Kantig, kastig, komfortabel gefedert und viel Platz für wenig Geld: So machte einst Renaults R4 Furore. An der Paris Motor Show reanimiert Renault nun seine Markenikone – rein elektrisch und mit den coolen Details von früher.

Andreas Faust und Wolfgang Gomoll

Er war einst das Pendant zu Citroëns 2CV. Weich gefedert für hohe Zuladung, geräumig, aber günstig genug, um die Massen zu mobilisieren. Kaum erstaunlich, dass sich Renaults legendärer R4 ab 1963 weit über acht Millionen Mal verkaufte und heute unfassbare 29 Jahre im Modellprogramm blieb.

Praktisch, wenn man solch einen Bestseller mit Kultpotenzial in der Modellhistorie hat – und ihn ins Elektrozeitalter beamen kann. Nach dem hochgelobten Retro-Stromer R5 E-Tech Electric rollt jetzt der R4 E-Tech Electric an der Paris Motor Show (noch bis 20. Oktober) ins Rampenlicht. Aussen wirkt der Elektro-Crossover wie eine etwas überzeichnete Spielzeugauto-Version seines Urahnen à la Hot Wheels, drinnen gibts viel mehr Platz, als man das einem 4,14-Meter-Auto zutrauen würde.

Viele Details vom Urahnen

Das Designteam um Renault-Chefdesigner Gilles Vidal sorgt mit vielen Details fürs problemlose Wiedererkennen des Urahnen im Neuling: von der aus einem Stück von 1,45 Metern Länge gefertigten Frontblende mit den typischen Rundscheinwerfern bis zum Dreiecksfenster in der hinteren Dachsäule. Modernes Retrodesign, ohne vorgestrig zu wirken.

Und wie damals überragt der R4 den R5 deutlich – heute um 22 Zentimeter. Das sorgt für einen mit 420 Litern grossen Kofferraum, der dank sehr tiefer Ladekante fast so leicht zu beladen ist wie beim Ur-R4. Und das trotz einer Bodenfreiheit von 18,1 Zentimetern. Ausserdem kann man die Sonne hereinlassen – durchs riesige Stoffdach, das sich elektrisch öffnen lässt und bis zu den Rücksitzlehnen reicht. Gabs auch schon einst im R4.

Zwei Akkus, zwei Leistungsstufen

Wie der R5 steht auch der reanimierte R4 auf Renaults neuer Elektro-Kleinwagenplattform. Zwei Batterien stehen zur Wahl, mit 40 oder 52 Kilowattstunden (kWh) Kapazität, die für 300 oder 400 Kilometer Reichweite sorgen. Auch beim Vorderradantrieb gibts zwei Versionen mit 120 PS (90 kW) oder 150 PS (110 kW) – die 95-PS-Version des R5 spart sich Renault beim grossen Bruder.

Geladen wird am Schnelllader je nach Antrieb mit maximal 80 oder 100 kW – nicht gerade top, aber für ein Auto dieses Preissegments völlig okay. Pluspunkt: Auch der R4 ist für bidirektionalen Stromaustausch mit dem Netz ausgelegt und kann per Ladebuchse auch Elektrogeräte versorgen.

Los gehts im Frühjahr 2025

Das Cockpit gleicht jenem des Stadtflitzers R5 fast aufs Haar – «Denim-Atmosphäre» nennt Vidal das Ambiente, das an den Style der 1970er-Jahre erinnert. Aus dem Hier und Jetzt kommen das digitale 10,1-Zoll-Instrumenten-Display und der Zehn-Zoll-Infotainment-Touchscreen. Im kommenden Frühjahr 2025 gehts los mit dem nächsten Modell aus Renaults Wiedergeburtsprogramm für Klassiker der Marke. Preise stehen noch nicht fest, aber Blick tippt Blick auf knapp 35'000 Franken für die Basisversion.