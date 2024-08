Die Rückkehr von BMWs Superkombi

1/16 Für den BMW M5 Touring gibts wie bei der Limousine neu einen elektrifizierten V8.

Denis Fried Praktikant Auto & Mobilität

Es ist schon eine Weile her, seit BMW eine Kombiversion Touring der High-Performance Limousine M5 auf den Markt brachte – genauer gesagt 17 Jahre! 2007 erschien der letzte M5-Kombi, der erste kam schon 1992 auf den Markt. Der dritte in der Reihe besticht wie seine Vorgänger durch ein sportliches Design, kombiniert mit Alltags- und Reisetauglichkeit. Doch der M5 der Neuzeit hebt sich in einem von seinen Vorgängern ab: Er hat, wie schon die Limousine M5, einen elektrifizierten Antrieb, der für viele Fans Fluch und Segen sein dürfte. Denn der M5 hat neben viel Leistung eben auch ein grosses Gewicht.

Massive Power für massives Gewicht

Der M-Hybrid-Antrieb wurde aus dem BMW Hypercar abgeleitet, das momentan in der Langstrecken-WM teilnimmt. Dort wird ein 4,4-Liter-V8-Triebwerk, das bis zu 585 PS (430 kW) leistet, von einem 197 PS (145 kW) Elektromotor unterstützt. Das Resultat sind 727 PS (535 kW) Systemleistung und 1000 Nm Drehmoment, die den 2,5-Tonnen-Allradler in nur 3,6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen! Wem die elektronische Abriegelung des Vorwärtstriebs bei 250 km/h zu früh ist, kann mit einem optionalen Paket die Höchstgeschwindigkeit bis auf 305 km/h anheben lassen – dass dazu bei einem hochpreisigen M-Modell Zusatzkosten fällig werden, ist zwar unverständlich, aber halt Teil des Geschäfts.

Trotz des hohen Gewichts ist der M5 dynamisch unterwegs. Da hilft auch das adaptive Fahrwerk, das mit aktivem Differenzial auch bei höheren Geschwindigkeiten kontrollierte Kurvenfahrten zulässt. Zudem wurde der 5,09 Meter lange und 1,97 Meter breite Kombi mit kühlenden Eintrittsöffnungen an der Front auf den Einsatz auf der Rennstrecke abgestimmt. Doch die meisten Besitzer dürften wohl mehr auf normalen Strassen unterwegs sein – und auch da bietet der neue Hybridantrieb Vorteile.

Emissionslos in der Stadt

Der Plug-in-Antrieb ist nicht nur bei der extremen Beschleunigung behilflich, sondern kann auch kürzere Distanzen rein elektrisch zurücklegen. Das funktioniert sowohl im Stadtverkehr als auch bei Autobahnfahrten bis zu 140 km/h. Die Gesamtreichweite beläuft sich allerdings nur auf maximal 67 Kilometer. Ist der Akku leer, dauerts mit 11 kW über zwei Stunden bis er wieder auf 100 Prozent gefüllt ist!

Wer die Batteriepower nicht am Stück verbrauchen, sondern je nach Bedarf einteilen will, kann den Hybridmodus auch dazu verwenden, seinen Benzinverbrauch einzuschränken. Auf weiten Strecken bietet es sich zudem an, den Batterieladestand zu halten, um am Zielort elektrisch fahren zu können. Fürs Reisen ist der M5 ideal ausgelegt: Dank eines Radstands von drei Metern gibts innen viel Platz. Durchs Kombiheck erhöht sich der Stauraum im Vergleich zur Limousine deutlich – von 500 bis stattliche 1670 Liter nach Umklappen der Rückbank.

Verkaufsstart im November

Im Cockpit gibts natürlich das bekannte BMW Curved-Display sowie ein serienmässiges Head-up-Display, das dem Fahrer Informationen im Blickfeld bereitstellt. Im Grundmodell sind auch das Bowers-Wilkins-Soundsystem und Vierzonen-Klimaautomatik enthalten, für Optionen wie das Panorama Glasdach, Lenkradheizung und Sitzbelüftung ist jedoch ein Aufpreis fällig. Und das trotz des bereits hohen Basispreises von 162'300 Franken! Der Produktionsstart und die Markteinführung für den neuen BMW M5 Touring startet im November.