Viele Autobesitzer unterschätzen die Gesamtkosten ihres Fahrzeugs erheblich

Die Schweiz ist ein Autoland: Auf zwei Bewohner kommt ein Personenwagen. Die mobile Freiheit geniesst einen hohen Stellenwert, viele sind für Beruf und Freizeit auf ein Auto angewiesen. Angesichts der Kosten eigentlich erstaunlich.

Für einen durchschnittlichen Mittelklassewagen rechnet der Touring Club Schweiz mit Kosten von 944 Franken im Monat. Da sind von der Anschaffung über Amortisation bis zu kleinen Unterhaltskosten alles eingerechnet.

Das zeigt, wie wichtig die genaue Kalkulation der Gesamtkosten für das eigene Auto ist. Denn nach wie vor gehen viele Fahrerinnen und Fahrer von viel zu tiefen Kosten aus, wie eine Studie der Universität Mannheim und der US-Uni Yale zeigt. Die befragten Autobesitzerinnen und Autobesitzer schätzten die Kosten ihres Fahrzeugs um fast 50 Prozent zu tief ein.

Gesamtkosten machen den Unterschied

Für die Gesamtkosten müssen neben Anschaffungspreis oder monatlicher Leasingrate auch Treibstoff, Wertverlust, Steuern, Versicherung und Unterhalt einkalkuliert werden. Ausgaben, die beim Auto mit Abo von Carvolution im monatlichen Fixpreis inklusive sind. Nur Kosten für Treibstoff oder Ladestrom fallen zusätzlich an. So erhält man bei Carvolution im All-inclusive-Abo zum Beispiel einen neuen Skoda Fabia, Opel Corsa oder Seat Ibiza ohne Anzahlung bereits ab unter 500 Franken im Monat.

Einige Irrtümer und Fehlannahmen bezüglich der Betriebskosten eines Autos halten sich hartnäckig, wie die folgenden Beispiele zeigen.

1 Nur Treibstoff kostet beim Auto extra

Auch wer sein Auto bar bezahlt, hat mehr Ausgaben als nur jene für den Treibstoff. Steuern, Versicherung, Service fallen über das Jahr verteilt an, müssen aber einkalkuliert werden. Und nur wer Wertverlust und Amortisation einrechnet und diesen Betrag zur Seite legt, kann sich bei einem Fahrzeugwechsel wieder ein Auto in der gleichen Preisklasse leisten. Treibstoff oder Strom machen bei der TCS-Berechnung rund 13 Prozent der Gesamtkosten des Mittelklasseautos aus.

Beim Auto-Abo von Carvolution sind ausser Treibstoff oder Ladestrom sämtliche Ausgaben im monatlichen Fixpreis inbegriffen. Kundinnen und Kunden erhalten mit der Avia-Tankkarte oder der evpass-Mitgliedschaft Rabatt auf Treibstoff oder Ladestrom. Durch die Partnerschaft mit myclimate kann der Tankrabatt zum Ausgleich der Emissionen auch in Klimaschutzprojekte investiert werden.

2 Ein Leasing-Auto kostet nur 199 Franken im Monat

Die Leasingrate im Inserat klingt verlockend: So günstig kann ein eigenes Auto sein. Hierbei werden gleich verschiedene Fakten ausgeblendet. Die Höhe der Leasingrate ist abhängig von der geleisteten Anzahlung, der vereinbarten Laufzeit und dem Kilometerpaket über die gesamte Leasingdauer. Zusätzlich zur Leasingrate kommen Kosten für Steuern, Vollkaskoversicherung, Service und Unterhalt sowie Bereifung. Der Touring Club Schweiz (TCS) empfiehlt, die Leasingrate mal 3 zu rechnen, um die wahren Kosten zu kennen.

Im monatlichen Fixpreis des Auto-Abos von Carvolution sind alle Ausgaben ausser Treibstoff eingerechnet. Es gibt keine Extrakosten. Laufzeit, Kilometer und die – freiwillige – Anzahlung beeinflussen auch den Preis beim Auto-Abo. Allerdings können diese flexibel und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden. Das Kilometerpaket lässt sich beispielsweise monatlich direkt in der App von Carvolution anpassen. So können Kosten für Mehrkilometer einfach ausgeschlossen werden. Unterhaltskosten sind im Vergleich zum Leasing bereits alle inkludiert.

3 Nach dem Leasing gehört das Auto mir

Dieser Irrtum hält sich hartnäckig: Nach Ablauf des Leasings sei das Auto abbezahlt. Das ist natürlich nicht so. Der Vorteil von Leasing ist: Der Kapitalaufwand ist deutlich kleiner als beim Autokauf und Leasingnehmende müssen sich nicht um den Weiterverkauf beziehungsweise den Restwert kümmern. Denn das Fahrzeug geht am Ende zurück an die Leasingbank – und kann eventuell als Occasionsauto gekauft werden. Der Verkaufspreis entspricht in den meisten Fällen dem Marktwert eines Gebrauchtwagens. Mit den Raten wurde also nicht das Auto, sondern nur dessen Benutzung bezahlt.

Das Auto-Abo von Carvolution entspricht einer Langzeitmiete. Dennoch unterscheidet sich das Abo vom Leasing: Kosten für Versicherung, Steuern, Service, Unterhalt, Bereifung sind im monatlichen Fixpreis inklusive. Es können Laufzeiten zwischen 3 und 48 Monaten gewählt werden. Das Kilometerpaket lässt sich monatlich anpassen. Mit einer individuell wählbaren Anzahlung können die monatlichen Fixkosten beeinflusst werden. Nach wie vor können aber alle Autos auch ohne Anzahlung im Abo gefahren werden.

4 Das Auto-Abo ist teuer

«Ja, auf den ersten Blick können die Abo-Preise etwas hoch erscheinen», sagt Léa Miggiano. Sie wird als Co-Gründerin von Carvolution oft mit diesem Vorurteil konfrontiert. Das habe eben damit zu tun, dass viele Autobesitzerinnen und -besitzer die Gesamtkosten falsch einschätzen würden. «Was zur Folge hat, dass diese in der Regel oft unterschätzt werden und unsere monatlichen Fixpreise, die von der Versicherung bis zu den Steuern, den Reifen und Services alles abdecken, teuer erscheinen», erklärt Miggiano.

Der monatliche Abo-Preis bei Carvolution ist dennoch günstiger als ein Leasing, wie ein Test des Vergleichsportals Comparis zeigte. «Ein Auto-Abo ist oft günstiger als ein Leasing», das hohe Mass an Flexibilität mache das Abo zusätzlich attraktiv, bilanzierte Comparis. Auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR Center in Duisburg sagte: «Das Auto-Abo ist für den Kunden einfach, transparent und kostengünstig.»

Attraktive Preise dank schlanker Prozesse

Die Auswahl der Fahrzeuge und Ausstattungen ist bei Carvolution mit rund 40 Fahrzeugen verschiedener Marken und Modelle im Vergleich zu Leasinganbietern zwar eingeschränkt. Doch Léa Miggiano betont, dass Carvolution dank schlanker Prozesse und grosser Mengen in der Beschaffung attraktive Preise bieten könne, was sich auf die Gesamtkosten der Autos im Abo auswirke.

Wer also ein eigenes Fahrzeug nutzen will, anstatt sich mit Kosten, Beschaffung und Papierkram zu beschäftigen, findet mit dem Auto-Abo das passende Angebot. Das Auto-Abo bietet zudem dank Laufzeiten zwischen 3 und 48 Monaten eine grosse Flexibilität. «Wirklich teuer ist ein Auto, das man nicht braucht oder das nicht zu den eigenen Bedürfnissen passt», sagt Miggiano.

