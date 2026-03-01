Carvolution ergänzt das Auto-Abo mit einer neuen Möglichkeit: Nach Ablauf des Abos kann das Fahrzeug als Occasion gekauft werden. Die maximale Entscheidungsfreiheit bietet mehrere Vorteile für verschiedene Bedürfnisse.

Dies ist ein bezahlter Inhalt, präsentiert von Carvolution

1 Das Auto-Abo: bewährt seit sieben Jahren

Vor sieben Jahren lancierte Carvolution mit dem Auto-Abo in der Schweiz ein neues Angebot. Die preiswerte Alternative zum Leasing besticht mit voller Kostentransparenz und dem Komfort, dass von der Einlösung über Versicherung, Steuern, Unterhalt bis zum Service alles aus einer Hand kommt. Auch die flexiblen Laufzeiten zwischen einigen Monaten bis mehreren Jahren und das monatlich anpassbare Kilometerpaket begeistern Kundinnen und Kunden.

«Die Motivationen, sich für ein Auto-Abo zu entscheiden, sind sehr unterschiedlich: Die einen wollen tiefe monatliche Fixkosten. Die anderen wollen alle paar Monate oder Jahre ein neues Auto fahren können.»

Manche Kundinnen und Kunden wählen am Ende der Vertragslaufzeit ein neues Auto im Abo. Immer häufiger entscheiden sie sich jedoch, das Auto nach Ablauf des Abos zu kaufen. Sie fahren also einen Neuwagen im Abo und kaufen ihn später als Occasion.

Während Carvolution früher alle Occasion-Fahrzeuge über das Carvolution-Outlet oder Händler verkauft hat, ist der Autokauf am Abo-Ende inzwischen für viele ein ausschlaggebender Grund für ein Auto-Abo. Autos, die nach dem Abo nicht übernommen werden, werden weiterhin über das Carvolution-Outlet verkauft. Das schafft auch Gelegenheiten für Kundschaft ohne Abo: junge Occasionen, bestens gewartet, zu attraktiven Konditionen.

2 Vom Abo zum Kauf

«Eine neue Zielgruppe entdeckt das Auto-Abo für sich», stellt Carvolution-Co-Gründerin Léa Miggiano fest. «Personen, die eigentlich beabsichtigen, ein Auto zu kaufen, sich aber noch nicht ganz sicher sind.» Sie beobachtet, dass diese Kundschaft vermehrt zuerst ein Auto-Abo macht und sich gegen Ende der Abo-Laufzeit entscheidet, ob sie das Auto gerne übernehmen wollen.

So können nun Kundinnen und Kunden einen Neuwagen fahren, aber ohne das Risiko des hohen Wertverlustes in den ersten Jahren und ohne die hohen Anfangsinvestitionen. Gefällt ihnen das Fahrzeug, können sie dieses direkt als Gebrauchtwagen übernehmen. Das hat den Vorteil, dass sie das Fahrzeug und dessen Geschichte bereits in- und auswendig kennen. So dauert die «Probefahrt» so lange, wie das Abo läuft, der Entscheidungsstress über Kauf oder Nichtkauf fällt weg.

3 Vorteil: Die volle Fahrzeughistorie eliminiert das Mängelrisiko

Der klassische Gebrauchtwagenkauf ist oft ein Risiko. Man weiss nie genau, wie die Vorbesitzer das Auto behandelt haben und wann die erste teure Reparatur droht. Beim Auto-Abo von Carvolution kennen Kundinnen und Kunden die gesamte Geschichte des Fahrzeugs. Sie waren monate- oder jahrelang selbst damit unterwegs und wissen: Jeder Service wurde pünktlich gemacht und der Zustand des Fahrzeugs ist den Kundinnen und Kunden bestens vertraut. Sie kaufen eine Occasion ohne böse Überraschungen.

4 Vorteil: Neuwagen-Feeling ohne den grössten Wertverlust

Wer sein Traumauto als Neuwagen im Abo übernimmt, kann den grössten Wertverlust clever umgehen. Denn ein neues Auto verliert in den ersten Jahren am meisten an Wert. Dieser Verlust wird von Carvolution über die Abo-Rate getragen, ist durch die Mengenrabatte der Flotte aber wesentlich kleiner. Dieser Preisvorteil geht so weit, dass Carvolution eine Bestpreis-Garantie hat. Mit der Möglichkeit, das Auto nach der Abo-Zeit zu kaufen, erhält man einen gepflegten, fast neuwertigen Gebrauchtwagen zum attraktiven Preis.

5 Flexible Optionen: Kaufen, Verlängern oder neues Abo

Für Carvolution spielt es keine Rolle, ob das Auto nach dem Abo über das Carvolution-Outlet, einen Händler oder direkt an den Kunden verkauft wird. An erster Stelle stehen die Wünsche der Kundinnen und Kunden. Deshalb können diese am Ende des Abos frei entscheiden, ob sie ein neues Auto im Abo fahren, ihren laufenden Abovertrag bis zur maximalen Vertragslaufzeit verlängern, oder eben das Auto als Occasion kaufen wollen. Denn die Bedürfnisse und Lebensphasen verändern sich und damit vielleicht auch die Wahl des passenden Autos.

«Wir sind am Ende happy, solange unsere Kundinnen und Kunden mit ihrem Auto happy sind – egal, ob im Abo oder später gekauft», sagt Léa Miggiano abschliessend.

