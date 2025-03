Klären vor dem Kauf: Was sind die Bedürfnisse? Wie gross das Budget und wie lange willst du das gleiche Auto fahren? Foto: Carvolution.com

Auf einen Blick Auto-Abo bietet flexible Lösungen für verschiedene Fahrzeugbedürfnisse und Budgets

Carvolution ermöglicht einfachen Wechsel zwischen Antriebstechnologien und Fahrzeugtypen

Abo-Laufzeiten von 3 bis 48 Monaten wählbar, über 50 Modelle verfügbar

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

Bedürfnisse

Das Leben bleibt nie stehen – und genauso verändern sich die Ansprüche an ein Auto. Platzbedarf, Nutzung und Budget spielen dabei die Hauptrolle. Wer ein neues Fahrzeug sucht, sollte sich als Erstes fragen: Was brauche ich wirklich?

Reicht ein kompakter Kleinwagen, oder muss Platz für Familie und Gepäck her? Fährt man hauptsächlich in der Stadt oder pendelt oft über lange Strecken? Stehen Allradantrieb, sportliche Leistung oder Sicherheit im Vordergrund? Mit dem Auto-Abo von Carvolution ist es ganz einfach, das passende Fahrzeug zu finden. Das Kilometerpaket lässt sich flexibel via App anpassen und verhindert, dass man im Gegensatz zum Leasing am Ende Mehrkilometer nachzahlen muss. So lassen sich Alltag und Ferienfahrten problemlos kombinieren.

Budget

Wie viel darf das Auto pro Monat kosten? Denn nicht nur der Kaufpreis zählt – auch Versicherung, Steuern, Service und Reifenwechsel sollten ins Budget einkalkuliert werden. Mit einem Auto-Abo von Carvolution sind diese Kosten kein Thema: Alles ist im monatlichen Fixpreis enthalten. Finanzielle Überraschungen bleiben aus, und nur der Treibstoff oder Ladestrom fällt zusätzlich an.

Ein weiterer Vorteil: Weil das Fahrzeug auf die Kundin oder den Kunden eingelöst wird, können Anwohnerparkkarten beantragt werden. So lässt sich das Budget klar kalkulieren – ohne versteckte Kosten.

Fahrzeugtyp

Ob Kompaktwagen, SUV oder Kombi – jedes Modell hat seine Vorteile. SUVs wie der Audi A3, Ford Puma oder Skoda Kamiq punkten mit hoher Sitzposition, Sicherheit und Platz für Gepäck. Kein Wunder, dass in der Schweiz mehr als jeder zweite Neuwagen ein (Kompakt-)SUV ist. Nachteil: Sie brauchen oft mehr Energie und sind schwerer zu parken.

Kombis bieten dagegen eine ausgewogene Mischung aus Platz, Effizienz und Stil. Klassiker wie der Audi A4 belegen die Beliebtheit dieser Kategorie. Wer es kompakter mag, ist mit einer Limousine gut beraten: Sie sind günstiger im Verbrauch und bieten trotzdem viel Komfort.

Im städtischen Gebiet trumpfen Kompaktwagen wie ein Seat Ibiza oder Skoda Fabia gross auf. Wendig, sparsam und perfekt für kleine Parklücken – hier haben sie die Nase vorn. Für abenteuerlustige Menschen oder den Arbeitsalltag von Handwerkerinnen und Handwerkern ist dagegen ein Van ideal, dort gibts viel Raum und Funktionalität.

Mit rund 50 Modellen von verschiedenen Marken hat Carvolution für jedes Bedürfnis das passende Fahrzeug – unkompliziert und flexibel im Abo.

Antriebstechnologie

Verbrenner dominieren weiterhin, doch das könnte sich mit neuen, erschwinglichen Elektroautos ändern. Eine Herausforderung bleibt die Ladeinfrastruktur – vor allem für Mieterinnen und Mieter. Dennoch wächst das Netz öffentlicher Ladestationen stetig, und im Betrieb sind E-Autos günstiger.

Wer ein Elektroauto risikofrei testen möchte, findet mit dem Auto-Abo von Carvolution eine ideale Lösung: flexible Laufzeiten, Fixkosten und eine breite Auswahl an E-Autos, Verbrennern und Hybriden.

Kauf, Leasing oder Auto-Abo

Die Finanzierung hängt von der Nutzungsdauer ab. Wer ein Auto über vier Jahre oder länger fährt, kann mit einem Barkauf sparen. Doch wer öfter wechseln möchte, ist mit Leasing oder Abo besser beraten. Leasing erlaubt gegen Aufpreis individuelle Ausstattung, bringt aber zusätzliche Kosten für Versicherung, Steuern, Unterhalt und Service mit sich.

Das Auto-Abo von Carvolution bietet transparente Fixkosten, eine grosse Auswahl und neu die Möglichkeit, durch eine Anzahlung den monatlichen Abopreis zu senken – für noch mehr Flexibilität. Und mit der Bestpreis-Garantie verspricht Carvolution, dass die Gesamtkosten des Abo-Autos tiefer sind als beim Leasing.

Haltedauer

Beim Auto-Abo von Carvolution ist die Laufzeit von 3 bis 48 Monaten wählbar. Das ermöglicht maximale Freiheit, um das Auto unkompliziert zu wechseln oder sich veränderten Bedürfnissen anzupassen. Alle Kosten – von Steuern bis zum Reifenwechsel – sind im Fixpreis enthalten. Oft ist es möglich, das Auto nach Ablauf des Abos zu kaufen.

Leasingverträge laufen meist über drei bis vier Jahre. Kürzere Laufzeiten sind selten und teuer. Ein direkter Vergleich zeigt: Das Auto-Abo bietet transparente Gesamtkosten und mehr Flexibilität. Dank Bestpreis-Garantie von Carvolution bleibt es günstiger als Leasing – ohne Kompromisse bei der Fahrzeugwahl.

