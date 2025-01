Wer heute ein Auto kauft, geht ein gewisses Risiko ein, sagt Léa Miggiano, Co-Gründerin von Carvolution. Beim Auto-Abo bleiben dagegen finanzielle Überraschungen aus.

Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

Steigende Anschaffungskosten

Die Preise für Neuwagen sind im letzten Jahr erneut gestiegen, sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Vor allem Verbrenner kosten mehr, die Preise gleichen sich jenen von Elektroautos an. Der Durchschnittspreis für einen Neuwagen betrug auf dem Portal Autoscout rund 60’000 Franken, für Occasionen wurden im Schnitt rund 37’000 Franken verlangt. Die Anschaffung eines Autos ist eine bedeutende Investition und vor allem eine emotionale Entscheidung. Wer hohe Investitionen umgehen will, findet mit dem Auto-Abo von Carvolution zum monatlichen Fixpreis eine Lösung.

Sinkender Restwert?

Ein Auto verliert ab dem Moment der Zulassung an Wert. Das war schon immer so. Doch bislang konnte man mit einem moderaten Wertverlust rechnen und diesen kalkulieren. Im ersten Jahr rund 25 Prozent, nach drei Jahren ist der Wagen noch rund die Hälfte des Listenpreises wert. Das hat sich geändert. Die Entwicklung der Restwerte ist unsicher. Politische Entscheide, Umweltbestimmungen und technische Entwicklungen wirken sich auf Restwerte aus. Drohende Verbote von Verbrennern verunsichern Konsumentinnen und Konsumenten. Auch die Restwertentwicklung bei Elektroautos ist Schwankungen unterworfen. Beim Auto-Abo muss man sich darum nicht kümmern, das Fahrzeug geht zum Ende der Laufzeit zurück zu Carvolution.

Unsichere Preise

Ein Auto, das heute 40’000 Franken kostet, kann morgen schon für 35’000 Franken zu haben sein oder aufgrund von Lieferengpässen plötzlich wieder teurer sein. Das liegt an unvorhersehbaren Rabatten und Preisschwankungen. «Eine Tesla-Käuferin hat über Nacht 10'800 Dollar verloren, weil die Preise nach ihrem Kauf plötzlich reduziert wurden», nennt Carvolution-Co-Gründerin Léa Miggiano ein Beispiel.

Für die Autokäuferinnen oder -käufer bedeutet dies eine hohe finanzielle Ungewissheit. Wer heute sein hart verdientes Erspartes in ein Auto investiert, geht das Risiko ein, morgen auf einem Fahrzeug zu sitzen, dessen Restwert unklar ist. Ein hoher Wertverlust oder ein abruptes Preisgefälle können das vermeintliche Schnäppchen schnell in eine Kostenfalle verwandeln. Die wahren Kosten eines gekauften Autos kennt man also meist erst, wenn man es wieder verkauft. Carvolution bietet mit dem All-inclusive-Abo die volle Kostenkontrolle ohne Restwertrisiko.

Die Alternative: Auto-Abo statt Autokauf

In Zeiten unsicherer Neuwagenpreise suchen immer mehr Menschen nach einer Alternative zum klassischen Autokauf. Das Auto-Abo bietet hier eine interessante Lösung: Nutzen statt besitzen, ist das Motto. Anstatt eine hohe Summe auf einmal zu investieren und den Restwert des Fahrzeugs dem Schicksal zu überlassen, entscheiden sich immer mehr Lenkerinnen und Lenker für die Kostenwahrheit und Flexibilität eines Auto-Abos. Hier zahlt man eine monatliche Gebühr und kann das Auto für eine selbst gewählte Dauer nutzen – ohne langfristige Verpflichtungen oder finanzielle Risiken.

Kalkulierbare Kosten

Durchschnittlich liegen die Gesamtkosten eines Mittelklassewagens bei rund 10’000 Franken im Jahr oder über 800 Franken im Monat. Ein Vergleich der Gesamtkosten zeigt, dass das Abo gegenüber Kauf oder Leasing besser abschneidet. Auch im Gegensatz zum klassischen Autokauf gibt es beim Auto-Abo keine zusätzlichen Kosten. Im monatlichen Fixpreis sind Steuern, Versicherungen, Unterhalt, Service und sogar Bereifung enthalten. Einzig Treibstoff oder Ladestrom fallen separat an. Auch Unklarheiten hinsichtlich Restwert oder Wertverlust gibt es nicht. Das Carvolution-Abo endet, wann man es möchte, und die Gefahr eines plötzlichen finanziellen Verlustes ist ausgeschlossen. Für viele ist das die sicherere, entspanntere Wahl – vor allem in einer Zeit, in der der Automarkt so unvorhersehbar ist wie nie zuvor.

Flexibler unterwegs

Die Laufzeiten bei Abos sind zwischen 3 und 48 Monaten. Somit lässt sich das Fahrzeug einfacher den verändernden Bedürfnissen anpassen. Oder es besteht die Möglichkeit, risikofrei ein Elektroauto zu testen. Beim Auto-Abo von Carvolution lässt sich nicht nur die Laufzeit wählen. Auch das Kilometerpaket kann monatlich angepasst werden. Wer in die Ferien fährt, kann es bequem via App erhöhen und danach wieder senken. Bleibt das Auto mal länger in der Garage, kann das Kilometerpaket ebenfalls gegen unten angepasst werden.

Ein Ansprechpartner für alles

Ein deutlicher Vorteil gegenüber dem herkömmlichen Autobesitz ist die Tatsache, dass beim Abo ein Ansprechpartner für alle Fragen zuständig ist. Vom Reifenwechsel in der Partnergarage bis zum Umgang mit Versicherungen oder Hilfe im Schadensfall lässt sich alles über die Carvolution-App regeln.

Fazit: Abo-Vorteil statt Risiko-Kauf

Wer heute ein Auto kauft, geht ein gewisses Risiko ein: Die Zukunft des Automarktes ist ungewiss, beeinflusst von politischen Entscheidungen, technologischen Entwicklungen und den Herausforderungen des Klimawandels. Statt das Ersparte in ein Fahrzeug zu stecken, dessen Restwert morgen bereits unklar sein könnte, entscheiden sich immer mehr Menschen für die Sicherheit und Flexibilität eines Auto-Abos. So lässt sich das Autofahren entspannt geniessen, ohne die finanziellen Unsicherheiten eines klassischen Autokaufs.

