Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/20 Mehr SUV, mehr Leistung und mehr Komfort: Diese Wünsche stellte die Kundschaft an den neuen 5008. Und Peugeot kam ihnen nach.

Stefan Grundhoff

Chapeau, Peugeot! Der französische Autobauer hat seinen Kunden zugehört – in der Industrie kommt das nicht oft vor. Mehr SUV, mehr Leistung und mehr Komfort: Diese Wünsche stellte die Kundschaft an den neuen 5008. Und Peugeot erfüllt sie. Der 4,79 Meter lange Crossover ist im Vergleich zum Vorgänger deutlich schicker geworden, kommt optisch weniger wie ein Van, dafür mehr wie ein SUV rüber.

Innen: modern und grosszügig

Im Innenraum spielt Peugeot die Karte Komfort aus: Die Sitze sind bequem, je nach Version elektrisch verstellbar und bieten guten Seitenhalt. Der Fahrer blickt auf ein 21-Zoll-Panoramadisplay, das sich leicht gewölbt um das Cockpit schmiegt. Leider hält Peugeot am kleinen Lenkrad fest, das sich unverändert unter den Instrumenten befindet und diese teils verdeckt. Schade, denn sonst funktioniert die Bedienung auch über die doppelt belegbare Schalterleiste in der Mittelkonsole bestens.

Die teils beleuchteten, teils schick bespannten Oberflächen lassen den 5008 edler als manch Konkurrenten wirken. Zudem bietet er zahlreiche Ablagen. Die lieblosen Hartplastikinseln unterhalb der Knielinie trüben den guten Eindruck zwar ein wenig, dennoch kann der 5008 auch auf der Rückbank überzeugen: Die äusseren Fondsitze lassen sich wohlig beheizen, und die getrennte Klimaregelung sowie zahlreiche USB-Anschlüsse machen den Stromer zum idealen Reisemobil. Apropos: Maximal sieben Personen finden Platz im Crossover, wobei die Plätze in der optionalen dritten Reihe nur als Notsitze und für Kleinkinder taugen. Das Kofferraumvolumen variiert je nach Anzahl genutzter Sitze zwischen 259 und üppigen 1815 Litern.

Antrieb: Hybrid oder elektrisch

Zwar ist der 5008 nicht nur rein elektrisch, sondern auch in zwei Hybridversionen zu bekommen, doch gerade die 48-Volt-Variante dürfte mit schmalen 136 PS (100 kW) kaum einen Kunden ins Segment locken. Interessanter dürfte da schon der 195 PS (143 kW) starke Plug-in-Hybride sein. Doch wenn es nach Peugeot geht, werden die meisten Kundinnen ab Herbst ohnehin auf den vollelektrischen e-5008 setzen. Zur Wahl stehen zwei sehr nah beieinanderliegende Fronttriebler mit 213 PS (157 kW) oder 231 PS (169 kW) – der eine an das kleine 73-kWh-Akkupaket gekoppelt, der andere an den grösseren 98-kWh-Akku. Das mehr als empfehlenswerte grosse Batteriepaket ist wiederum nicht für den 320 PS (235 kW) starken Allradler zu bekommen – verstehen muss das keiner.

Peugeot e-5008 Antrieb: Elektrisch, 213–320 PS (157–235 kW), 345–515 Nm, 1-Gang-Getriebe, Front- oder Allradantrieb, Batterie 73 oder 98 kWh (netto)

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 9,8 s (213-PS-Version), Spitze 170–180 km/h (abgeregelt), WLTP-Reichweite 500–660 km

Masse: L/B/H 4,79/1,90/1,69 m, Gewicht 2293 kg (213-PS-Version), Laderaum 259–1815 l

Umwelt: WLTP-Verbrauch Werk 17,8–18,7 kWh/100 km = 0 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energie A

Preis: ab ca. 55'000 Franken Antrieb: Elektrisch, 213–320 PS (157–235 kW), 345–515 Nm, 1-Gang-Getriebe, Front- oder Allradantrieb, Batterie 73 oder 98 kWh (netto)

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 9,8 s (213-PS-Version), Spitze 170–180 km/h (abgeregelt), WLTP-Reichweite 500–660 km

Masse: L/B/H 4,79/1,90/1,69 m, Gewicht 2293 kg (213-PS-Version), Laderaum 259–1815 l

Umwelt: WLTP-Verbrauch Werk 17,8–18,7 kWh/100 km = 0 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energie A

Preis: ab ca. 55'000 Franken Mehr

Auf der Strasse: Komfort statt Kraft

In der Basisversion stehen 213 PS und maximal 345 Nm Drehmoment einem Leergewicht von fast 2,3 Tonnen gegenüber – entsprechend fehlt dem Familienvan für flotte Fahrten der Tatendrang. Gerade ab mittlerem und höherem Tempo wird es hinterm Steuer etwas zäh. Abgeriegelt wird unabhängig vom angewählten Fahrprogramm bei 170 km/h. Die stärkere Allradvariante darf 180 km/h schnell fahren, und die beiden Hybrid-Versionen zeigen sich mit 200 sowie 220 km/h noch etwas flotter.

Doch rasen will man mit dem e-5008 ohnehin nicht – er ist wie von den Kunden gewünscht voll auf Komfort ausgelegt. Die Wankbewegungen des geschmeidigen Fahrwerks sind in flott gefahrenen Kurven wegen des schweren Akkupakets weniger spürbar als bei einem vergleichbaren Verbrenner; zudem ist die Lenkung deutlich präziser, als man es bisher von Peugeot kannte.

Werbung

Preise: knapp über 50'000 Franken

Wer öfter auf Langstrecken unterwegs ist, sollte sich für die Long-Range-Variante entscheiden. Bei ihr steigt die elektrische Reichweite von rund 500 auf bis zu 660 Kilometer. Am DC-Schnelllader zapft der e-5008 mit maximal 160 kW – im Wettbewerb nicht mehr als untere Mittelklasse. Am Wechselstrom kann aktuell auch nur mit elf Kilowatt geladen werden; die 22-kW-Version (bidirektional) folgt später. Dagegen bereits zum Verkaufsstart: die gigantische Ladeklappe an der linken hinteren Flanke – wohl die grösste ihrer Art auf dem gesamten E-Auto-Markt. In Deutschland beginnen die Preise für den rein elektrischen e-5008 bei 51'500 Euro. Wir tippen deshalb, dass es zum Verkaufsstart im Oktober in der Schweiz wohl bei rund 55'000 Franken losgehen dürfte.