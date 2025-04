Jedes Jahr ein neues Auto? Klingt verrückt. Doch was bei anderen Gütern normal ist, könnte auch beim Fahrzeug sinnvoll sein. Es stützt die Kreislaufwirtschaft und ist dank Abo auch finanzierbar.

«Gerade in Zeiten eines unsicheren Automarkts zeigt sich, wie wichtig das Auto-Abo ist», sagt Léa Miggiano von Carvolution. Foto: carvolution

Darum gehts Die durchschnittliche Haltedauer eines Autos liegt zwischen 3 bis 5 Jahren

Auto-Abos bieten dank All-inclusive-Paket volle Kostenkontrolle

Der Markt für junge Occasionen boomt auch im Carvolution Outlet

Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

Darum sind Leasing und Auto-Abo so beliebt

Die durchschnittliche Haltedauer eines Autos in der Schweiz beträgt fünf Jahre. Personen unter 30 wechseln ihr Fahrzeug alle drei Jahre, bei den 30- bis 50-Jährigen sind es fünf Jahre. Deshalb werden Leasing und Auto-Abo gegenüber dem Kauf immer beliebter. Die Verträge laufen zwei bis vier Jahre, am Ende wird das Auto gekauft oder geht an den Händler zurück. Der wichtigste Unterschied: während die Leasingrate nur die Autokosten deckt, beinhaltet ein Auto-Abo, zusätzlich auch alle Nebenkosten rund ums Auto.

Nach Ablauf der Vertragsdauer bleiben diese Fahrzeuge als Gebrauchtwagen im Kreislauf: Sie können von Kundinnen und Kunden nach dem Abo gekauft werden oder werden über das Carvolution Outlet vermarktet. Ein Teil der Fahrzeuge geht zurück an die Händler.

Der Automarkt lebt von jungen Occasionen

Wer Wert auf neuste Technik, effiziente Antriebe und mehr Sicherheit legt, wechselt das Auto regelmässig. Gemäss Eurotax wurden letztes Jahr 757’044 Halterwechsel verzeichnet, und es wurden 2023 knapp 286’000 Neuwagen in Verkehr gesetzt.

Wer hingegen einen Neuwagen fahren will, ohne auf eine Occasion zu setzen, findet im Auto-Abo von Carvolution eine attraktive Möglichkeit, bei voller Kostenkontrolle und kurzen Laufzeiten ein neuwertiges Auto mit all dem dazugehörigen Komfort zu fahren.

Das Auto-Abo lässt sich nach den eigenen Wünschen anpassen: Abo-Dauer, Kilometerpaket und auch bei den Modellen gibt es eine grosse Auswahl. Was alle Abos gemeinsam haben, ist zum einen die Einfachheit, denn im Abo-Preis sind von der Versicherung, den Reifen, der Einlösung u. v. m. bereits alles inkludiert. Des Weiteren wird bei allen Autos im Abo der tiefste Preis im Vergleich zu den Gesamtkosten eines Leasings garantiert.

Der Reiz am Neuwagen

Ein neues Auto zu fahren hat seinen eigenen Charme – allein der unverwechselbare Neuwagenduft ist für viele unwiderstehlich. Hersteller wählen die Materialien im Innenraum gezielt aus, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen.

Neben dem Duft punktet ein Neuwagen mit moderner Technologie: Verbesserte Fahrassistenten, effizientere Antriebe sowie fortschrittliche Entertainment- und Kommunikationssysteme sorgen für Komfort und Sicherheit.

Für alle, die ein neues Auto fahren möchten, ohne hohe Anschaffungskosten – der Durchschnittspreis in der Schweiz liegt bei 59’000 Franken –, bietet ein Auto-Abo eine praktische Lösung. Hier sind Steuern, Versicherungen, Unterhalt, Service und sogar Reifenwechsel inklusive, was für volle Kostenkontrolle und Flexibilität sorgt.

Neuwagen passend zum persönlichen Budget

Mit Laufzeiten zwischen 3 und 48 Monaten und flexibel anpassbaren Kilometerpaketen bietet Carvolution maximale Freiheit – alles zum monatlichen Fixpreis. Neu ist eine freiwillige Anzahlung möglich. «Viele Kundinnen und Kunden wollten den Erlös aus dem Verkauf ihres alten Autos direkt für das neue Fahrzeug nutzen», erklärt Carvolution-Co-Gründerin Léa Miggiano.

Die Anzahlung kann zwischen null und mehreren Tausend Franken frei gewählt werden. Dadurch lassen sich monatliche Fixkosten und Gesamtkosten senken. Anders als beim Leasing, wo eine Anzahlung oft verpflichtend ist, bleibt dies bei Carvolution der Kundschaft überlassen.

Ein weiterer Vorteil: Wertverlust und Wiederverkaufswert spielen keine Rolle, da das Fahrzeug nach der Abodauer nicht verkauft werden muss, sondern einfach zurückgegeben oder gegen ein anderes Abo-Auto gewechselt wird.

Ein neues Auto ohne Risiko

Carvolution ist ideal für alle, die langfristig günstig fahren oder regelmässig ein neues Auto nutzen möchten. Das Abo-Modell ermöglicht es, Neuwagen zu attraktiven Konditionen zu fahren und das Fahrzeug nach der vereinbarten Laufzeit unkompliziert zu wechseln.

«Gerade in Zeiten eines unsicheren Automarkts zeigt sich, wie wichtig das Auto-Abo ist», sagt Léa Miggiano. «Bei uns fährt man ein Auto, ohne ein finanzielles Risiko einzugehen.»

Dank des grossen Volumens und der Flexibilität von Carvolution profitieren Kundinnen und Kunden stets von neuster Technologie, ohne sich um den Wertverlust kümmern zu müssen – dieser liegt nach einem Jahr oft bei 25 Prozent, nach drei Jahren bei 50 Prozent. Gleichzeitig füllt das Modell den Occasionsmarkt mit jungen, gut erhaltenen Fahrzeugen – eine Win-win-Situation für alle.

Teil eines funktionierenden Systems

Der erste Reflex: Alle paar Jahre ein neues Auto zu fahren, ist schlecht für die Umwelt. Jein. Neue Fahrzeuge sind sparsamer oder mit alternativen Antrieben ausgestattet. Zudem sorgt der konstante Austausch von Neuwagen und der entstehende Pool an jungen Occasionen dafür, dass die Automobilbranche funktioniert. Die hohe Nachfrage nach Gebrauchtwagen zeigt: Autos, die nach einem Jahr gewechselt werden, finden schnell neue Besitzer.

Auch Carvolution bietet einen Teil der ehemaligen Abo-Fahrzeuge nach der Rückgabe zum Kauf an – über das Carvolution Outlet. Im Outlet verkaufen sie Gebrauchtwagen, die zuvor im Abo unterwegs waren.

Nicht alle Abo-Kundinnen und -Kunden kaufen am Abo-Ende das Auto. Deshalb verkaufen wir einige Autos über das Outlet. Hier findest du unser aktuelles Angebot und weitere Informationen zum Carvolution Outlet. Die Wechsel sind Teil eines Systems, das sowohl Neuwagen-Fahrerinnen und -Fahrer als auch Gebrauchtwagen-Käuferinnen und -Käufer zufriedenstellt.

Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich von der Vorstellung, ein Auto besitzen zu müssen, zu lösen – und stattdessen die flexible Zukunft mit einem Auto-Abo von Carvolution zu wählen.

Kostenkontrolle und Flexibilität

Dass die Marktanteile des Auto-Abos von Carvolution wachsen, hat mehrere Gründe:

Grosse Auswahl an Modellen. Zum Beispiel von Audi, Skoda, Ford, VW und vielen mehr.

Im monatlichen Fixpreis sind Versicherungen, Steuern, Service, Unterhalt und Bereifung inklusive. Es kommen keine unerwarteten Kosten hinzu.

Bestpreis-Garantie im Vergleich zu den Gesamtkosten eines Leasings dank grosser Volumen.

Wählbare Abo Konfiguration bei Carvolution bezüglich Dauer, Kilometerpaket, Anzahlung.

