Familien sind die herausforderndsten Kunden für die Autoindustrie. Denn Familienautos müssen im Alltag extrem viele unterschiedliche Bedürfnisse unter eine Haube bringen. Wir zeigen hier 19 neue Familienautos, die in zwei Wochen an der Auto Zürich stehen werden.

Peugeot E-5008

Peugeots neuer Familienstromer kommt als Mischung aus Van und SUV daher und bietet Platz für bis zu sieben Insassen. Das Basismodell gibts mit Frontantrieb, 210 PS (155 kW) und mit 545 Kilometern WLTP-Reichweite. Für Langstreckenfahrer bietet sich die auf 668 Kilometer Reichweite optimierte Variante mit 230 PS (170 kW) an. Und das Topmodell mit 320 PS (235 kW) bietet 4×4 und 500 Kilometer Reichweite. Die Preise starten ab 51'000 Franken.

BMW X3

Während die Konkurrenz fast nur noch Elektromodelle lanciert, bringt BMW den neuen X3 mit konventionellem Verbrennerantrieb. Mit frischer Optik und neuem Fahrwerk wird er von den bekannten Diesel- und Benzinmotoren mit vier und sechs Zylindern angetrieben. Dazu gibts Plug-in-Hybride und M-Versionen. Das Elektropendant iX3 startet in einem Jahr. Bereits früher gibts dagegen den grösseren iX5 H2 mit Brennstoffzellenantrieb.

Lexus RZ 300e

Im Gegensatz zum grösseren Lexus RZ 450e mit Front- und Heckmotor und serienmässigem Allradantrieb, verfügt der neue RZ 300e lediglich über einen Motor mit 204 PS (150 kW), der allein auf die Vorderachse wirkt. Das macht den RZ 300e FWD mit einem Preis ab 62'900 Franken natürlich günstiger als den Allradler. Sonst muss man im RZ 300e aber keine Abstriche machen: So liegt die Reichweite bei bis zu 480 Kilometern mit einer Ladung.

VW ID.7 GTX Tourer

Beim neuen vollelektrischen ID.7 hat VW viele Fehler der ersten Stromergeneration ausgebügelt. Jetzt startet die Kombivariante ID.7 Tourer – quasi die Elektroalternative zum VW Passat – und die sportlichere 4×4-Variante GTX. Der 4,96 Meter lange GTX bietet 340 PS (250 kW) und 679 Nm Leistung, spurtet in 5,5 Sekunden auf Tempo 100 und schafft über 580 Kilometer Reichweite. Die Preise des sportlichen ID.7 GTX: ab 77'700 Franken.

Smart #5

Im ersten Quartal 2025 startet das dritte Smart-Modell der Neuzeit, der ebenfalls vollelektrische #5. Basierend auf der Elektroplattform der China-Mutter Geely reiht er sich mit einer Länge von 4,71 Metern oberhalb der bisherigen Smart-Modelle #1 und #3 ein. Er wird in verschiedenen Leistungsstufen von 340 PS (250 kW) bis 646 PS (475 kW) und Reichweiten von bis zu 600 Kilometern angeboten. Noch nicht bekannt sind die Preise.

KGM Torres EVX

Nachdem seit bald zwei Jahren die Benzinvariante in der Schweiz auf dem Markt ist, folgt jetzt bei KGM (ehemals SsangYong) der vollelektrische Torres EVX. Der koreanische SUV-Stromer liefert 206 PS (152 kW) an die vorderen Räder und schafft bis zu 462 Kilometer Reichweite. Der koreanische Elektro-SUV steht bei den Schweizer KGM-Händlern ab sofort ab 41'990 Franken zum Verkauf.

AUDI S6 Avant E-Tron

Auf den rein elektrischen SUV Q6 E-Tron folgen der Business-Kombi A6 Avant E-Tron und die Sportvariante S6 Avant E-Tron (Bild). Dieser Sport-Kombi leistet dank dem Asynchronmotor an der Vorderachse und der permanent erregten Synchronmaschine an der Hinterachse 503 PS (370 kW), spurtet in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 240 km/h Spitze. Die Preise für den A6 E-Tron starten bei 84'350 Franken, für den S6 E-Tron bei 106'850 Franken.

Maxus eTerron 9

Einen E-Pick-up hat der chinesische Nutzfahrzeugspezialist Maxus bereits im Programm – jetzt kommt ein weiterer mit Allrad als erstes Modell einer ganzen Neuheitenoffensive. Mit je einem E-Motor pro Achse leistet der 5,50 Meter lange eTerron 9 442 PS (325 kW) und schafft dank 102 kWh grosser Batterie bis zu 430 Kilometer. Aufgeladen wird die Batterie mit bis zu 115 kW Ladeleistung – und sie kann auch 230-Volt-Geräte versorgen. Preise stehen noch nicht fest.

Auto Zürich 2024 – Das musst du wissen Es ist der grösste Auto-Event des Jahres: Nach dem Aus für den Genfer Autosalon ist die Auto Zürich die wichtigste Messe rund um Neuwagen und Auto-Mobilität. Mit über 60 Marken zeigt in diesem Jahr eine Rekordzahl an Ausstellern in der Messe Oerlikon, welche Modelle gerade frisch in die Händler-Schauräume gerollt sind oder in Kürze rollen werden. Die perfekte Gelegenheit, Marken und Modelle zu vergleichen und sich umfassend zu informieren – oder die Traumwagen der exklusiven Edel-Marken oder im Oldtimer-Bereich zu bestaunen. Datum/Öffnungszeiten: 7. bis 10. November, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)

Toyota Land Cruiser

Der seit 1951 gebaute Toyota Land Cruiser startet ab Herbst wieder mal neu. Noch grösser und mit noch mehr Komfort. Gegenüber dem Vorgänger ist der Neue zehn Zentimeter länger (4,91 m), wirkt aber dennoch nicht wie ein Koloss. Für mehr Komfort sorgen ein neues Fahrwerk, der überarbeitete 2,8-l-Vierzylinder-Diesel mit 204 PS (150 kW) und 500 Nm sowie die neue 8-Gang-Automatik. Den neuen Land Cruiser gibts ab CHF 69'900 Franken.

Dacia Duster

Die rumänische Renault-Tochter hat sich kürzlich mit neuem Logo, modernem Styling und elektrifizierten Antrieben quasi neu erfunden. So kommt der neue Duster mit viel Platz (bis 1607 Liter Kofferraum) und als Vollhybrid mit Vierzylinder-Benziner (140 PS/103 kW) oder als Dreizylinder-Benziner (130 PS/96 kW). Optional gibts den Mildhybrid auch mit 4×4, dann aber nur mit manueller Schaltung. Die Preise starten bei 24'590 Franken.

Ford Capri

Alter Name, neue Technik: Nach Mustang und Explorer legt Ford jetzt auch den Capri neu als Elektro-SUV auf. War der Capri in den 1970er- und 1980er-Jahren ein Sportwagen fürs kleine Budget, kommt er jetzt als elektrischer Mittelklasse-SUV auf VW-Basis und ab 53'900 Franken. Es braucht allerdings Fantasie, um beim 4,63 Meter langen Capri Electric die Anlehnung an den Urahnen zu finden; am ehesten wohl noch beim sanft auslaufenden Heck.

Mini Aceman

Der neue 4,08 Meter lange Aceman soll mit langem Radstand und kurzen Überhängen als Beinahe-SUV die Kundinnen und Kunden locken, denen der normale Mini Cooper zu klein und der Countryman zu gross ist. Allerdings gibts ihn nur rein elektrisch mit 135 und 160 PS (184 und 218 kW) und als Fronttriebler. Die Reichweite mit einer Akkuladung liegt je nach Variante zwischen 300 und 400 Kilometern. Die Preise starten bei 43'570 Franken.

Subaru Forester

Im November 2023 stellte Subaru in den USA die inzwischen sechste Generation des seit 27 Jahren gebauten Forester vor. Jetzt feiert der Allradler an der Auto Zürich Schweizer Premiere und ist ab November auch bei uns im Handel. Und zwar mit frisch gestylter Karosserie, noch mehr Sicherheitsfeatures (15 Assistenten) und dem bewährten Zweiliter-e-Boxer-Hybridantrieb mit 136 PS sowie Lineartronic-Getriebe. Preis: ab 39'950 Franken.

Polestar 4

Das optisch auffälligste Merkmal des ab 62'900 Franken erhältlichen SUV-Coupés Polestar 4 ist dessen fehlende Heckscheibe. Zwar cool fürs Design, aber gewöhnungsbedürftig im Alltag – obwohl eine Kamera im Heck ihr Livebild auf den digitalen Innenspiegel sendet. Sonst brilliert der vollelektrische Polestar mit ordentlich Leistung (272 oder 544 PS/200 oder 400 kW) und grossen Reichweiten (590 bis 620 km).

VW California Ocean

Das Topmodell der neuen California-Reihe bietet ein 2,05×1,14 Meter grosses Dachbett und neu Schiebetüren auf beiden Fahrzeugseiten. Zudem hat der Ocean eine volle Küchenzeile, Luftstandheizung, Klimaautomatik und vieles mehr. Durch diese reichhaltige Ausstattung schrumpft das 5,17 Meter lange und 1,99 Meter hohe Flaggschiff Ocean allerdings zum Viersitzer. Preis: ab 62'160 Franken, Ocean ab 78'030 Franken.

Mazda CX-80

Mit 25 Zentimetern mehr Radstand und einer dritten Sitzreihe wird der 2022 lancierte CX-60 zum neuen XXL-SUV CX-80. Rein elektrisch gibts den fünf Meter langen Allradler CX-80 noch nicht, dafür mit Sechszylinder-Turbodiesel und 48-Volt-Mildhybridisierung mit 254 PS (187 kW) und als Plug-in-Hybrid mit Vierzylinder-Benziner, E-Motor und 327 PS (241 kW) Systemleistung. Die Preise starten bei 67'950 Franken.

Cupra Terramar

Technisch ist der schnittig gestylte, 4,52 Meter lange Fünfsitzer eng verwandt mit dem VW Tiguan. Obwohl der Terramar die Marke in die Zukunft führen soll, fährt er aktuell technisch im Hier und Heute. Es gibt ihn als mildhybridisierten Benziner (mit 150 PS ab 45 950 Franken), aber auch als Plug-in-Hybrid mit 272 PS (200 kW) Systemleistung und über 100 Kilometer rein elektrischer Reichweite (ab 59'800 Franken).

Skoda Elroq

Parallel zum weiterhin sehr gefragten Enyaq dürfte ab Frühling 2025 auch der neue Kompakt-SUV Elroq die Elektroauto-Verkäufe bei Skoda weiter anheizen. Mit rund 4,5 Metern Länge positioniert er sich zwischen dem ebenfalls demnächst neu startenden Ministromer Epiq und dem grossen Enyaq. Der im hart umkämpften Kompakt-SUV-Segment antretende Stromer Elroq dürfte wohl bei knapp 40'000 Franken starten.

Mitsubishi Outlander PHEV

Am 1. Oktober feierte der neue Outlander mit Plug-in-Hybridantrieb in Madrid Europapremiere, an der kommenden Auto Zürich feiert er seine Schweizer Premiere. Der neue Outlander basiert zwar auf derselben Plattform wie der Renault Austral sowie die Nissan Qashqai und X-Trail, ist aber ein von Mitsubishi selbständig entwickelter Allradler, dessen Verkauf offiziell Ende Jahr bei uns startet. Die Preise sind noch nicht bekannt.