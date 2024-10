Kurz zusammengefasst BMW X3 erhält umfassendes Update und startet in vierte Generation

Neue Scheinwerfer, kurviger Bildschirm und rezyklierte PET-Sitzbezüge

Lorenzo Fulvi

BMWs X3 ist für den Autobauer aus München (D) ein echter Bestseller. Der Mittelklasse-SUV rollte seit seiner Markteinführung 2003 weltweit über 3,5 Millionen Mal vom Band. Auch in der Schweiz lassen sich die Verkaufszahlen des X3 sehen: Seit 2020 wurden bis Ende 2023 rund 12'500 Exemplare immatrikuliert. Der X3 zählte damit in jedem Jahr zu den beiden wichtigsten Modellen im Schweizer BMW-Portfolio.

Nach dem letzten Facelift vor drei Jahren wurde es für die Münchner nun Zeit, dem Bestseller ein Rund-um-Update zu verpassen. So startet der deutsche SUV jetzt in seine vierte Runde. Die Proportionen verändern sich nicht allzu sehr: In der Länge wächst der X3 von 4,71 auf 4,76 Meter und in der Breite von 1,89 auf 1,92 Meter. Dafür kommt der SUV nun etwas niedriger daher als sein Vorgänger (1,66 statt 1,68 Meter).

Umweltfreundliche Sitze

Ansonsten gibts neue Scheinwerfer mit doppelten LEDs in L-Form und eine erneuerte Front mit speziellem Kühlergrilldesign. Am Heck kommen neue Heckleuchten mit einer sogenannten T-Signatur dazu. Ums Cockpit wölben sich zwei Bildschirme mit einem 12,3-Zoll-Digitalinstrument und einem 14,9 Zoll grossen Infotainmentdisplay, das wie auch schon der neue Einser mit dem neuen «Operating System 9» agiert. Ausserdem bestehen die serienmässigen Sitzbezüge aus rezyklierten PET. Die neuen inneren Türgriffe wirken allerdings eher billig und passen nicht in das ansonsten hübsch gemachte Interieur.

Platzmässig bietet der X3 SUV-typisch viel. Hinten können selbst Grossgewachsene bequem sitzen und haben genügend Bein- und Kopffreiheit. In den Kofferraum passen 570 Liter, mit umgeklappter Rückbank erweitern sich diese auf 1700 Liter – etwas mehr als seine Konkurrenten. Auch antriebsmässig kann der X3 eine grosse Auswahl anbieten: So stehen ein Diesel, zwei Benziner und ein Plug-in-Hybrid zur Wahl – der vollelektrische X3 folgt im nächsten Jahr als Neue Klasse.

Souveräne Basisversion

Auf die Testfahrt rund um München (D) gehen wir mit dem Benziner xDrive20 und der Topversion M50 xDrive. Los gehts mit der schwächeren Variante: Der Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit 48-Volt-Mild-Hybridisierung leistet 208 PS (153 kW) und liefert ein Drehmoment von 330 Newtonmeter auf alle vier Räder. Auffällig: das komfortabel abgestimmte Fahrwerk und die eher indirekte Lenkung. Die Beschleunigung (0 bis Tempo 100 in 7,8 s) reicht locker aus, um im Verkehr mitzuschwimmen und Überholmanöver zu starten. Zumal man aus dem Stand dank des im Achtgang-Automatikgetriebe sitzenden Elektromotors flott wegkommt. Löst man den Fuss vom Gaspedal, so rekuperiert der Basis-X3 per E-Maschine. Verbrauch nach unserer Testfahrt bei flotter Fahrt: rund 8,4 l/100 km.

BMW X3: Die Antriebe im Überblick xDrive20d Antrieb Zweiliter-R4-Diesel, 197 PS (145 kW), 400 Nm@1500–2750 1/min, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 7,7 s, Spitze 215 km/h

Masse L/B/H 4,76/1,92/1,66 m, Leergewicht 1965 kg, Kofferraum 570–1700 l

Umwelt Verbrauch Werk 5,8 l/100 km, 153 g/km CO₂, Energieeffizienz D

Preis ab 70'600 Franken xDrive20 Antrieb Zweilliter-R4-Benziner, 208 PS (153 kW), 330 Nm@1500–4000 1/min, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 7,8 s, Spitze 215 km/h

Masse L/B/H 4,76/1,92/1,66 m, Leergewicht 1930 kg, Kofferraum 570–1700 l

Umwelt Verbrauch Werk 6,9 l/100 km, 157 g/km CO₂, Energieeffizienz D

Preis ab 67'800 Franken 30e xDrive Antrieb Zweiliter-R4-Benziner, Systemleistung 299 PS (220 kW), 450 Nm, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb, Batterie 19,7 kWh (netto)

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 6,2 s, Spitze 215 km/h, elektrische Reichweite 88 km

Masse L/B/H 4,76/1,92/1,66 m, Leergewicht 2140 kg, Laderaum 460–1600 l

Umwelt WLTP 1,0 l + 22,6 kWh/100 km, 22 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energieeffizienz C

Preis ab 71'900 Franken M50 xDrive Antrieb Dreiliter-R6-Benziner, 398 PS (293 kW), 580 Nm@1900–4800 1/min, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 4,6 s, Spitze 250 km/h

Masse L/B/H 4,76/1,92/1,66 m, Leergewicht 2055 kg, Kofferraum 570–1700 l

Umwelt Verbrauch Werk 7,8 l/100 km, 177 g/km CO₂, Energieeffizienz E

Die Spannung steigt, bevor wir auf den M50 xDrive wechseln. Denn unter seiner Motorhaube schlummert der stärkste in einem M-Performance-Modell (nicht zu verwechseln mit den M-Modellen) eingebaute Sechszylinder. Der leistet 398 PS (293 kW) und 580 Newtonmeter und startet mit sonorem Brummen.

Marktstart bereits erfolgt

Der Antritt aufs Gas ist gewaltig, Tempo 100 erreicht der Verbrenner mit 48-Volt-Mild-Hybridisierung in lediglich 4,6 Sekunden – abgeriegelt wird bei 250 km/h. Die Schaltvorgänge gehen flink vonstatten und abbremsen lässt sich der knapp 2,1 Tonnen schwere X3 ebenso zupackend. Pluspunkt: Die Lenkung ist direkter und das Fahrwerk ausgewogener abgestimmt – im Sportmodus noch ein bisschen straffer. Nach der Testrunde pendelt sich der Verbrauch bei rund 9,6 l/100 km ein.

Fazit: Der BMW X3 hat das Zeug zum Bestseller. Aber obs jetzt unbedingt der 398 PS starke M50 sein muss? Der Marktstart ist bereits erfolgt, der günstigste X3 xDrive20, startet bei 67'800 Franken – die Topversion M50 xDrive bei 101'900 Franken. Noch nicht gefahren, aber ebenfalls erhältlich, ist der Plug-in-Hybrid 30e xDrive. Der kommt mit einer Systemleistung von 299 PS (220 kW) und kann bis zu 88 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. Preis: ab 71'900 Franken.