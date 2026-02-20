Ein Auto zum Fixpreis? Was als Vision von Léa Miggiano begann, ist heute die Erfolgsgeschichte im Schweizer Automarkt. Carvolution hat das Auto-Abo dank Unabhängigkeit und Digitalisierung zur echten Alternative für das klassische Leasing und den Autokauf etabliert.

Ganz am Anfang stand das Bedürfnis nach einem neuen Auto. Carvolution-Co-Gründerin Léa Miggiano: «Ich benötigte damals selbst ein Auto, fand aber den Kauf oder Leasing zu teuer, unflexibel und mühsam. Für dieses Problem wollte ich eine Lösung.» Aus diesem Dilemma startete sie 2018 das erste Angebot eines eigenen Autos im Abo in der Schweiz. Das Ziel: den Weg zum Auto so einfach, bequem sowie möglichst bezahlbar zu machen.

Acht Jahre später hält Carvolution die Stellung als Branchenprimus und bietet immer noch Auto-Abos zum Fixpreis, bei denen vom Einlösen über Versicherung bis hin zu Service und Reifenwechsel alles inklusive ist. Wer will, kann heute das Auto nach dem Abo sogar kaufen – damit ist das Auto-Abo auch für all diejenige zu einer spannenden Lösung geworden, die sich beim Auto alle Optionen offenhalten wollen.

Miggiano hat damit eine Idee aus den USA erfolgreich im Schweizer Automarkt umgesetzt. Vor allem aber ist das Unternehmen mit Sitz in Bannwil BE immer noch unabhängig.

Warum das Team den Erfolg von Carvolution antreibt

Die Unabhängigkeit von Carvolution mag angesichts der finanzstarken und etablierten Player im Automarkt erstaunen. Zudem übersteht nur rund jedes zweite Start-up die ersten fünf Jahre, so das Bundesamt für Statistik. Aber vielleicht ist es gerade das Feuer der rund 70 Mitarbeitenden bei Carvolution, das den anhaltenden Erfolg erklärt. «Das Carvolution-Team hat verstanden, dass wir nicht einfach Autos verkaufen», sagt CEO Jan Hinrichs. «Unsere Kundinnen und Kunden werden von uns begleitet, und unsere Dienstleistung hört nicht auf, sobald die Leute ins Auto steigen. Das ist vermutlich ein grosser Unterschied zum traditionellen Autohandel.»

Das Tech-Unternehmen auf Rädern: Dein Auto-Abo bequem vom Sofa aus

Seit Beginn setzt das Unternehmen ausserdem konsequent auf digitale Prozesse: Carvolution verzichtet auf Filialen und teure Showrooms. Es ist quasi ein Tech-Unternehmen mit Rädern. Auf der Website werden über 45 Fahrzeuge diverser Marken präsentiert. Mit wenigen Klicks sind die effektiven Abo-Kosten ersichtlich: Gewünschte Laufzeit, Kilometerpaket und Wohnkanton angeben und der Preis ist bekannt.

Der Weg zum eigenen Auto im Abo kann also bequem vom Sofa aus erledigt werden. Inklusive Vertragsabschluss und Lieferung. Falls gewünscht, können die Autos aber natürlich in Bannwil besichtigt oder eine Probefahrt absolviert werden. Ist der Entscheid für Carvolution gefallen, können Kundinnen und Kunden in den meisten Kantonen sogar die bisherige Autonummer übernehmen.

Mit einer freiwilligen und frei wählbaren Anzahlung kann zudem die monatliche Rate beeinflusst werden. «Das geht auf ein Bedürfnis der Kundschaft zurück», wie Léa Miggiano erklärt: «Wer sein altes Auto verkauft hat, will das gelöste Geld in einen Neuwagen investieren. Beim Abo lässt sich damit eben eine Anzahlung leisten, die sich direkt auswirkt.»

Bestpreis-Garantie: Das unterscheidet Carvolution vom Leasing

Da Carvolution die Autos und auch Services wie Versicherungen oder Reifen in grossen Mengen und zu Händlerkonditionen einkauft, kann das Unternehmen den Preisvorteil an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Das wiederum ermöglicht es dem Branchenprimus der Abo-Anbieter, eine Bestpreis-Garantie zu geben: Die Gesamtkosten bei Carvolution sind tiefer als beim klassischen Leasing des identischen Modells.

Gleichzeitig hat die Unabhängigkeit von Importeuren oder Marken den Vorteil, dass Carvolution jene Modelle anbieten kann, die von der Kundschaft gewünscht werden, wie CEO Jan Hinrichs betont: «Unser Portfolio orientiert sich an der Kundennachfrage – durch unsere Unabhängigkeit können wir also ganz gezielt die passenden Autos beschaffen. Und entsprechend sind wir gut in der ganzen Branche verankert.»

Maximale Freiheit : Vom flexiblen Abo bis zur Kaufoption

Neben den Autos im Abo gibt es mittlerweile den Carvolution Outlet mit attraktiven Gebrauchtwagen. Auch Abo-Kundinnen und -Kunden können nun am Ende der Laufzeit ihr Fahrzeug als Gebrauchtwagen übernehmen.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Sie können während einer Laufzeit von wenigen Monaten bis zu vier Jahren mit einem technologisch hochmodernen Fahrzeug unterwegs sein. Anschliessend können sie entweder das Auto ihren neuen Bedürfnissen anpassen und ein weiteres Abo abschliessen oder den ihnen bestens vertrauten Wagen als Occasion kaufen.

