Volle Kostenkontrolle, wählbare Laufzeit und keine Sorgen um Restwerte: Das Auto-Abo ist die Alternative auf unsicheren Zeiten. Foto: carvolution

Auf einen Blick Neue Vorschriften beeinflussen Autopreise und Restwerte

Auto-Abo bietet flexible Alternative zu Kauf und Leasing mit Kostenkontrolle

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

1 Preisdruck

Die Verschärfung der CO₂-Emissionsgrenzwerte auf 93,6 Gramm CO₂ pro Kilometer für Personenwagen könnte sich auf die Preisdynamik verschiedener Fahrzeugtypen auswirken. Es wird erwartet, dass sich die Preise von Verbrennern und Elektroautos angleichen und die Unsicherheiten bei den Restwerten vergrössern. Dazu kommt die Krise der deutschen Autoindustrie und der Aufstieg chinesischer Hersteller, die den Markt zusätzlich durcheinanderwirbeln. Auch das geplante Verbrennerverbot in der EU ab 2035 gerät politisch gerade wieder ins Wanken. Es sind unsichere Zeiten für Käuferinnen und Käufer von Autos.

Wer risikolos unterwegs sein will, bindet sich darum am besten nicht langfristig an ein bestimmtes Auto, sondern wählt mit einem Auto-Abo von Carvolution eine flexible All-inclusive-Lösung.

Audi Winter-Special bei Carvolution Profitiere von tiefen monatlichen Fixpreisen und einer kostenlosen Lieferung bei allen Audi-Modellen. Für jede und jeden gibt es den passenden Audi mit All-inclusive Abo, egal ob klein oder gross oder kompakt oder geräumig. Unter anderem dabei sind Audi RS3, Audi Q3, Audi A4, Audi SQ7, Audi Q8 und viele mehr.

2 Gesamtkosten

Beim Auto fallen neben dem Kaufpreis zusätzlich Ausgaben für Steuern, Versicherung, Unterhalt und Service an. Zudem muss Wertminderung einkalkuliert werden. Die Gesamtkosten werden oftmals massiv unterschätzt, wie das Schweizer Mobilitätsbarometer von 2023 zeigt. Besitzerinnen und Besitzer gehen von rund 300 Franken (ohne Treibstoff und Parkierungskosten) pro Monat aus. Tatsächlich liegen die monatlichen Kosten für ein Mittelklasseauto gemäss TCS-Berechnung bei rund 635 Franken.

Zum Vergleich: Den Seat Ibiza Style gibt es bei Carvolution bereits ab 317 Franken im Monat – dabei ist ausser Treibstoff alles im Preis inbegriffen. Ohne Anzahlung gibts den Seat Ibiza ab 419 Franken im Monat.

Neu gibt es für alle Abo-Autos die Möglichkeit einer frei wählbaren Anzahlung. Damit lassen sich die monatlichen Fixkosten und auch die Gesamtkosten senken.

Wer angesichts der Unsicherheiten im Markt und den hohen Anschaffungskosten für Neuwagen kein Risiko eingehen will, findet im All-inclusive-Abo von Carvolution die Alternative.

3 Bestpreis-Garantie

Carvolution gibt mit der Bestpreis-Garantie das Versprechen ab, dass Kundinnen und Kunden das beste Angebot für ihr Abo erhalten und insgesamt nicht mehr bezahlen als bei einem Leasing. Hintergrund des Angebots ist das verbreitete Vorurteil, dass das Abo teurer sei als die Leasingrate. Doch der Vergleich hinkt, denn beim Abo sind im Gegensatz zur Leasingrate die Kosten für die Versicherung, Zulassung und Steuern, den Service und die Wartung sowie die Bereifung enthalten, sagt Carvolution Co-Gründerin Léa Miggiano.

Kostenvergleich: Auto-Abo oder Leasing? Erhalte einen individuellen Vergleich der Gesamtkosten zwischen Auto-Abo und Leasing. Gib einfach die Details zu deinem Wunsch-Abo und deinem Leasing-Angebot an. Carvolution erstellt für dich eine transparente Übersicht, damit du das Sparpotenzial des Abos auf einen Blick entdecken kannst.

4 Auto-Auswahl

Elektroautos und Hybride dominieren immer mehr und sind die automobile Zukunft. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen bei Akku, Antrieb und Software zahlt sich ein Auto-Abo dank wählbarer Laufzeiten gegenüber einem Kauf aus, sodass man flexibel auf neuere Modelle wechseln kann.

Wie erwähnt, dürften sich die scharfen CO₂-Grenzwerte positiv auf die Preise für Elektroautos auswirken. Oft lässt zwar die fehlende Ladeinfrastruktur vor allem bei Mietenden potenzielle Kundinnen und Kunden zögern. Doch es gibt immer mehr öffentliche Ladestationen und viele Firmen bieten ebenfalls Lademöglichkeiten für Mitarbeitende an.

Auch bei Carvolution gibts Elektroautos für jedes Bedürfnis und Budget. Vom kompakten Fiat 500e La Prima ab 421 Franken im Monat über den Volvo XC40 Recharge bis zum Tesla Model Y, den es schon ab 675 Franken im Monat gibt. Dazu ist eine grosse Auswahl an Hybrid- oder Verbrennerautos unter anderem von Ford, Skoda oder Audi (Aktion siehe Textbox) zu finden. Bei allen Fahrzeugen gibt es die Wahl einer individuellen Anzahlung, die sich auf die monatlichen Fixkosten auswirkt.

Auto-Abo: Einfach, flexibel, preiswert Ein Auto im Abo zum monatlichen Fixpreis! Der Schweizer Auto-Abo-Pionier Carvolution bietet rund 50 Autos an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell – zum Fixpreis für Private und Firmen. Steuern, Versicherung, sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Nach einer Terminvereinbarung werden Kundinnen und Kunden auch vor Ort in Bannwil BE oder Zürich persönlich beraten.

