TOTO mit ihrem Superhit «Africa» gehen 2025 auf grosse Europa- und UK-Tour und Machen Halt in Glasgow, Genf, Zürich. Den Tourabschluss feiern die US-Rocker in Helsinki.

Kurz zusammengefasst Die Band TOTO gibt 2025 Konzerte in Genf und Zürich

Special Guest: Grammy- und Oscar-Gewinner Christopher Cross

Die Band hat 50 Millionen verkaufte Alben und 4 Milliarden Spotify-Streams Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Tolle Neuigkeiten für Schweizer Musikfans: Die legendäre Band TOTO, auch bekannt als «The Dogz of Oz», wird im Februar 2025 für zwei Konzerte in der Schweiz Halt machen! Am 15. Februar rocken sie die Arena de Genf und nur einen Tag später, am 16. Februar, werden sie das Zürcher Hallenstadion zum Beben bringen.

Doch Musikliebhaber können sich noch auf mehr freuen – als Special Guest ist kein Geringerer als der fünffache Grammy- und Oscar-Gewinner Christopher Cross mit dabei. Er wird mit seinen Mega-Hits wie «Sailing», «Ride like the wind» und «Arthur's Theme» für Hühnerhaut-Momente sorgen.

50 Millionen verkaufte Alben und Milliarden Streams

Die US-amerikanische Rockband kann auf ihrer Tour noch einen weiteren Meilenstein feiern: Ihr Klassiker «Africa» wurde von der R.I.A.A. mit Diamant-Status ausgezeichnet. Zudem erhielt «Hold The Line» Dreifach-Platin und «Rosanna» Doppel-Platin. Insgesamt haben TOTO über 50 Millionen Alben verkauft.

Mit ihren Hits «Africa», «Rosanna» und «Hold the Line» wurden TOTO zu Musiklegenden. Foto: Redferns 1/6

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch im Streaming-Zeitalter ist die Band erfolgreicher denn je. Allein auf Spotify werden ihre Songs täglich über 3 Millionen Mal gestreamt – und das von einem immer jüngeren Publikum. Im Juli waren 52 Prozent der Hörer 34 Jahre oder jünger. Insgesamt kommt TOTO auf Spotify auf unglaubliche 4 Milliarden Streams, plattformübergreifend nähern sie sich der 6-Milliarden-Marke.

TOTO erleben gerade ein gewaltiges Comeback und eine Welle der Beliebtheit, wie sie nur wenige Künstler in diesem Stadium ihrer Karriere erreichen. Die Europa-Tour 2025 verspricht, ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans zu werden.