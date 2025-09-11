Kauf, Leasing oder doch Abo? Wer ein Auto sucht, vergleicht oft nur den Preis – und tappt in die Kostenfalle. Denn viele vergessen, was wirklich anfällt. Gerade beim Abo herrschen viele Irrtümer. Zeit, mit den grössten Missverständnissen aufzuräumen.

Jonas, Head of Sales bei Carvolution, kennt die Vorurteile zum Auto-Abo. Als Profi weiss er aber auch, warum für viele Kundinnen und Kunden das Abo die richtige Entscheidung ist.

Darum gehts Auto-Abo bietet Kostentransparenz und Komfort als Alternative zu Kauf oder Leasing

Alle Ausgaben im monatlichen Fixpreis inbegriffen, inklusive Versicherung und Unterhalt

Viele Carvolution-Kundinnen und -Kunden wählen Laufzeiten von 36 oder 48 Monaten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Inhalt, präsentiert von Carvolution

Wer ein neues Auto braucht, geht zur Garage und holt sich eins – sei es Neuwagen oder Occasion. Ganz einfach. Vor dem Kauf oder Leasing kann man sich über Modelle informieren, das Fahrzeug konfigurieren und weiss dann etwa, was das Fahrzeug kostet. Zumindest glauben das viele.

Denn was oft vergessen geht: Zu Kaufpreis oder Leasingrate summieren sich laufende Ausgaben für Versicherung, Steuern, Service, Unterhalt, Bereifung. Beim Kauf kommt noch der Wertverlust dazu.

Anders beim Auto im Abo: Hier sind alle Ausgaben im monatlichen Fixpreis inbegriffen. Wer Wert auf transparente Kosten, wenig Aufwand und finanzielle Planungssicherheit legt, ist mit dem Abo gut bedient. Trotzdem halten sich einige Irrtümer rund ums Abo hartnäckig, wie der grösste Anbieter Carvolution weiss. Zeit, für Klarheit zu sorgen.

Irrtum Nr. 1: «Ein Auto-Abo ist nur eine Übergangslösung!»

Stimmt nicht. Zwar bieten manche Händler Laufzeiten ab einem Monat, doch das Abo eignet sich auch für deutlich längere Zeiträume. Beim Schweizer Anbieter Carvolution etwa entscheiden sich viele Kundinnen und Kunden für 36 oder 48 Monate. Das senkt die monatlichen Fixkosten nochmals – und bietet langfristigen Komfort. Denn im Preis enthalten sind Zulassung, Versicherung, Service, Steuern, Reifen und Unterhalt. Nur fahren und tanken oder laden muss man selbst. Es gibt keinen Papierkram – und vor allem keine versteckten Kosten. Termine für Reifenwechsel, Service oder Fragen können via Carvolution-App erledigt werden. Sogar das Kilometerpaket kann bequem über die App angepasst werden.

Dein neues Auto schon ab 299 Franken im Monat 🚘 Wähle aus rund 40 Modellen bei Carvolution deinen Favoriten. Ein Preis, alles dabei: ✔ Auto, Versicherung, Steuern ✔ Service, Wartung, Reifen ✔ Extras wie günstiger tanken Jetzt Autos ab 299 Franken pro Monat entdecken und unverbindliche Offerte erhalten. Wähle aus rund 40 Modellen bei Carvolution deinen Favoriten. Ein Preis, alles dabei: ✔ Auto, Versicherung, Steuern ✔ Service, Wartung, Reifen ✔ Extras wie günstiger tanken Jetzt Autos ab 299 Franken pro Monat entdecken und unverbindliche Offerte erhalten. Fahrzeuge ansehen

Irrtum Nr. 2: «Das Auto gehört nicht mir»

Auch dieses Argument greift zu kurz. Klar, beim Abo wird das Fahrzeug nicht gekauft. Doch Carvolution bietet mit dem Carvolution Outlet die Möglichkeit, das Abo-Fahrzeug später zu übernehmen – zu einem reduzierten Preis. So fährt man zuerst ein neuwertiges Auto mit Rundum-Service und kann sich danach entscheiden. Der Vorteil: Der massive Wertverlust in den ersten Jahren geht nicht zulasten der Fahrerin oder des Fahrers.

Irrtum Nr. 3: «Leasing ist günstiger»

Leasing ab wenigen hundert Franken pro Monat klingt verlockend. Aber nur auf den ersten Blick. Denn dazu kommen Versicherungen, Steuern, Reifen und Unterhalt. Wer all diese Fixkosten berücksichtigt, stellt schnell fest: Das Abo ist im Gesamtpaket oft günstiger – und einfacher zu budgetieren. Viele wählen bewusst längere Abo-Laufzeiten, analog zu typischen Leasingverträgen.

Was Ausstattung und Auswahl betrifft, kann das Abo ebenfalls mithalten. Zwar bietet Leasing maximale Individualisierung – aber zu einem entsprechenden Aufpreis. Carvolution setzt dagegen auf beliebte Modelle mit guter Ausstattung zu attraktiven Konditionen. Möglich macht das der Einkauf in grossen Stückzahlen.

Mach den Kostencheck: Auto-Abo vs. Leasing Nie mehr rätseln, welche Option günstiger ist, sondern einfach sparen! Auto-Abo konfigurieren Leasingdaten angeben Klaren Kostenvergleich erhalten Nie mehr rätseln, welche Option günstiger ist, sondern einfach sparen! Auto-Abo konfigurieren Leasingdaten angeben Klaren Kostenvergleich erhalten Kostenvergleich erhalten

Irrtum Nr. 4: «Auf Dauer ist das Auto-Abo teurer»

Diese Aussage lässt sich nicht pauschal treffen. Wer sein Auto zehn Jahre lang fährt, ist mit dem Kauf wahrscheinlich günstiger unterwegs. Doch laut Statistik wechseln viele ihr Fahrzeug bereits nach drei bis fünf Jahren. In dieser Zeit bietet das Abo eine planbare, risikofreie Lösung. Denn niemand weiss, wie sich Preise und Restwerte entwickeln. Wer auf Kostentransparenz und Komfort setzt, fährt mit dem Abo oft besser – auch langfristig. Vor allem, weil im monatlichen Fixpreis alles ausser Treibstoff inklusive ist.

Fazit: Abo als echte Alternative

Das Auto-Abo ist längst mehr als eine kurzfristige Lösung. Es bietet Planungssicherheit, Komfort und volle Kostenkontrolle – ohne versteckte Ausgaben. Wichtig bleibt: Vergleichen lohnt sich. Nicht nur bei den monatlichen Raten, sondern bei den Gesamtkosten über die geplante Nutzungsdauer hinweg. Denn genau dort zeigt sich: Viele Vorurteile gegenüber dem Abo halten dem Realitätscheck nicht stand.

Tipp zum Schluss Es dauert nur 2 Minuten – kann aber viel Geld sparen. Ein Blick auf das Auto-Abo Angebot. Carvolution bietet rund 40 Fahrzeugmodelle an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell – zum Fixpreis für Private und Firmen. Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.com, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Es dauert nur 2 Minuten – kann aber viel Geld sparen. Ein Blick auf das Auto-Abo Angebot. Carvolution bietet rund 40 Fahrzeugmodelle an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell – zum Fixpreis für Private und Firmen. Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.com, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Angebot entdecken