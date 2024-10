Kurz zusammengefasst Neuer Renault 5 E-Tech begeistert auf Testfahrt

Retrochic Design und moderne Technik faszinieren Jung und Alt

Über 3400 Rückmeldungen und diverse Blindbestellungen zeigen grosses Interesse

52 kWh Akku, 150 PS, 410 km Reichweite

Preis ab 32'500 Franken, günstigere Varianten ab 24'950 Franken folgen 2025

Der neue vollelektrische R5 E-Tech Electric begeistert Jung und Alt. Foto: DPPI 1/24

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Selten zuvor sind wir so vielen hochgereckten Daumen begegnet wie auf unserer ersten Testfahrt im Renault 5 E-Tech Electric an der Côte d'Azur von Nizza nach Monte-Carlo. Der neue R5 begeistert, wie die vielen spontanen Reaktionen auf der Strasse zeigen, Jung und Alt.

Über neun Millionen R5 wurden weltweit von 1972 bis 1996 verkauft. Und auch der neue Renault 5 weckt grosse Erwartungen. So kündigt Renault-Schweiz-Chefin Claudia Meyer an, dass der R5 E-Tech Electric nach dem offiziellen Verkaufsstart Mitte November im kommenden Jahr zum Bestseller der Marke werden soll. Dazu müssten 2025 knapp 2000 vollelektrische R5 in der Schweiz neu eingelöst werden. «Kein utopisches Ziel», meint Claudia Meyer. «Das Interesse mit 3400 Rückmeldungen ist riesig», verrät sie. Und es liegen bereits diverse Blindbestellungen vor – also unterschriebene Kaufverträge, obwohl das Auto noch gar nicht gefahren werden konnte.

Nach unserer Testfahrt an der Côte d’Azur und im Hinterland von Nizza können wir diese «Blindkäufer» beruhigen. Der R5 E-Tech Electric hält, was er verspricht. Hier unsere fünf Gründe.

1 Optik

Attraktives Design im Retrochic trifft auf moderne Technik mit Elektroantrieb. Viele Stilelemente des Urahns erkennen wir im neuen R5 wieder. Dazu kommen viele nette Design-Gimmicks wie etwa die in einer aus fünf LED-Balkendiagrammen stilisierte grosse 5 auf der Motorhaube, die über den aktuellen Ladezustand des Fahrzeugs informiert. Zusätzlich gibts den R5 zum Verkaufsstart mit poppigen Aussenfarben und dunklem Dach, das sich zusätzlich mit Folien individualisieren lässt.

2 Innenraum

Auch hier trifft Moderne auf Retrochic. Im Cockpit blicken wir auf zwei 10 Zoll grosse Displays. Es gibt Sprachbedienung und das Navi führt uns dank Google-Anbindung präzise durch fremde Städte. Der häufig auftauchende Avatar Reno nervt zwar mit der Zeit, lässt sich aber wie die Tempo-Warnpiepserei einfach per Knopfdruck deaktivieren. Viele rezyklierte Materialien, etwa in den Türverkleidungen und in den bequemen Sitzen, wirken sich positiv auf den CO₂-Fussabdruck aus. Und das Armaturenbrett auf der Beifahrerseite weckt nicht nur nostalgische Gefühle, sondern lässt sich in vielen Farben individualisieren. Natürlich sind die Platzverhältnisse bei einer Fahrzeuglänge von 3,92 Metern nicht üppig. Vorne sitzt es sich gut, hinten dagegen ist es um die Beine sehr eng. Besonders, wenn die Vordersitze auf der untersten Position sind – dann passen die Füsse der hinteren Passagiere nicht mehr unter den Sitz. Der Kofferraum ist mit 326 Litern nicht üppig, für einen Cityflitzer aber ausreichend.

3 Technik

Antriebsseitig geht Renault mit dem R5 neue Wege. So ist er das erste Modell der Marke, das auf der völlig neuen Plattform AmpR Small aufbaut und nur als Elektroauto kommt. Zum Verkaufsstart gibts ihn mit einem 52 kWh grossen Akku mit 150 PS (110 kW) und einer maximalen Reichweite von 410 Kilometern. Der Akku lädt bei Gleichstrom mit maximal 100 kW und in einer halben Stunde von 15 auf 80 Prozent. Bei Wechselstrom lädt er mit maximal 11 kW und der Vorgang dauert etwas mehr als drei Stunden. Das ist nicht sonderlich schnell, aber ausreichend. Später wird es den R5 zusätzlich mit zwei schwächeren Motorisierungen (95 und 120 PS – 70 und 88 kW) sowie kleinerem 40-kWh-Akku mit maximal 312 Kilometern Reichweite geben.

Der Schnellcheck: Renault 5 E-Tech Electric Antrieb: Fremderregter Synchron-Elektromotor mit 150 PS (110 kW), 245 Nm, 52 kWh-Akku, 1-Gang-Automatik, Vorderradantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 8,0 s, Spitze 150 km/h

Masse: Länge/Breite/Höhe = 3,92/1,50/1,74 m, Gewicht 1450 kg, Kofferraum 326 bis 1106 l

Umwelt: WLTP-Verbrauch: 15,2 kWh/100 km, 0 g CO₂/km, WLTP-Reichweite: 410 km

4 Fahrverhalten

Die Antriebsachse vorne stammt vom Renault Captur, die sehr direkt reagierende Lenkung vom Renault Mégane E-Tech. Hinten hat der R5 aus Platzgründen eine Multilink-Achse, damit es Platz für die flachen Akkus gibt. Beim Fahren fühlt sich das zusammen mit den ideal abgestimmten Federn erstaunlich komfortabel und erwachsen an. Mit seinen 150 PS (110 kW) ist der rund 1450 Kilogramm schwere Viertürer zwar kein Spitzensportler, aber munter genug, um flott durch die Stadt zu sausen (0 bis 100 km/h in 8,0 s) oder auch über kurvenreiche Landstrassen oder Autobahnen zu flitzen (Spitze: 150 km/h). Ein richtig handlicher Kleinwagen.

5 Preis

Zur Lancierung startet Renault mit den beiden Topvarianten R5 Tecno und Iconic – beide ab Werk schon sehr komplett und mit dem grösseren 52-kWh-Akku ausgestattet – ab 32’500 und 33’900 Franken. Ab 2025 folgen weitere, preisgünstigere Varianten. Unter anderem ab 24’950 Franken für die 95-PS-Version Five mit kleinerem 40-kWh-Akku und gut 300 Kilometern Reichweite. Natürlich gibts bereits preisgünstigere Elektroautos auf dem Markt – aber keines, das zu diesem Tarif so viel Technik, Fahrspass und Komfort sowie Charme und Chic bietet.