1/16 Nach der Konzeptstudie im Frühling an der Auto China in Peking enthüllt Smart jetzt die Serienversion des neuen #5 in Australien.

Patrick Solberg

Einen ersten recht seriennahen Ausblick auf das dritte Smart-Modell der Neuzeit gabs diesen Frühling an der Auto China in Peking. Smart präsentierte damals ein Elektro-SUV-Konzept, zeigte anschliessend erste Bilder des getarnten Versuchsträgers bei Erprobungsfahrten – und enthüllt jetzt in Australien die Serienvariante des neuen #5. Dessen Verkauf soll bei uns in Europa im ersten Quartal 2025 starten.

Mit dem neuen 5er stösst der chinesisch-deutsche Elektrohersteller Smart in Dimensionen vor, die man früher – als reine Mercedes-Tochter ohne Geely – noch aussen vor gelassen hatte. Mit einer Länge von 4,71 Meter sucht sich der Elektro-SUV oberhalb der bisherigen Smart-Modelle #1 und #3 eine neue Kundschaft und tritt jetzt nicht nur gegen Volumenmarken, sondern erstmals auch gegen die deutsche Premiumkonkurrenz an. «Mit dem #5 expandieren wir in ein neues Marktsegment und unterstreichen damit unser Engagement für Qualität, Innovation und die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden», sagt Dirk Adelmann, CEO von Smart Europe.

Das finale Design des #5 orientiert sich weitgehend an der Peking-Studie und bietet nicht nur durch die smart-untypische Länge, sondern auch dank des Radstands von 2,90 Metern Platzverhältnisse, wie es sie noch nie in einem Fahrzeug mit Smart-Logo gegeben hat. Dazu kann der Elektro-SUV auf Wunsch auch als optisch besonders verwegen wirkender Offroad-Abenteurer bestellt werden. Das «Adventures Collection»-Paket umfasst unter anderem einen Unterbodenschutz, einen Dachträger, eine seitliche Trittstufe und eine Seitenleiter.

Wenig kommunikativ hält sich Smart zu den technischen Daten des #5 jedoch weiterhin zurück. Doch es ist davon auszugehen, dass es den neuen Elektro-SUV in verschiedenen Leistungsstufen von 340 PS (250 kW) bis 646 PS (475 kW) geben wird. Dabei sollen die Kunden zwischen Hinterrad- und Allradantrieb wählen können, wobei das grosse Batteriepaket mit 100 kWh Kapazität Reichweiten von bis zu 600 Kilometern ermöglichen soll. Die Geely-Plattform garantiert zudem dank 800-Volt-Bordnetz schnelle Ladezeiten.

Riesige Digital-Instrumente

Im Innenraum gibts Platz für bis zu fünf Personen. Die Insassen blicken auf ein nahezu durchgehendes Instrumentencluster, das aus einem 25,6-Zoll-Head-up-Display sowie einem 10-Zoll- und zwei 13-Zoll-Bildschirmen besteht. Der generative KI-Sprachassistent erleichtert dem Piloten viele Befehle fürs Fahrzeug und ermöglicht den #5-Fahrenden zudem, eine Vielzahl von Quellen zu nutzen, um so präzise Antworten auf nahezu jede Frage zu erhalten.

Den fast geräuschlosen E-Antrieb kompensiert im Innenraum auf Wunsch eine 2000-Watt-Soundanlage von Sennheiser. Sie ist nicht nur ein akustischer Leckerbissen, sondern sorgt auch für optische Unterhaltung, indem die Lautsprecherboxen im Takt der gerade abgespielten Musik blinken. Neben dem bis zu 1530 Liter grossen Kofferraum im Heck ermöglicht die variable Plattform einen zusätzlichen 72 Liter grossen sogenannten Frunk unter der vorderen Haube und weitere 30 übers ganze Fahrzeug verteilte Ablagen.

Der verantwortliche Designer Kai Sieber fasst zusammen: «Der #5 ist ein ganz besonderes Projekt für uns. Wir bleiben bei unserer Designphilosophie 'Love, Pure and Unexpected' – und haben dabei die Bedeutung von 'Pure' für ein ehrliches Mid-Size-SUV-Design erhöht.» Preise kommuniziert Smart für den neuen 5er hingegen noch nicht. Gemunkelt wird allerdings von 50'000 Franken aufwärts.