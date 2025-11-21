Kauf, Leasing oder doch Abo? Wer ein Auto sucht, vergleicht oft nur den Preis – und tappt in die Kostenfalle. Denn viele vergessen, was wirklich anfällt. Gerade beim Abo gibt es viele Irrtümer. Zeit, mit den grössten Missverständnissen aufzuräumen.

Wer ein neues Auto braucht, geht in die Garage, konfiguriert das Traummodell und freut sich über den Preis. Doch hier beginnt oft der Irrtum: Der vermeintlich gute Preis oder die günstige Leasingrate ist nur die halbe Wahrheit. Denn was viele vergessen: Zu den Grundkosten addieren sich laufende Ausgaben für Versicherung, Steuern, Service, Unterhalt, Reifen und, bei einem Kauf, der massive Wertverlust.

Dagegen überzeugt das Auto-Abo von Carvolution mit einem transparenten monatlichen Fixpreis, in dem alles inbegriffen ist. Wer volle Kostenkontrolle, maximalen Komfort und finanzielle Planungssicherheit sucht, ist mit dem Abo gut bedient. Trotzdem halten sich einige Irrtümer – von der Haltedauer bis zum Preis – hartnäckig. Zeit, mit den grössten Missverständnissen rund um das Auto-Abo aufzuräumen. Carvolution als grösster Anbieter von Auto-Abos in der Schweiz geht auf vier verbreitete Irrtümer ein.

Irrtum Nr. 1: «Ein Auto-Abo ist nur eine Übergangslösung!»

Stimmt nicht. Das Abo ist zwar eine gute Wahl für kurze Laufzeiten von wenigen Monaten, doch es eignet sich auch für deutlich längere Zeiträume. Beim Schweizer Anbieter Carvolution etwa entscheiden sich viele Kundinnen und Kunden für 36 oder 48 Monate. Das senkt die monatlichen Fixkosten nochmals – und bietet langfristigen Komfort. Denn im Preis enthalten sind Zulassung, Versicherung, Service, Steuern, Reifen und Unterhalt. Nur fahren und tanken oder laden muss man selbst. Es gibt keinen Papierkram – und vor allem keine versteckten Kosten. Termine für Reifenwechsel, Service oder Fragen können via Carvolution-App erledigt werden. Sogar das Kilometerpaket kann bequem über die App angepasst werden.

Irrtum Nr. 2: «Das Auto gehört nicht mir»

Auch dieses Argument greift zu kurz. Klar, beim Abo wird das Fahrzeug nicht gekauft. Doch Carvolution bietet mit dem Carvolution Outlet die Möglichkeit, das Abofahrzeug später zu übernehmen – zu einem reduzierten Preis. So fährt man zuerst ein neuwertiges Auto mit Rundumservice und kann sich danach entscheiden. Der Vorteil: Der massive Wertverlust in den ersten Jahren geht nicht zulasten der Fahrerin oder des Fahrers.

Irrtum Nr. 3: «Leasing ist günstiger»

Leasing ab wenigen hundert Franken pro Monat klingt verlockend. Aber nur auf den ersten Blick. Denn dazu kommen Versicherungen, Steuern, Reifen und Unterhalt. Wer all diese Fixkosten berücksichtigt, stellt schnell fest: Das Abo ist im Gesamtpaket oft günstiger – und einfacher zu budgetieren. Viele wählen bewusst längere Abolaufzeiten, analog zu typischen Leasingverträgen.

Was Ausstattung und Auswahl betrifft, kann das Abo ebenfalls mithalten. Zwar bietet Leasing maximale Individualisierung – aber zu einem entsprechenden Aufpreis. Carvolution setzt dagegen auf beliebte Modelle mit guter Ausstattung zu attraktiven Konditionen. Möglich macht das der Einkauf in grossen Stückzahlen.

Irrtum Nr. 4: «Auf Dauer ist das Auto-Abo teurer»

Diese Aussage lässt sich nicht pauschal treffen. Wer sein Auto zehn Jahre fährt, ist mit dem Kauf wahrscheinlich günstiger unterwegs. Doch laut Statistik wechseln viele ihr Fahrzeug bereits nach drei bis fünf Jahren. In dieser Zeit bietet das Abo von Carvolution eine planbare, risikofreie Lösung. Denn niemand weiss, wie sich Preise und Restwerte entwickeln. Wer auf Kostentransparenz und Komfort setzt, fährt mit dem Abo oft besser – auch langfristig. Vor allem, weil im monatlichen Fixpreis alles ausser Treibstoff inklusive ist.

Fazit: Abo als echte Alternative

Das Auto-Abo ist längst mehr als eine kurzfristige Lösung. Es bietet Planungssicherheit, Komfort und volle Kostenkontrolle – ohne versteckte Ausgaben. Wichtig bleibt: Vergleichen lohnt sich. Nicht nur bei den monatlichen Raten, sondern bei den Gesamtkosten über die geplante Nutzungsdauer hinweg. Denn genau dort zeigt sich: Viele Vorurteile gegenüber dem Abo halten dem Realitätscheck nicht stand.

