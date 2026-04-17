Viele sehen im Auto-Abo vor allem ein Angebot für Junge. Das greift zu kurz: Auch erfahrene Autofahrerinnen und Autofahrer schätzen die Vorteile von Carvolution. Vier Punkte, warum das Modell für Gen Z und Boomer eine schlaue Alternative zu Leasing und Kauf ist.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

Das Vorurteil hält sich hartnäckig: Jung, flexibel, bloss keine langfristige Bindung – das Auto-Abo wird oft als reines Lifestyle-Produkt für die «Generation Netflix» abgestempelt. Doch der Schein trügt. Erfahrene Autofahrerinnen und Autofahrer wissen, dass die Rechnung von Carvolution am Ende des Monats einfach besser aufgeht als jedes Leasing.

Ob du gerade dein erstes eigenes Auto suchst oder schon Jahrzehnte hinter dem Steuer sitzt: Die Gründe für ein Abo sind unterschiedlich, und dennoch ist das Auto-Abo die Antwort für alle Generationen. Wir zeigen dir, warum das Modell heute mehr denn je den Nerv der Zeit trifft.

1 Das grösste Missverständnis: Es geht nicht nur um Flexibilität

Viele denken beim Abo an eine kurzfristige Lösung. Die Realität sieht anders aus: «Im Durchschnitt fahren die meisten Kundinnen und Kunden ihr Auto 36 Monate. Manchmal wählen sie kürzere Laufzeiten, verlängern aber dann oft das Abo», teilt Carvolution mit. Zudem ist die Kundschaft offensichtlich zufrieden und loyal: Rund die Hälfte hat bereits mehrere Abos hintereinander abgeschlossen. Und wer sein Abo-Fahrzeug nicht mehr missen möchte, kann es am Ende der Abo-Laufzeit im Carvolution Outlet als Gebrauchtwagen übernehmen.

Der wahre Mehrwert, der junge und ältere Autofahrerinnen und Autofahrer überzeugt, ist die totale Kostensicherheit. In einer Zeit, in der die Lebenshaltungskosten steigen, ist ein monatlicher Fixpreis, der alles ausser den Sprit (oder Strom) abdeckt, Gold wert.

Beim Auto-Abo sind Steuern, Versicherung, Unterhalt und Service sowie Bereifung und Reifenwechsel inklusive. Sogar das Kilometerpaket lässt sich je nach Bedarf, etwa für den Roadtrip in den Ferien, bequem per App anpassen. Somit gibt es keine unerwarteten Ausgaben – und vor allem bleiben einem auch das Restwertrisiko und der Aufwand bei einem Weiterverkauf erspart.

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2 Erfahrung macht den Unterschied: Kalkulation statt Risiko

Wer schon länger mit Autos unterwegs ist, kennt die Mechanismen: Der Wertverlust auf Neuwagen ist enorm hoch. Der Restwert ist nicht nur von Betriebsjahren und Kilometerzahl abhängig. Und gerade bei Elektroautos sind die Restwerte schwer abzuschätzen. Beim Abo trägt dieses Risiko Carvolution.

Auch der Unterhalt wird zunehmend kostspieliger: Konnte man früher am Auto noch selbst einfache Reparaturen durchführen, gehen heute auch kleine Defekte rasch ins Geld – denn moderne Fahrzeuge sind zunehmend komplexer. Im Abo ist alles aus Treibstoff oder Ladestrom inklusive. Sollte etwas sein, ist der Kundendienst von Carvolution persönlich erreichbar, und auch die Rechnung geht an Carvolution.

3 Zwei Generationen, ein Ziel

Die Einstiegshürden zum eigenen Auto sind je nach Alter und Budget unterschiedlich. Doch das Ziel ist oft dasselbe: sorgenfreies Fahren ohne grosses Anfangskapital. Preisvergleiche lassen sich heute mit ein paar Klicks machen, und am Ende entscheiden die Gesamtkosten bzw. der monatliche Fixpreis. Im Gegensatz zum Leasing sind beim Abo von Carvolution alle Leistungen von Vollkaskoversicherung über Reifen bis zum Service im Preis enthalten.

Gen Z & Millennials: Suchen den unkomplizierten Einstieg ohne riesiges Startkapital und ohne finanzielle Überraschungen. Da sich Job oder Wohnort schnell ändern können, ist das Abo der perfekte Weg für ein mobiles Leben ohne Papierkrieg oder zusätzlichen Aufwand.



Suchen den unkomplizierten Einstieg ohne riesiges Startkapital und ohne finanzielle Überraschungen. Da sich Job oder Wohnort schnell ändern können, ist das Abo der perfekte Weg für ein mobiles Leben ohne Papierkrieg oder zusätzlichen Aufwand. Gen X & Boomer: Schätzen den Rundum-sorglos-Komfort. Keine Lust auf Versicherungsvergleiche, mühsame Werkstatttermine oder das Organisieren von Winterreifen? Hier zählt die Planbarkeit: ein Preis, null versteckte Kosten und alles aus einer Hand.

Kurz: Beim Auto-Abo überzeugen die planbaren Kosten und der Komfort, alles aus einer Hand zu erhalten, sowohl junge als auch ältere Kundinnen und Kunden.

4 Der strategische Gamechanger: Erst testen, dann besitzen

Das Denken «Abo versus Besitz» ist passé: Junge kennen es gar nicht mehr anders. Ältere Generationen sind längst nicht mehr so versteift auf Besitzen. Das Auto-Abo von Carvolution ermöglicht die Nutzung eines neuen oder neuwertigen Autos ohne Risiko zum monatlichen Fixpreis. Alles ist inklusive, und alles kommt aus einer Hand. Einfach Modell aussuchen, Vertragsdauer, Kilometerpaket und allenfalls gewünschte Anzahlung wählen und danach losfahren.

«Eine neue Zielgruppe entdeckt das Auto-Abo für sich», stellt Carvolution-Co-Gründerin Léa Miggiano fest. «Personen, die eigentlich beabsichtigen, ein Auto zu kaufen, sich aber noch nicht ganz sicher sind.» Sie beobachtet, dass diese Kundinnen und Kunden vermehrt zuerst ein Auto-Abo machen und sich gegen Ende der Abo-Laufzeit entscheiden, ob sie das Auto gern übernehmen wollen.

So können sie nun einen Neuwagen fahren, aber ohne das Risiko des hohen Wertverlusts in den ersten Jahren und ohne die hohen Anfangsinvestitionen. Gefällt ihnen das Fahrzeug, können sie dieses direkt als Gebrauchtwagen übernehmen. Das hat den Vorteil, dass sie das Fahrzeug und dessen Geschichte bereits in- und auswendig kennen. So dauert die «Probefahrt» so lange, wie das Abo läuft, der Entscheidungsstress über Kauf oder Nichtkauf fällt weg.

Das Wichtigste zum Auto-Abo Günstiger als Leasing? Ja, Carvolution ist im Gesamtkostenvergleich günstiger, da Versicherung, Steuern, Service und Reifen bereits enthalten sind.

Ja, Carvolution ist im Gesamtkostenvergleich günstiger, da Versicherung, Steuern, Service und Reifen bereits enthalten sind. Kilometer-Flexibilität: Zu viel gefahren? Pass dein Paket einfach monatlich via App an – du zahlst nur, was du brauchst.

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