Léa Miggiano hat 2018 im Alter von nur 23 Jahren mit Carvolution das Auto-Abo in der Schweiz lanciert. Warum sie immer noch dafür brennt, was den Erfolg ausmacht und warum nun Kundinnen und Kunden Werbung machen, sagt sie im Interview.

Lea Miggiano: «Wer bei einem neuen Auto tiefe und transparente Kosten sowie die volle Kostenkontrolle will, ist bei Carvolution schon mal richtig.» Foto: carvolution.com

Auf einen Blick Léa Miggiano spricht über Glück, Ausdauer und zufriedene Kundschaft

Das Auto-Abo bietet All-inclusive-Service und volle Kostenkontrolle

Lange waren Sie das Gesicht von Carvolution. Jetzt stehen Kundinnen und Kunden im Vordergrund. Warum?

Zufriedene Kundschaft ist die beste Werbung. Wir wissen, dass sich die meisten Kundinnen und Kunden aufgrund einer Weiterempfehlung für ein Auto-Abo von Carvolution entscheiden. Diesen Aspekt wollten wir auch in unserer Kundenkampagne zeigen, deshalb zeigen wir jetzt echte Kundinnen und Kunden. Mein Gesicht war während mehrerer Jahre eine pragmatische und günstige Art und Weise zu vermarkten, aber irgendwann ist auch genug. Die Marke soll sich auch weiterentwickeln können, da muss man Neues ausprobieren.

Hat sich das Auto-Abo etabliert oder müssen Sie immer noch den Unterschied zum Leasing erklären?

Das Auto-Abo hat sich schon etabliert, dennoch erkläre ich den Unterschied gern. Mir ist es super wichtig, dass der Unterschied zum Leasing jedem bewusst ist. Bei Carvolution bekommst du ein neues Auto, zahlst aber weniger, da du aus rund 50 vorkonfigurierten Modellen aussuchst. Beim Leasing kannst du aus allen Autos wählen und selbst konfigurieren, aber diese Freiheit hat ihren Preis. Beim Leasing ist zudem nur die Finanzierung des Autos dabei, während beim Auto-Abo zusätzlich auch Versicherung, Steuern, Bereifung usw. inklusive sind.

Wer soll ein Auto mit All-inclusive-Abo wählen?

Ein Auto-Abo kann für alle sehr attraktiv sein. Wer bei einem neuen Auto tiefe und transparente Kosten sowie die volle Kostenkontrolle will, ist bei Carvolution schon mal richtig. Dadurch, dass wir konfigurierte Modelle anbieten, können wir diese in grossen Mengen und zu einem besseren Preis einkaufen als eine Privatperson ein spezifisch konfiguriertes Modell in einem Leasing. Unsere schlanken digitalen Prozesse wirken sich ebenfalls vorteilhaft auf die Preise aus. Zudem fällt der ganze Aufwand und Papierkram rund ums Auto weg. Bei unseren Autos mit All-inclusive-Abo ist nämlich neben dem Fahrzeug von der Einlösung, über Vollkaskoversicherung, Reifenwechsel- und Lagerung sowie Service alles im monatlichen Fixpreis inbegriffen.

Sie haben mit gerade mal 23 Jahren Carvolution mitgegründet und machen seit sechs Jahren nichts anderes. Wird das nicht langweilig?

Langweilig? Nein, ich habe einen Traumjob und arbeite mit einem talentierten Team an einem grossartigen Produkt. Ich sehe ausserdem jeden Tag, was für eine Freude unsere Kundinnen und Kunden an ihren Autos und unserem Service haben. Das ist ein tolles Gefühl. Ausserdem entwickle ich mich mit Carvolution auch weiter, meine Rolle verändert sich ständig und das ist auch gut so.

Als junge Frau und Quereinsteigerin im Auto-Business sind Sie gleich mehrfach exotisch: Wie konnten Sie sich behaupten?

Das war wohl eine Mischung aus Glück und Ausdauer. Ich konnte von Anfang an die richtigen Leute für das Konzept von Autos mit All-inclusive-Abo begeistern. Carvolution und das Abo setzen sich durch, weil sie zu den heutigen Bedürfnissen passen. Das wurde mir schnell klar und hat mir die Energie und die Ausdauer gegeben, immer weiterzumachen. Auf meinem Weg hatte ich auch immer viele tolle Menschen um mich und ein super motiviertes Team, das die Vision von Carvolution mit mir vorantreibt. Nicht zuletzt sind auch unsere Kundinnen und Kunden wichtige Treiber, denn sie empfehlen das Auto-Abo aktiv weiter – das hilft auch, damit wir uns behaupten können.

Sie werden aufgrund der Finanzierungsrunden immer wieder auf den Listen der jungen Reichen aufgeführt. Was macht Ihre Firma so interessant für Investoren?

Das immense Marktpotenzial des Auto-Abos. Früher kaufte man ein Auto und fuhr es 20 Jahre. Heute ziehen wir öfter um, wechseln Jobs und auch Autos häufiger. Lösungen, bei denen alles aus einer Hand kommt, werden bevorzugt. Genau das bietet Carvolution. Niemand hat Zeit und Lust, sich um Versicherung, Zulassung und Reifen zu kümmern. Ein neues Auto ist bei uns nicht Stress, Zeitaufwand, Frust und teuer – sondern einfach, kostentransparent und macht Spass. Das kommt bei Kundinnen und Kunden super an und all das ist auch für Investorinnen und Investoren interessant.

Was können wir von Carvolution noch erwarten?

Wir bleiben unserem Kundenversprechen treu und verbessern es ständig. Trotz unseres Wachstums achten wir sehr auf Qualität. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden ein tolles Gefühl geben und persönlich bleiben.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Angebote für das Auto zum monatlichen Fixpreis. Weshalb sollte ich mich für Carvolution entscheiden?

Es ist wirklich beeindruckend, wie der Markt sich entwickelt hat. Selbst diejenigen, die zu Beginn zurückhaltend waren, erkennen, dass immer mehr Leute ein vorkonfiguriertes Auto ab Stange mit All-inclusive-Abo gegenüber einem Kauf oder Leasing bevorzugen. Bei Carvolution haben wir all unsere Prozesse darauf ausgerichtet, ein günstiges und transparentes Auto-Abo anzubieten, das auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ausgerichtet ist. Das beginnt bei der Kommunikation und endet beim einfachen Handling des Abos über die App.

Carvolution ist eigenständig und sieht sich nun mit Mitbewerbern von Automarken oder Importeuren konfrontiert. Macht es das im Alltag schwieriger?

Niemand hat gesagt, dass wir einen einfachen Alltag haben (lacht). Aber es gehört zu unserem Job, die besten Autos zu den besten Preisen zu beschaffen, und dafür haben wir auch sehr talentierte Leute im Team. Um uns von Mitbewerbern abzuheben, haben wir auch die Carvolution Bestpreis-Garantie eingeführt. Damit garantieren wir tiefere Gesamtkosten als beim Leasing.

Was fahren Sie selbst?

Vor kurzem bin ich auf einen 1er-BMW gewechselt. Der gefällt mir richtig gut. Vermutlich werde ich aber bald schon wieder wechseln. Solange das Auto nicht zu gross ist, bin ich happy.

Mieten Sie für die Ferien ein Cabrio oder einen Van? Immerhin sitzen Sie in einer Halle mit zahlreichen Autos.

In meinen Ferien fahre ich wenig Auto, da greife ich auf andere Fortbewegungsmittel zurück, wie mein Pferd, ein Stand-up-Paddle, Ski oder meine Füsse. Und wenns mal einen Mietwagen in den Ferien braucht, dann bin ich mit einem Kleinwagen, wie dem Fiat Panda oder Renault Twingo, happy.

