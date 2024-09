Kurz zusammengefasst Iron Maiden kündigt Welttournee zum 50-jährigen Bandjubiläum 2025 an

Fans dürfen sich auf Songs vom Debütalbum bis «Fear of the Dark» freuen

27 Stadionkonzerte in Europa geplant, Vorverkaufsstart Ende September 2024

Eine Show ist auch in Zürich geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Kultband Iron Maiden hat bestätigt, dass ihre kommende Welttournee 2025 im Zeichen des 50-jährigen Bandjubiläums stehen wird. Wie die «Rockantenne» berichtet, wurde die Tour passend «Run for your Lives» betitelt.

Die Heavy Metal-Legenden um Frontmann Bruce Dickinson (66) und Bassist Steve Harris (68) planen nicht nur ihre neuesten Hits zu spielen, sondern auch ihre Anfänge zu würdigen. Fans dürfen sich auf Songs vom selbst betitelten Debütalbum bis hin zum Meisterwerk «Fear of the Dark» von 1992 freuen.

Iron Maiden kommen am 9. Juli 2025 nach Zürich

Insgesamt 27 Stadionkonzerte wird die Band auf ihrer Jubiläumstour in Europa spielen. Los gehts am 27. Mai 2025 in Budapest, das grosse Finale steigt am 2. August in Warschau. Dabei machen Iron Maiden auch Halt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am 9. Juli 2025 rocken sie Zürich.

Iron Maiden gehören zu den grössten Rock-Bands der Welt. 1/5

Als Special Guest haben sich Iron Maiden die Band Avatar mit ins Boot geholt. In der ersten Tourphase wird zudem Halestorm mit von der Partie sein, in England gesellt sich noch The Raven Age dazu.

Sänger Bruce Dickinson kündigt den Fans ein einmaliges Erlebnis an: «Das nächste Jahr wird etwas ganz Besonderes für Iron Maiden und wir planen ein einzigartiges Live-Erlebnis für unsere Fans. Diese Tour wird ein Lächeln auf dein Gesicht und ein Jubeln in deine Kehle zaubern. Wenn du uns schon mal gesehen hast, bereite dich darauf vor, dieses Erlebnis auf eine ganz neue Ebene zu heben. Wenn du uns noch nie gesehen hast: Dies ist deine Chance, herauszufinden, was du verpasst hast! Iron Maiden wird dich definitiv kriegen!»

Vorverkauf startet Ende September

Der Vorverkauf für die heiss ersehnten Tickets startet in Deutschland am 25. September um 10 Uhr exklusiv bei CTS Eventim. Österreichische Fans können ab dem 24.09. um 10 Uhr bei Oeticket zuschlagen, in der Schweiz beginnt der Verkauf am 26.09.2024 um 10 Uhr auf Ticketcorner.ch.



Iron Maiden, 1975 in Grossbritannien gegründet, prägten massgeblich die Entwicklung des Heavy Metal in den 80ern.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Mehr