Noch zu Lebzeiten von Firmengründer Enzo Ferrari galt beim italienischen Sportwagenbauer: Wer für Ferrari fährt, ist Teil der «famiglia». In diesem Sinn ehrt die Marke an der Auto Zürich zwei ihrer grossen Piloten mit einem personalisierten Sondermodell.

Die Niki Hasler AG in Basel überrascht an der Auto Zürich mit zwei Einzelstücken aus dem Ferrari-Atelier-Personalisierungsprogramm. Basis für beide Hommage-Modelle ist der aktuelle Ferrari 296 GTB/GTS. Foto: Niki Hasler AG / Justin Schmöller 1/23

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Die Niki Hasler AG in Basel kennt man als Spezialistin für neue und klassische Ferrari. An der Auto Zürich überrascht sie gleich mit zwei exklusiven Einzelstücken aus dem Ferrari-Atelier-Personalisierungsprogramm, die an zwei Grosse aus der Rennhistorie der italienischen Sportwagenmarke erinnern.

Basis für beide Hommage-Modelle ist der aktuelle Ferrari 296 GTB/GTS, neben dem SF90 und dem eben vorgestellten F80 der dritte kompromisslose Sportler mit Plug-in-Hybridantrieb im aktuellen Ferrari-Programm. Üppige 830 PS (610 kW) leistet sein 3,0-Liter-V6 in Verbindung mit einem zusätzlichen Elektromotor.

Hommage an Schetty und Merzario

Den Ferrari 296 GTB widmet die Niki Hasler AG Peter Schetty (82). Im Jahr 1970 fuhr der Basler als Werkspilot für Ferrari, beendete zum Saisonende seine Rennkarriere und fungierte zwei weitere Jahre als Teamchef der Scuderia Ferrari für die Formel 1 und das Sportwagenprogramm. Das Hommage-Modell ist angelehnt an den Ferrari 512S mit der Chassisnummer 1038, mit dem Schetty und Jacky Ickx (79) 1970 am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnahmen. Die Lackierung des 296 GTB erinnert mit der Startnummer 5, weiss-grauen Akzenten und goldenen Felgen an die Nummer 1038.

Zweiter im Bunde ist der Ferrari 296 GTS. Er ist dem italienischen Ferrari-Werksfahrer Arturo Merzario (81) gewidmet. Dieser sass von 1970 bis 1973 für die Scuderia Ferrari hinter dem Steuer. Auch dieses Sondermodell ist von einem seiner damaligen Boliden inspiriert: dem Ferrari 312 PB mit der Chassisnummer 0898, mit dem Merzario die Targa Florio 1972 gewann. Das Rennen endete in einer der engsten Entscheidungen der Geschichte, als Merzario und Sandro Munari (84) den ersten Platz in der Gesamtwertung mit einem Vorsprung von nur 17 Sekunden holten. Die Farbgestaltung erfolgt in Anlehnung an jenes Siegerauto; die Startnummer 3 und der grün-gelbe Streifen sind ebenfalls auflackiert.

Beide Paten der exklusiven Ferrari 296 GTB und GTS, Peter Schetty und Arturo Merzario, werden kommende Woche am 6. November am VIP-Abend vor der offiziellen Eröffnung der 37. Auto Zürich dabei sein – genauso wie die beiden exklusiven Hommage-Modelle.