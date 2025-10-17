Eine 7000-Franken-Rechnung brachte Stephan zum Umdenken. Statt auf teures Leasing setzt er jetzt auf ein Auto-Abo, das ihm volle Kostenkontrolle und mehr Freiheiten bietet. Wie das funktioniert, erzählt er im Interview.

«Bei Carvolution konnte ich mein Abo genau auf meine Bedürfnisse abstimmen. Am Ende hatte ich weniger Aufwand und mehr Freiheiten – genau das macht für mich den Unterschied», sagt Stephan. Foto: Carvolution

Darum gehts Auto-Abo von Carvolution als Alternative zum Leasing und Autokauf

Tiefe, transparente Gesamtkosten fürs Auto mit Versicherung, Bereifung und mehr inklusive

Wie viele, die gerne regelmässig ein neues Auto fahren, entschied sich Stephan jahrelang für Leasing. Obwohl das gut funktionierte, wurde sein letztes Traumauto fast zur Kostenfalle: Eine Rechnung von 7000 Franken zwang ihn zum Umdenken. Seitdem setzt er auf eine Lösung mit klaren und tiefen Kosten – das Auto-Abo von Carvolution. Im Interview erzählt Stephan, wie das Abo ihm den Alltag erleichtert und weshalb es für ihn die ideale Alternative zum Leasing ist.

Warum hast du dich für ein Auto-Abo entschieden?

Ich habe über viele Jahre Autos geleast, weil ich gerne auf dem neuesten Stand war. Mein letztes Auto habe ich schliesslich gekauft, aber nach fünf Jahren kamen die Probleme: Motorfahrzeugkontrolle, neue Reifen und so weiter. Als ich alles durchrechnete, wäre ich bei rund 7000 Franken gelandet, nur um das Auto weiterfahren zu können. Das hat mir vor Augen geführt, wie schnell ein Auto richtig teuer werden kann.

Den Abo-Preis findest du also fair?

Ja, auf jeden Fall. Der Seat Ibiza von Carvolution passte ideal zu meinen Bedürfnissen – und mit 610 Franken im Monat fuhr ich günstiger als mit meinem vorherigen Auto. Versicherung, Steuern, Service, Reifen – alles war inklusive, und ich musste mich um nichts kümmern. Und eines darf man nicht vergessen: Ein Neuwagen ist immer teuer – egal ob gekauft, geleast oder im Abo.

Gab es Reaktionen aus deinem Umfeld auf das Abo und die Kosten?

Viele waren im ersten Moment überrascht: «610 Franken im Monat» – das klingt natürlich nach viel. Aber wenn man es einmal durchrechnet, sieht das ganz anders aus. Ein neuer Seat Ibiza kostet rund 35’000 Franken. Allein der Wertverlust im ersten Jahr liegt bei 30 Prozent oder mehr – da verliert man schon mehr, als das Abo bei Carvolution insgesamt gekostet hat. Viele schauen nur auf den Monatsbetrag, aber nicht auf das Gesamtpaket. Deshalb war das Auto-Abo für mich die beste Lösung. Wer alle Kosten über das Jahr hinweg ehrlich zusammenzählt, merkt schnell, was sich wirklich lohnt.

Wenn du jetzt vergleichst, was sind die grössten Unterschiede zwischen Leasing und Abo?

Beim Leasing hat man zwar auch fixe Raten, aber viele Dinge sind nicht inbegriffen, wie zum Beispiel die Vollkaskoversicherung oder der Service. Auch muss man sich von Anfang an festlegen: Die Laufzeit und die Kilometer sind fix. Wenn sich etwas ändert, wird es schnell teuer. Bei Carvolution war das ganz anders. Ich konnte mein Abo genau auf meine Bedürfnisse abstimmen – die Laufzeit und das Kilometerpaket liessen sich flexibel wählen und auch unterwegs über die App anpassen. Am Ende hatte ich nicht nur weniger Aufwand, sondern auch mehr Freiheiten – und genau das hat für mich den entscheidenden Unterschied gemacht.

Und wie war die Rückgabe des Fahrzeugs?

Die Rückgabe verlief völlig reibungslos. Dank der klaren Kommunikation im Voraus wusste ich genau, was zu tun ist. Vor Ort wurden wir freundlich empfangen. Die Schadensprüfung bei Carvolution dauerte keine zehn Minuten. Der Experte meinte: alles tipptopp, bis auf einen kaum sichtbaren Steinschlag. Alles wurde sauber dokumentiert – ein sehr professioneller Ablauf.

Hattest du im Vorfeld Bedenken bei der Rückgabe?

Ja, ein bisschen schon. Ich habe ein paar der negativen Bewertungen zur Rückgabe gelesen. Aber im Nachhinein kann ich die Kritik nicht wirklich nachvollziehen. Wer sein Fahrzeug pflegt und sorgsam behandelt, muss sich keine Sorgen machen.

Würdest du etwas anders machen, wenn du ein neues Abo abschliessen willst?

Ja, beim nächsten Mal werde ich das Auto selbst bei Carvolution in Bannwil abholen. Die Lieferung nach Hause war zwar bequem, aber die persönliche Übergabe vor Ort wäre das schönere Erlebnis gewesen. In Bannwil wird alles noch einmal genau erklärt, man kann Fragen stellen und sich in Ruhe mit dem Fahrzeug vertraut machen. Dieser Moment ist persönlich und macht die Übergabe runder – beim nächsten Abo würde ich ihn mir nicht entgehen lassen.

Gab es etwas, das dich überrascht hat?

Definitiv das Carvolution-Team! So freundlich, aufmerksam und unkompliziert – das hätte ich so nicht erwartet. Kleine Gesten, wie dass mir kostenlos zusätzliche Duftbäumchen zugeschickt wurden, haben bei mir einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen.

Wem kannst du das Abo empfehlen?

Ich sage immer: Wenn du deine Kosten im Griff haben willst und ein neues, gut ausgestattetes Auto suchst – mit den wichtigsten Assistenzsystemen und ohne versteckte Kosten –, dann ist ein Auto-Abo von Carvolution genau das Richtige für dich. Kurzfristig kommt man mit einem alten, gebrauchten Auto vielleicht günstiger weg. Aber dafür verzichtet man auf Sicherheit, Komfort und Planbarkeit. Mit Carvolution bekommst du genau das, ohne Aufwand und mit voller Kostenkontrolle – das hat mich letztlich überzeugt.

