Singer) von Rob Dickinson (59), der Singer nach einer Musikkarriere mit der britischen Band Catherine Wheel im Jahr 2009 gründete. Fussnote: Er ist der Cousin von Bruce Dickinson, Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden.

Doch bei Singer gehts um echtes Metall. Dickinsons erstes Werk wurde die Classic Study gleich im Gründungsjahr. Diese baut auf dem Porsche 911 der Baureihe 964 (1989–1994) auf. Viele Karosserieteile wurden durch solche aus Karbonfasern ersetzt, der Motor wurde von Tunern wie Cosworth und Williams überarbeitet. Besonderes Merkmal der Classic Study: der orangefarbene Tacho und der Drehzahlmesser bis 11'000, obwohl der Motor nur bis zu 7300 Touren dreht.

Neun Jahre später debütierte die Dynamics & Lightweighting Study (DLS), die gemeinsam mit Williams Advanced Engineering produziert wurde. Sie kommt mit einer verbreiterten Karbon-Karosserie, einem speziellen Fahrwerk und einem in Zusammenarbeit mit Porsches einstigem Motoren-Guru Hans Mezger (1929–2020) getunten Antrieb.

Seit 2022 und 2023 stehen nun Turbo Study und der DLS Turbo neu im Programm. Bei der Turbo Study bildet weiterhin ein Porsche 911 Baureihe 964 die Basis, als Antrieb fungiert ein 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor mit Doppelturbolader, der in der normalen Ausführung 450 PS und in der optionalen Sport-Ausführung 510 PS leistet. Der DLS Turbo basiert ebenfalls auf einem 964-Chassis und ist auf 99 Fahrzeuge limitiert. Hier wurde jedoch der Motor so stark modifiziert, dass er über 700 PS leistet. Und auch die Karosserie hat Singer komplett überarbeitet.

An der Auto Zürich hat Singer nun einen der ersten grossen Auftritte in Europa überhaupt. Denn: Seit kurzem sind die modifizierten 911er auch in der Schweiz zulassungsfähig. Die SIC Carage AG bringt einige Singer-Modelle an die Auto Zürich vom 7. bis 10. November. Mit im Gepäck: Der wirklich allerletzte Produktionsslot für einen Singer Classic Study, den die Garage aus dem luzernischen Adligenswil anbietet.