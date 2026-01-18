Mit dem Carvolution-Abo gibt es eine Alternative zum Leasing. Doch was unterscheidet die beiden Modelle wirklich? Ein detaillierter Vergleich in vier Punkten zeigt, wo die grössten Differenzen liegen.

Ist Carvolution wirklich besser als Leasing?

Darum gehts Carvolution und Leasing: Unterschiede bei Kosten, Flexibilität und Handhabung

Bei Carvolution sind Versicherung, Reifen und Steuern inklusive – beim Leasing nicht.

Sowohl beim Leasing als auch bei Carvolution kann das Auto am Ende übernommen werden. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Inhalt, präsentiert von Carvolution

Beim Leasing hast du freie Wahl beim Auto und der Ausstattung – aber das hat seinen Preis. Versicherung, Steuern, Service und Reifen kommen alle zusätzlich zur Leasingrate dazu. Bei Carvolution sind im monatlichen Fixpreis bereits alle wesentlichen Kosten rund ums Auto enthalten. Dank grosser Flotte und gebündeltem Einkauf sind die rund 50 Modelle im Angebot oft günstiger als Leasing – und du musst dich um nichts kümmern.

Egal ob Leasing oder Carvolution – am Ende des Vertrags kannst du in beiden Fällen entscheiden, ob du das Auto übernehmen oder zurückgeben möchtest. Da die Unterschiede aber über das Offensichtliche hinausgehen, lohnt ein genauer Blick auf Kosten, Vertragsdauer und Komfort.

1 Kostentransparenz und Bestpreis-Garantie

Die grössten Unterschiede zeigen sich bei den Kosten. Ein Auto-Abo ist auf maximale Transparenz ausgelegt, während beim Leasing viele Nebenkosten zusätzlich zur monatlichen Leasingrate hinzukommen.

Auto-Abo von Carvolution: Der monatliche Preis ist ein All-inclusive-Fixpreis. Er deckt die Kosten für Vollkaskoversicherung, Steuern, Service, Wartung, Bereifung (Winter- und Sommerpneus) und die Immatrikulation (Zulassung) ab. Fahrerinnen und Fahrer müssen lediglich für Treibstoff, Ladestrom oder Parkgebühren aufkommen. Das erlaubt volle Kostenkontrolle – ohne unerwartete Rechnungen. Sollte das Fahrzeug wegen Service oder eines Schadens nicht zur Verfügung stehen, wird kostenlos ein Ersatzwagen gestellt. Carvolution gibt zudem mit der Bestpreis-Garantie das Versprechen ab, dass das Auto-Abo nie teurer ist als ein Leasing des gleich ausgestatteten Modells.

Leasing: Die monatliche Leasingrate deckt in der Regel nur die Nutzung und Zinsen für den Wertverlust ab. Alle weiteren Kosten wie Versicherung, Steuern, Service, Reparaturen und Reifen tragen Kundinnen und Kunden selbst. Unvorhergesehene Ausgaben, etwa bei Schäden oder am Ende der Laufzeit, können die Gesamtkosten deutlich erhöhen.

2 Flexibilität und Laufzeit

Ein weiterer Kernunterschied liegt in der Flexibilität der Verträge.

Auto-Abo von Carvolution: Fahrerinnen und Fahrer haben die Wahl zwischen flexiblen Mindestlaufzeiten – zum Beispiel ab 3 oder bis zu 48 Monaten. Nach Ablauf dieser Frist kann der Vertrag in der Regel monatlich gekündigt, das Auto gewechselt oder übernommen werden. Auch die Kilometerpakete – von 350 bis 3250 Kilometer pro Monat – lassen sich monatlich über die Carvolution-App anpassen. So bleiben teure Nachzahlungen für Mehrkilometer aus.

Leasing: Leasingverträge sind meist auf lange, feste Laufzeiten (oft 36 bis 48 Monate) ausgelegt. Die jährliche Kilometerleistung ist fix, da sie den Restwert beeinflusst. Eine Überschreitung kann hohe Mehrkosten pro Kilometer verursachen.

Grundsätzlich gilt sowohl beim Leasing als auch beim Carvolution-Abo: Je länger der Vertrag läuft, desto günstiger werden die Raten.

3 Komfort und Handhabung

Das Auto-Abo ist auf minimalen Aufwand ausgelegt.

Auto-Abo von Carvolution: Die Auswahl des Autos, die Laufzeit und das Kilometerpaket können online konfiguriert werden – der Vertragsabschluss ebenfalls. Auf Wunsch wird das Auto direkt nach Hause geliefert. Carvolution übernimmt die gesamte Administration, inklusive Zulassung auf den Namen der Halterin oder des Halters. In vielen Kantonen können sogar bestehende Nummernschilder behalten werden.

Leasing: Leasingnehmende sind selbst für alle administrativen Aufgaben verantwortlich – von der Versicherung über Wartung bis zum Reifenwechsel. Zu den Leasingraten kommen also meist zusätzliche Kosten und Aufwand für Unterhalt, Service, Bereifung, Versicherung und Steuern hinzu.

4 Fazit: Gesamtkosten vergleichen

Das Auto-Abo von Carvolution überzeugt durch Einfachheit, Kostentransparenz und Flexibilität. Es richtet sich an Menschen, die sorgenfrei ein neues Auto fahren wollen – ohne sich um Versicherung, Service oder Reifen kümmern zu müssen. Individuelle Konfigurationswünsche sind zwar nicht möglich, dafür stehen rund 50 beliebte Modelle zur Auswahl – vom Kleinwagen bis zum SUV, mit Benzin-, Hybrid- oder Elektroantrieb.

Leasing lohnt sich vor allem, wenn man ein spezifisches Fahrzeug nach eigenen Wünschen konfigurieren und über längere Zeit behalten möchte. Es erfordert aber mehr Eigenaufwand und birgt das Risiko unklarer Gesamtkosten.

