Mini macht die Familie komplett

Mini zeigt in Paris seine beiden Elektromodelle-Modelle Cooper und Aceman in John-Cooper-Works-Sportversionen – mit überraschenden Leistungswerten. Alternativ gäbe es neu aber auch wieder ein Mini Cabrio?

Auch neu: Mini Cabrio kommt im Frühjahr

Kleines Auto, grosse Leistung: In der letzten Gegenration rollte der Mini in der Sportversion namens John Cooper Works (JCW) noch mit bis zu 306 Verbrenner-PS (225 kW) an. Mit dem Wechsel auf die aktuelle Version sitzt nun der chinesische Hersteller Great Wall mit im Boot und setzt den Mini unter Hochspannung. Das gilt auch für die neuen JCW-Versionen, die eben an der Paris Motor Show (noch bis 20. Oktober) enthüllt wurden.

Überraschend: Die Leistungssteigerung gegenüber dem in der bisher stärksten Version 218 PS (160 kW) leistenden Elektro-Mini bleibt moderat. 258 PS (190 kW) liefern der neue Mini JCW und dessen fast Kombi-ähnliches Schwestermodell Aceman JCW. Macht 40 PS mehr und eine elektronisch abgeriegelte Spitze von 200 km/h. Aber die interessiert ja sowieso nur in unserem nördlichen Nachbarland.

Wer ist Great Wall Motors? Seinen Namen hat Great Wall von der global bekanntesten Attraktion Chinas – der Chinesischen Mauer, von der sich eine Mauerecke auch im Logo findet. Im Jahr 1984 gegründet, war das Unternehmen der erste private Autobauer im sonst noch kommunistisch geprägten Wirtschaftssystem Chinas. Die inzwischen zahlreichen Modelle werden unter den Marken Haval (Volumenmodelle), Ora (Elektroautos) und Tank (Geländewagen) verkauft; das Nobelsegment bedient Wey. Rund 82'500 Mitarbeitende erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von umgerechnet rund 21 Mrd. Franken.

Booster per Lenkrad-Schalter

Viel wichtiger hierzulande: Von 0 auf 100 km/h beschleunigen beide dank kurzzeitiger Boost-Funktion innert 5,9 bzw. 6,4 Sekunden. Per Wippschalter am Lenkrad aktiviert er kurzzeitig ein Plus von 27 PS (20 kW) zusätzlich. Die im Unterboden eingebauten Batterien mit 49,2 Kilowattstunden (kWh) Netto-Kapazität ermöglichen eine Reichweite von über 350 Kilometern.

Optisch setzen sich Mini JCW Electric und Mini Aceman JCW mit Sportreifen, rot lackierten Bremsanlagen, Schwellern sowie Schürzen und Spoilern ab von den Normalo-Versionen. Innen gibts vegane Kunstleder-Sportsitze und das bekannte Rund-Display für alle wichtigen Informationen. Und die Preise? Sind noch nicht bekannt.

Wieder ein Cabrio, aber erst nur als Verbrenner

Im kommenden Frühjahr startet auch das neue Mini Cabrio – zunächst aber ohne Elektroantrieb. Wie die geschlossenen Versionen wird es mit Benzinern als Cooper C mit 163 PS (120 kW) oder Cooper S mit 204 PS (150 kW) angeboten. Noch mehr Fahrspass verspricht das noch später folgende JCW Cabrio.

Das vollelektrische Stoffdach lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h öffnen oder schliessen und verfügt über eine Schiebedachstellung. Der 3,88 Meter lange Dreitürer trägt ebenfalls die Kunstledersitze auch Recycling-Material, das Ladevolumen liegt je nach Dachstellung zwischen 160 und 215 Litern. Auch hier sind die Preise noch nicht bekannt.