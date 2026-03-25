Ein Auto kostet mehr, als die meisten denken. Genau hier setzt das Auto-Abo von Carvolution an. Co-Gründerin Léa Miggiano über Vorurteile, Fragen und Preisvergleiche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die meisten unterschätzen ihre Autokosten massiv

Auto-Abo ist für die meisten Nutzerinnen und Nutzer günstiger als die Gesamtkosten bei Leasing und Kauf

Wer das Konzept Auto-Abo und die Kosten versteht, sieht die Vorteile War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

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Léa Miggiano, Hand aufs Herz: Wie günstig ist ein Auto-Abo bei Carvolution wirklich – im Vergleich zu Leasing oder Kauf?

Léa Miggiano: Ein Neuwagen kostet viel Geld – egal, ob gekauft, geleast oder im Abo. Aber das Abo von Carvolution ist tatsächlich häufig günstiger als Leasing und Neuwagenkauf.

Obwohl die monatliche Leasingrate auf den ersten Blick tiefer erscheint, kommen dort noch versteckte Kosten für Versicherung, Steuern, Reifen usw. hinzu.

Beim Kauf muss man differenzieren: Wer ein altes, gebrauchtes Auto für wenig Geld kauft, fährt günstiger als im Abo. Ein Neuwagenkauf kann sich lohnen, wenn das Auto mindestens acht Jahre gefahren wird. Da viele ihr Auto aber bereits nach fünf Jahren wechseln, lohnt sich das Abo für die allermeisten.

Für viele ebenso wichtig wie der Preis: Es ist nicht nur der tiefere Preis, sondern auch der reduzierte Aufwand, die Einfachheit und die volle Kostenkontrolle, die ein grosser Vorteil sind.

Dann wollen die Leute kein eigenes Auto mehr?

Doch, die meisten wollen ein eigenes Auto. Bei Carvolution bekommen sie ein eigenes Auto und können zusätzlich selber entscheiden, ob sie es für ein paar Monate, ein paar Jahre fahren oder am Ende sogar kaufen wollen.

Da wir die Autos im Wohnkanton unserer Kundinnen und Kunden anmelden und Auslandsfahrten bei Carvolution beispielsweise kein Problem sind, unterscheidet sich die Nutzung kaum von einem geleasten oder gekauften Auto.

Der einzig grosse Unterschied: Wir haben weniger administrativen Aufwand, die Kosten sind dank der grossen Volumen tiefer und unsere Kundinnen und Kunden haben den Luxus, sich nicht von Beginn an für einen Kauf entscheiden zu müssen – die Möglichkeit dazu steht ihnen aber offen.

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Sie müssen einerseits das Abo als Konzept erklären, andererseits immer noch den Preis rechtfertigen. Zu welchem Punkt gibt es mehr Fragen?

Die beiden Punkte bedingen sich: Weil viele das Abo-Konzept noch nicht kennen, irritiert sie der Preis. Sobald sich aber jemand damit auseinandersetzt, müssen wir den Preis nicht mehr rechtfertigen. Denn es wird schnell klar, dass beim Carvolution-Abo alles inklusive ist – von der Vollkaskoversicherung über Steuern und Einlösung bis zu Unterhalt und Reifen.

Unsere Herausforderung liegt darin, das Bewusstsein für die Gesamtkosten eines gekauften oder geleasten Autos zu schärfen. Denn viele unterschätzen die Autokosten. Hier setzen wir an.

Was ist denn das Konzept Auto-Abo?

Man wählt aus einer Vielzahl von Modellen sein Wunschauto. Mit Laufzeiten bis zu vier Jahren und einem wählbaren Kilometerpaket kann man das Auto zum monatlichen Fixpreis nutzen.

Viele denken aber, das Abo lohne sich nur für kurze Zeit, und schliessen es deshalb von vornherein aus. Das ist ein Irrtum – das Carvolution-Auto-Abo eignet sich für kurze Laufzeiten von ein paar Monaten, aber auch besonders für alle, die ein Auto drei Jahre oder länger brauchen. Nach Ablauf der Vertragsdauer kann man auf ein neues Abo wechseln oder das Auto als Gebrauchtwagen übernehmen.

Was ist im monatlichen Fixpreis enthalten – und gibt es dennoch versteckte oder mögliche Zusatzkosten?

Abgesehen vom Treibstoff – also Benzin, Diesel oder den Ladekosten bei Elektroautos – ist bei Carvolution im Abo alles inklusive.

Zusatzkosten können bei einem Unfall oder einem Schaden entstehen. Dann ist es wie bei einem gekauften oder geleasten Auto: Man zahlt im Schadensfall bis zum gewählten Selbstbehalt.

Ein wichtiger Punkt sind die Kilometerpakete. Anders als beim Leasing kann man diese bei uns laufend anpassen – dadurch gibt es kaum Zusatzkosten am Ende des Abos.

Können Sie uns eine typische «Milchbüechli-Rechnung» machen?

Gerne! Nehmen wir den Peugeot e-208 GT mit einem Listenpreis von rund 39’000 Franken. Wer ihn kauft, zahlt nach Rabatten etwa 36’000 Franken.

Elektroautos verlieren in den ersten drei Jahren besonders stark an Wert. Man rechnet mit rund 60 Prozent Wertverlust.

Kaufpreis: 36’000 Franken

Restwert nach 3 Jahren: 15’600 Franken (40% von 39’000 Franken)

Kosten in 3 Jahren: 20’400 Franken (Kaufpreis abzgl. Rabatt - Restwert)

Auf 36 Monate verteilt: 20’400 geteilt durch 36 = Kosten von 567 Franken pro Monat.

Zusätzlich zum Wertverlust kommen:

Versicherung

Zulassung und Steuern

Service und Wartung

Reifenlagerung und -wechsel

Beim Elektroauto sind Service sowie Steuern meist etwas günstiger als beim Verbrenner. Rechnet man alles zusammen, entstehen Gesamtkosten von 730 Franken pro Monat.

Im Abo kostet derselbe Peugeot bei Carvolution 610 Franken pro Monat (ohne Anzahlung, 36 Monate, 10’200 km/Jahr, Kanton Zürich). Im Abo sind Versicherung, Steuern, Service und Reifen bereits enthalten.

Beim Leasing funktioniert die Rechnung ähnlich wie beim Kauf: Die Leasingrate deckt vor allem den Wertverlust plus Zinsen. Kosten für Versicherung, Steuern, Service und Reifen kommen zusätzlich dazu.

Auf Ihrer Website sieht man zu jedem Modell eine Kostenvergleichsgrafik. Wie kommen diese Zahlen zustande – und wie realistisch sind die Annahmen?

Diese Zahlen stammen aus verschiedenen Quellen und sind sehr realistisch. Die Leasingkosten basieren zum Beispiel auf Durchschnittswerten von Eurotax. Bei den Kosten für Steuern und Einlösung haben wir die kantonalen Unterschiede hinterlegt, und bei Rabatten arbeiten wir mit Erfahrungswerten.

Noch präziser wird der Vergleich, wenn Interessierte ihre eigenen Werte eingeben. Man kann Rabatte und Zinsen anpassen oder eine konkrete Versicherungsofferte und Reifenkosten eintragen.

Was passiert, wenn das Abo teurer ist als eine Leasingofferte?

Das kam tatsächlich einmal vor – in diesem Fall haben wir unseren Preis reduziert. Wenn wir eine Bestpreis-Garantie geben, halten wir uns auch daran.

Bei Carvolution kann man freiwillig eine Anzahlung leisten, um die Monatsrate zu senken. Für wen ist das interessant – und lohnt sich das unter dem Strich?

Das ist sehr individuell. Der Wunsch kam oft von Kundinnen und Kunden, die ihr vorheriges Auto verkauft hatten und den Erlös ins Abo investieren wollten. Eine Anzahlung lohnt sich grundsätzlich finanziell – wie stark, hängt aber von der Abo-Dauer und der Höhe der Anzahlung ab.

Was, wenn Kundinnen und Kunden dennoch Zweifel haben?

Wer sich nicht sicher ist, soll sich einfach bei uns melden – oder uns seine Offerten und Berechnungen per E-Mail schicken. Dann schauen wir das gemeinsam an. Ein kurzes Gespräch mit uns lohnt sich auf jeden Fall.

Und selbst wenn man zum Schluss kommt, dass das Abo nicht passt und man lieber einen Gebrauchtwagen möchte: Wir haben in Langenthal BE unseren Carvolution Outlet. Dort haben wir zahlreiche hochwertige, ehemalige Abo-Autos im Angebot.

Das musst du zum Auto-Abo wissen Ist ein Abo teurer als Leasing? Auf den ersten Blick wirkt die Abo-Rate oft höher. Aber Achtung: Beim Leasing kommen Versicherung, Steuern, Service und Reifen extra dazu. Beim Carvolution-Abo ist alles inklusive. Betrachtet man die Gesamtkosten, ist das Abo meistens die günstigere Wahl. Was passiert, wenn du zu viele Kilometer fährst? Kein Stress. Bei Carvolution kannst du dein Kilometerpaket monatlich in der App anpassen. So zahlst du nur das, was du auch wirklich verbrauchst. Gibt es eine Anzahlung? Nein. Einer der grössten Vorteile gegenüber dem Leasing oder Barkauf ist, dass kein grosses Startkapital nötig ist. Du zahlst lediglich eine einmalige Anfangspauschale und danach deine monatliche Rate. Mit einer freiwilligen, individuell wählbaren Anzahlung kannst du von einem tieferen monatlichen Abo-Preis profitieren. Welche Autos gibts im Abo? Carvolution bietet rund 45 Fahrzeugmodelle an: von praktisch bis sportlich, kompakt bis geräumig. Elektrisch, hybrid oder konventionell – immer zum Fixpreis, bei dem Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service inklusive sind. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.com, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Ist ein Abo teurer als Leasing? Auf den ersten Blick wirkt die Abo-Rate oft höher. Aber Achtung: Beim Leasing kommen Versicherung, Steuern, Service und Reifen extra dazu. Beim Carvolution-Abo ist alles inklusive. Betrachtet man die Gesamtkosten, ist das Abo meistens die günstigere Wahl. Was passiert, wenn du zu viele Kilometer fährst? Kein Stress. Bei Carvolution kannst du dein Kilometerpaket monatlich in der App anpassen. So zahlst du nur das, was du auch wirklich verbrauchst. Gibt es eine Anzahlung? Nein. Einer der grössten Vorteile gegenüber dem Leasing oder Barkauf ist, dass kein grosses Startkapital nötig ist. Du zahlst lediglich eine einmalige Anfangspauschale und danach deine monatliche Rate. Mit einer freiwilligen, individuell wählbaren Anzahlung kannst du von einem tieferen monatlichen Abo-Preis profitieren. Welche Autos gibts im Abo? Carvolution bietet rund 45 Fahrzeugmodelle an: von praktisch bis sportlich, kompakt bis geräumig. Elektrisch, hybrid oder konventionell – immer zum Fixpreis, bei dem Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service inklusive sind. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.com, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Angebot entdecken