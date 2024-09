BMW bringt eine neue Generation des beliebten 1ers auf den Markt. Mit frischem Design, moderner Technik und ohne Handschaltung startet der Verkauf im Oktober 2024. Wir durften bereits eine Runde in BMWs Kompaktmodell drehen.

BMWs Einstiegsmodell rollt in die nächste Runde

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

BMWs Einstiegsmodell ist ein grosser Erfolg: Seit 2004 wurden weltweit über drei Millionen Einser, wie die Münchner zum 1er sagen, verkauft. In der Schweiz konnte der deutsche Kompaktwagen alleine von 2020 bis 2023 über 8300 Mal eingelöst werden. Für BMW ein wichtiges Auto: Im Produktportfolio positionierte sich der 1er in der Schweiz seit 2020 zwischen Rang sechs und drei.

Keine Handschaltung mehr

Jetzt rollt die komplett neue, vierte Generation an den Start. Sie kommt mit äusserlichen Veränderungen wie tieferer Front mit neuem Nierendesign, einer längeren Haube mit beleuchtetem Grill, neuen Heckleuchten und einem rundum neuen Innenraum inklusive gebogenem Curved-Display. Technische Änderungen gibts aber auch beim Getriebe: Mit Handschaltung kann man den 1er nicht mehr ordern – die Stückzahlen des Vorgängers seien so gering gewesen, dass man sich entschieden hat, sie bei der jüngsten Generation komplett aus dem Programm zu streichen.

Also gibts jetzt nur noch das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DKG). Zur Auswahl stehen in der Schweiz vier Benzin- und ein Dieselmotor. Die Basisversion 116 kommt mit 122 PS (90 kW) starkem Dreizylinder-Benziner, gefolgt vom 170 PS (125 kW) starken 120. Beide verfügen über eine 48-Volt-Mildhybridisierung und Vorderradantrieb. Allradantrieb gibts nur im 218 PS (160 kW) starken 123 xDrive mit Vierzylinder-Mildhybrid-Benziner oder in der 300 PS (221 kW) starken Topversion M135 xDrive. Letzterer leistet aus Emissionsgründen sechs PS weniger als sein Vorgänger. Ein Mildhybrid-Dieselmotor mit 163 PS (120 kW) und Frontantrieb rundet die Palette ab. Neu bekommen die Modellbezeichnungen der Benziner übrigens kein i mehr – diese sind künftig für die elektrischen BMWs reserviert.

BMWs Einstiegsmodell rollt in die komplett neue, vierte Generation. Sie kommt mit äusserlichen Veränderungen wie tieferer Front mit neuem Nierendesign, ...

Flotter Dreizylinder

Blick ins Cockpit: Gemütliche und guten Halt bietende Sitze sowie schöne Materialien mit etwas viel Plastikanteil schmücken den Innenraum. Das neue Curved-Display kennen wir bereits aus anderen BMWs wie dem neuen 5er oder dem SUV-Coupé iX2. Doch der 1er verfügt über das neue «Operating System 9»-Infotainmentsystem. Die Menüs bauen logischer auf als in den vorherigen Generationen, jedoch gestaltet sich die Bedienung noch immer etwas gewöhnungsbedürftig. Zudem reagieren Bildschirm und Navigation etwas verzögert auf Befehle. Der Platz im Fond ist besonders für grossgewachsene Personen etwas eng. Im Kofferraum findet man Platz für 300 Liter, bei umgeklappter Rückbank erweitern sich diese auf 1135 Liter – nur Durchschnitt in diesem Segment.

Unter der Haube des gefahrenen 120 schlummert ein 1,5-Liter-Dreizylinder, der mithilfe des im Getriebe eingebauten E-Motors 170 PS (125 kW) und 280 Nm Drehmoment leistet. Wir sind überrascht, wie sportlich sich selbst der zweitschwächste Benziner der 1er-Reihe fährt: Präzise Lenkung, ausgewogenes Fahrwerk und eine gute Traktion machen Laune! Mit der Beschleunigung auf Tempo 100 innert 7,8 Sekunden holt man zwar keine Rundenrekorde, ist aber dennoch flink genug unterwegs. Verbrauch nach unserer knapp zweieinhalb stündigen Testfahrt: akzeptable 7,4 l/100 km.

Fehlende Leistung merkt man nicht

Deutlich flotter wirds aber im Topmodell M135. Die 300 PS (221 kW) und 400 Nm Drehmoment werden über das schnell schaltende Siebengang-DKG auf alle vier Räder übertragen. Das serienmässige adaptive M-Fahrwerk ist sportlich-straff abgestimmt, die Lenkung gibt präzise Rückmeldung. Generell lenkt sich der M135 deutlich direkter als seine schwächeren Brüder. Auf Gaspedal-Befehle spricht der Top-1er wunderbar direkt an, auch die Beschleunigungswerte des kleinen Flitzers lassen sich sehen: 0 auf 100 km/h innert 4,9 Sekunden, die Spitze liegt bei 250 km/h!

BMW M135 xDrive im Schnell-Check Antrieb Zweiliter-R4-Benziner, 300 PS (221 kW)@5750–6500 1/min, 400 Nm@2000–4500 1/min, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 4,9 s, Spitze 250 km/h

Masse L/B/H 4,36/1,80/1,46 m, Leergewicht 1625 kg

Umwelt Verbrauch Werk 7,7 l/100 km, 174 g/km CO₂, Energieeffizienz E

Des Weiteren verfügt unser Testwagen über das neue M-Technologie-Paket. Dieses beinhaltet unter anderem leichtere Felgen mit Semislick-Reifen, Bremsbeläge von den Sportlern M3/M4 und steifere Kolbenstangen der Dämpfer. Cooles Feature: Der Kurven-Assistent hilft im Head-up-Display, die nächste Kehre auf der Landstrasse perfekt zu erwischen. Je nach Geschwindigkeit, mit der man auf eine Kurve zufährt, leuchtet das Display in einer anderen Farbe – so weiss die Fahrerin, wie stark sie abbremsen muss – mit der schön dosierbaren Bremse gelingt das perfekt.

Fazit: Der M135i bietet jede Menge Fahrspass, die fehlenden sechs PS zum Vorgänger merkt man im Alltag kaum. Einzig der Verbrauch nach unserer Testfahrt zeigt sich negativ: rund 11,3 Liter laut Bordcomputer bei sportlicher Fahrweise. Der Verkaufsstart des neuen 1er folgt im Oktober, die Preise starten bei 40'200 Franken für den 116, der 120 startet bei 44'100 Franken. Die Topversion M135 xDrive schlägt mit 65'100 Franken zu Buche. Das optionale M Sportpaket Pro kostet weitere 4500 Franken Aufpreis.