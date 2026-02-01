Der Schweizer Automarkt bebt: Neue Billig-Stromer und Technologiesprünge setzen die Restwerte für Autos unter Druck. Wer heute kauft, geht ein finanzielles Risiko ein. Erfahre hier, warum das Auto-Abo von Carvolution die einfache, günstige und sichere Alternative ist.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

Wer heute einen Neuwagen kauft, trägt das finanzielle Risiko ganz allein. Die Kalkulationen von früher funktionieren nicht mehr: Konnte man den Wertverlust bisher stabil prognostizieren, ist das Restwert-Risiko 2026 unberechenbar geworden.

Immer mehr Schweizer verabschieden sich deshalb vom klassischen Eigentum. Das Auto-Abo von Carvolution – bei dem man zuerst ein Fahrzeug nutzt und später frei entscheidet, ob man es kaufen will – ist der Ausweg aus dieser Unsicherheit. Es ist die einfachste Lösung in einem unberechenbaren Markt.

Das Restwert-Dilemma

Besitzerinnen und Besitzer sehen sich mit zwei Problemen konfrontiert: Von oben drücken technologische Quantensprünge bei Premium-Akkus die Preise der alten Top-Modelle. Von unten drängen extrem günstige Einsteiger-Elektroautos auf den Markt.

Das setzt eine Abwärtsspirale in Gang: Wenn ein moderner Neuwagen für 25'000 Franken im Schaufenster steht, stehen die Chancen, den «alten» Gebrauchten zum Spitzenpreis zu verkaufen, schlecht.

Wer heute konventionell kauft, riskiert einen deutlich tieferen Wert bei einem Verkauf.

Erst fahren, später entscheiden

Das Abo bietet dir eine Sicherheit, die beim sofortigen Kauf fehlt: Du fährst dein Auto über die volle Laufzeit und beobachtest die Marktentwicklung in Ruhe.

Sollte dir der Wagen am Ende ans Herz gewachsen sein, bietet Carvolution die Möglichkeit, das Auto als Occasion zu übernehmen. Der Vorteil: Du kennst die Geschichte des Fahrzeugs ganz genau. Du kaufst keine «Wundertüte», sondern einen perfekt gepflegten Wagen. Wenn der Markt jedoch instabil bleibt, gibst du den Wagen einfach zurück – ohne Verkaufsstress und ohne Verlustrisiko.

Die Macht der Einfachheit

Ein Auto-Abo, wie es der Schweizer Pionier Carvolution anbietet, ist weit mehr als eine Kurzzeit-Lösung. Viele Kundinnen und Kunden nutzen ihr Abo über drei oder vier Jahre. Es nimmt dir die gesamte Komplexität ab und bietet gleichzeitig die Freiheit, das Auto später zu erwerben. Neben flexibler Laufzeit und anpassbarem Kilometerpaket hat das Abo einen weiteren Vorteil: Alles kommt aus einer Hand, der Papierkram um Zulassung, Versicherung etc. wird von Carvolution erledigt.

Statt sich um Versicherungsvergleiche, Steuern, Service-Termine und den mühsamen Reifenkauf zu kümmern, ist alles in einer fixen monatlichen Rate enthalten. Man steigt ein und fährt los. Diese Einfachheit spart Zeit und schützt vor bösen Überraschungen bei den Unterhaltskosten.

Profitiere von den Flotten-Konditionen

Als Privatkäufer zahlst du beim Händler den Endkundenpreis. Carvolution hingegen kauft Fahrzeuge in grossen Mengen ein und sichert sich Flotten-Konditionen bei Versicherungen und Reifenhändlern. Mit einem Auto von Carvolution profitierst du direkt von dieser Einkaufsstärke. Diese Preise könntest du als Einzelperson am Markt schlicht nicht verhandeln.

Kauf oder Leasing?

Ein Auto bar zu kaufen, ergibt 2026 eigentlich nur noch Sinn, wenn du den Wagen zehn Jahre oder länger fahren willst – ihn also erst entsorgst, wenn er fast nichts mehr wert ist. Beim Leasing wiederum hast du zwar eine grosse Auswahl, zahlst aber oft drauf: Denn zu den monatlichen Raten kommen Ausgaben für Vollkaskoversicherung, Steuern, Unterhalt, Service etc. hinzu. Am Ende geht das Auto zurück zum Händler oder kann zum vereinbarten Restwert übernommen werden.

Das Fazit

In einer Phase extremer technologischer Veränderungen ist klassischer Besitz ein Risiko, das schnell teuer werden kann. Das Auto-Abo von Carvolution ist 2026 die Antwort für alle, die eine einfache und transparente Mobilitätslösung suchen. Du nutzt die Beschaffungsstärke einer Grossflotte, hast keine versteckten Kosten und hältst dir am Ende alle Optionen offen.

Ist ein Abo teurer als Leasing? Auf den ersten Blick wirkt die Abo-Rate oft höher. Aber Achtung: Beim Leasing kommen Versicherung, Steuern, Service und Reifen extra dazu. Beim Carvolution-Abo ist alles inklusive. Betrachtet man die Gesamtkosten, ist das Abo meistens die günstigere Wahl. Was passiert, wenn du zu viele Kilometer fährst? Kein Stress. Bei Carvolution kannst du dein Kilometerpaket monatlich in der App anpassen. So zahlst du nur das, was du auch wirklich verbrauchst. Gibt es eine Anzahlung? Nein. Einer der grössten Vorteile gegenüber dem Leasing oder Barkauf ist, dass kein grosses Startkapital nötig ist. Du zahlst lediglich eine einmalige Anfangspauschale und danach deine monatliche Rate. Mit einer freiwilligen, individuell wählbaren Anzahlung kannst du von einem tieferen monatlichen Abo-Preis profitieren. Welche Autos gibts im Abo? Carvolution bietet rund 50 Fahrzeugmodelle an: von praktisch bis sportlich, kompakt bis geräumig. Elektrisch, hybrid oder konventionell – immer zum Fixpreis bei dem Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service inklusive sind.