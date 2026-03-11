Ein Blick in die Daten von Carvolution zeigt, dass das Auto-Abo dank Bestpreis-Garantie und Fixpreis als Alternative zum Leasing überzeugt. Kundinnen und Kunden setzen heute auf Planbarkeit und Kostentransparenz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carvolution bietet Auto-Abos an, inklusive Versicherung und Service, ab 299 Franken monatlich

Fast 50 Prozent der Kundschaft verlängert das Abo oder kauft das Auto

Ein Drittel der Abos 2025 waren für Steckerfahrzeuge, 20 Prozent für BEV

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

Wer ein neues Auto sucht, hat die Qual der Wahl: eine grosse Summe für den Kauf investieren? Einen Leasingvertrag abschliessen und zusätzlich Kosten für Versicherung, Steuern und Service einplanen? Oder auf ein All-inclusive-Abo mit möglichem Kauf zum späteren Zeitpunkt setzen?

Das Prinzip bei Carvolution ist einfach: Ob wendiger Stadtflitzer oder geräumiger Familien-SUV – man wählt Modell und Laufzeit, den Rest übernimmt der Anbieter. Versicherung, Steuern, Reifenwechsel und Service sind im monatlichen Fixpreis enthalten. Man muss nur noch tanken oder laden und losfahren.

Weil das so bequem und einfach ist, entscheiden sich immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer für dieses Modell. Warum das Konzept auch acht Jahre nach der Gründung von Carvolution überzeugt, zeigen die Rückmeldungen der Kundschaft.

1 Planung statt Impuls: Eine bewusste Entscheidung

Der Autokauf war lange stark emotional geprägt. Heute dominieren Preisvergleiche und Berechnungen der Gesamtkosten. Wer sich für ein Abo entscheidet, informiert sich oft über mehrere Monate und prüft verschiedene Optionen. Dabei spielt auch das Thema Bestpreis-Garantie eine Rolle, die Carvolution verspricht: Die Gesamtkosten des Auto-Abos sind tiefer als das Leasing des gleichen Modells.

Der monatliche Fixpreis schafft Planbarkeit – ein Faktor, der für viele immer wichtiger wird. Das Abo ist deshalb selten ein Schnellentscheid, sondern meist das Resultat einer bewussten Abwägung. Darauf weist auch die hohe Nachfrage nach persönlicher Beratung durch das Sales-Team hin.

2 Weit mehr als eine Übergangslösung

Ein verbreitetes Vorurteil lautet, ein Auto-Abo eigne sich nur für kurze Übergangsphasen. Die Realität zeigt ein anderes Bild.

«Die meisten Kundinnen und Kunden wählen 36 oder 48 Monate Laufzeit», teilt Carvolution mit.

Die Loyalität ist entsprechend hoch: Fast die Hälfte aller Kundinnen und Kunden hat bereits mehrere Abos hintereinander abgeschlossen.

ist entsprechend hoch: Fast die Hälfte aller Kundinnen und Kunden hat bereits mehrere Abos hintereinander abgeschlossen. Wer das Auto nach Abo-Ende gar nicht mehr hergeben möchte, kann es im Carvolution-Outlet sogar als Gebrauchtwagen erwerben.

3 Sparen ohne Kopfzerbrechen

Beim klassischen Kauf oder Leasing kommen neben Kaufpreis oder Leasingrate weitere Ausgaben hinzu. Einerseits Kosten für Versicherung, Reifenlagerung und -wechsel sowie Servicekosten, andererseits auch unvorhersehbare Posten wie zum Beispiel ein Ersatzwagen bei allfälligen Schäden. Da Carvolution Fahrzeuge, Reifen und Dienstleistungen in grossen Mengen bezieht, entstehen Rabatte, die direkt an Kundinnen und Kunden weitergegeben werden. Diesen Preisvorteil verspricht Carvolution mit einer Bestpreis-Garantie gegenüber Leasing, sodass alle Fahrzeuge günstiger sind als im Leasing.

Bei Klein- und Kompaktwagen liegt das durchschnittliche Sparpotenzial bei rund 300 Franken im Monat gegenüber Leasing.

liegt das durchschnittliche Sparpotenzial bei rund 300 Franken im Monat gegenüber Leasing. Bei SUVs beträgt die Ersparnis oft 500 Franken oder mehr.

beträgt die Ersparnis oft 500 Franken oder mehr. Mit den Supersavers bietet Carvolution günstige Kleinwagen. Etwa den Opel Corsa ab 259 Franken im Monat. Für viele der kosteneffizienteste Einstieg ins Abo.

4 Keine Angst vor der Rückgabe

Rückgaben gelten beim Leasing oft als heikler Moment. Auch beim Auto-Abo gibt es vereinzelt kritische Stimmen zum Rücknahmeprozess. Dabei gehts meistens um Versicherungsleistungen respektive den Selbstbehalt, der pro Schaden anfällt. Carvolution teilt die Rücknahmestandards ganz transparent und für jeden einsehbar mit, um unerwartete Kosten am Abo-Ende zu vermeiden.

Viele Autos kommen daher auch schadenfrei zurück. Da normale Abnutzung einkalkuliert ist und die Fahrzeuge umfassend versichert sind, zahlt knapp die Hälfte der Kundschaft am Ende weniger als 500 Franken für kleinere Mängel wie Parkschäden oder verkratzte Felgen. Carvolution nutzt zudem eigene Felgenreparatur-Maschinen, um diese Kosten so gering wie möglich zu halten.

5 Warum Kundinnen und Kunden beim Auto-Abo bleiben

Dass das Modell kein kurzfristiger Trend ist, beweist Carvolution bereits seit der Gründung 2018. Die Feedbacks zeigen drei klare Hauptgründe für die hohe Treue. Das Rundum-Sorglos-Prinzip steht obenan – wer keine Lust auf Versicherungs-Papierkram oder Reifenwechsel-Termine hat, geniesst es, dass administrativ alles erledigt ist. «Ich muss mich um nichts kümmern», so das Fazit vieler Kundinnen und Kunden.

Dazu kommt das Preis-Leistungs-Verhältnis: Da Steuern, Versicherung und Service im Fixpreis stecken, herrscht volle Transparenz. Nicht zuletzt punktet die persönliche Betreuung. Trotz digitaler Abwicklung schätzen die Kundinnen und Kunden den direkten Draht zum Team in Bannwil, das bei Fragen unkompliziert weiterhilft.

6 Diese Modelle bewegen die Schweiz

Die Nachfrage ist breit gefächert und orientiert sich an den Trends auf dem Schweizer Automarkt.

Planbarkeit schlägt Besitz

Das Auto-Abo ist das Resultat einer nüchternen Abwägung. Wer Gesamtkosten, Zeitaufwand und Risiko berücksichtigt, entscheidet sich zunehmend für das Modell mit Fixpreis.

Das Wichtigste zum Auto-Abo Günstiger als Leasing? Ja, im Gesamtkostenvergleich meistens, da Versicherung, Steuern, Service und Reifen bereits enthalten sind.

Ja, im Gesamtkostenvergleich meistens, da Versicherung, Steuern, Service und Reifen bereits enthalten sind. Kilometer-Flexibilität: Zu viel gefahren? Pass dein Paket einfach monatlich via App an – du zahlst nur, was du brauchst.

Zu viel gefahren? Pass dein Paket einfach monatlich via App an – du zahlst nur, was du brauchst. Keine hohe Anzahlung: Starte ohne grosses Kapital. Eine einmalige Pauschale genügt.

Starte ohne grosses Kapital. Eine einmalige Pauschale genügt. Grosse Auswahl: Rund 50 Modelle (Elektro, Hybrid, Verbrenner) sofort verfügbar. Antworten auf alle Fragen gibt es auf carvolution.ch, via E-Mail an contact@carvolution.ch oder unter +41 62 531 25 25. Günstiger als Leasing? Ja, im Gesamtkostenvergleich meistens, da Versicherung, Steuern, Service und Reifen bereits enthalten sind.

