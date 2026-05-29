Die Schweizer Bevölkerung fährt gerne Auto: Zwei Drittel der Tagesdistanz legt sie auf vier Rädern zurück. Doch Treibstoff, Verschleiss und Wertverlust kosten. Kann ein Auto-Abo von Carvolution die clevere Alternative sein? Wir machen den Check.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

Für viele Erwerbstätige in der Schweiz ist das Auto weit mehr als ein Statussymbol – es ist ein Werkzeug für den täglichen Arbeitsweg, aber auch für die persönliche Freiheit. Egal, ob es gekauft, geleast oder im Abo von Carvolution gefahren wird. Daten des Mikrozensus Mobilität und Verkehr des Bundesamts für Raumentwicklung belegen: Zwei Drittel der durchschnittlichen Tagesdistanz werden mit dem Auto zurückgelegt. Diese statistischen Zahlen zeigen deutlich: Wir schätzen die Flexibilität, die uns nur der eigene Wagen bietet.

Doch wer jeden Tag 40 Minuten oder mehr im Auto sitzt, merkt schnell: Das «zweite Wohnzimmer» ist zwar angenehm, aber kostet mehr, als man denkt. Während der Kaufpreis oder die Leasingrate meist bewusst geplant sind, werden die laufenden Ausgaben im Alltag oft massiv unterschätzt. Das tägliche Unterwegssein führt zu hohen Kilometerleistungen und treibt die Gesamtkosten eines Fahrzeugs für Wartung, Reifen und Verschleiss schleichend in die Höhe. Generell werden die Gesamtkosten des Autos von den Besitzerinnen und Besitzern häufig deutlich zu tief eingeschätzt, wie etwa das «Schweizer Mobilitätsbarometer» zeigte.

🚘 Neu: Dein Auto ab 269 Franken im Monat Fahre den Opel Corsa mit Premiumausstattung bereits ab 269 Franken im Monat. Weitere Top-Angebote findest du bei Carvolution.ch: ✔ Auto, Versicherung, Bereifung, Steuern, Service & mehr inklusive ✔ Tiefe, transparente Gesamtkosten ✔ Autokauf möglich Fahre den Opel Corsa mit Premiumausstattung bereits ab 269 Franken im Monat. Weitere Top-Angebote findest du bei Carvolution.ch: ✔ Auto, Versicherung, Bereifung, Steuern, Service & mehr inklusive ✔ Tiefe, transparente Gesamtkosten ✔ Autokauf möglich Aktion ansehen

Gesamtkosten machen den Unterschied

Beim klassischen Kauf oder Leasing schauen viele nur auf die monatliche Rate. Ein fataler Fehler. Für Pendler rücken Serviceintervalle und Reifenwechsel in Rekordzeit näher. Wer jährlich 20’000 Kilometer oder mehr abspult, für den sind neue Pneus keine Nebenkosten, sondern ein massiver Budgetposten.

Hier setzt Carvolution an. Das Auto-Abo-Modell bündelt unkalkulierbare Belastungen in einem fixen monatlichen Preis:

Verschleiss ohne Rechnungsschock: Beim herkömmlichen Kauf oder Leasing landet in der Regel jede Wartung als dicke Rechnung im Briefkasten. Im Abo-Modell von Carvolution sind die Kosten für Services und Unterhalt komplett enthalten.

Beim herkömmlichen Kauf oder Leasing landet in der Regel jede Wartung als dicke Rechnung im Briefkasten. Im Abo-Modell von Carvolution sind die Kosten für Services und Unterhalt komplett enthalten. Rundum-Reifenmanagement: Pendler sind bei jedem Wetter auf zuverlässige Bereifung angewiesen. Winter- und Sommerreifen, die saisonalen Wechsel und die Einlagerung sind im Auto-Abo bereits voll integriert.

Pendler sind bei jedem Wetter auf zuverlässige Bereifung angewiesen. Winter- und Sommerreifen, die saisonalen Wechsel und die Einlagerung sind im Auto-Abo bereits voll integriert. Keine Kilometerangst: Beim klassischen Leasing ist man oft über Jahre starr gebunden. Wer beruflich oder privat plötzlich mehr Kilometer benötigt, zahlt am Ende häufig horrende Gebühren. Carvolution löst das digital und flexibel: Das Kilometerpaket lässt sich monatlich ganz einfach und selbstständig in der Carvolution-App nachjustieren. So wächst das Abo mit den tatsächlichen Bedürfnissen mit – oder der Preis reduziert sich, wenn du weniger fährst.

Beim klassischen Leasing ist man oft über Jahre starr gebunden. Wer beruflich oder privat plötzlich mehr Kilometer benötigt, zahlt am Ende häufig horrende Gebühren. Carvolution löst das digital und flexibel: Das Kilometerpaket lässt sich monatlich ganz einfach und selbstständig in der Carvolution-App nachjustieren. So wächst das Abo mit den tatsächlichen Bedürfnissen mit – oder der Preis reduziert sich, wenn du weniger fährst. Kalkulierbare Fixkosten: Um die Vollkaskoversicherung, die kantonalen Steuern sowie die gesamte administrative Abwicklung mit den Ämtern kümmert sich Carvolution. Alles ist im Fixpreis inklusive, was die monatliche Finanzplanung im Pendleralltag massiv vereinfacht.

Mobilität zum Fixpreis

Wer über Mobilitätskosten zum Fixpreis spricht, kann zum Vergleich Leasingangebote mit inkludierten Zusatzleistungen wie Versicherung und Wartung heranziehen und die Gesamtkosten mit einem identischen Modell im Abo vergleichen. Dank der Bestpreis-Garantie verspricht Carvolution, dass das Auto-Abo weniger kostet. Wer den Vergleich mit dem Generalabonnement macht – das GA 2. Klasse kostet knapp 4000 Franken im Jahr oder 333 Franken im Monat – wird sehen, dass individuelle Mobilität nicht viel teurer ist, dafür aber eine Tür-zu-Tür-Flexibilität bietet. Das Auto-Abo macht die Mobilitätskosten so planbar wie ein ÖV-Abo.

Zahlst du zu viel fürs Auto? Auto-Abo vs. Leasing: Finde mit dem Online-Kostenrechner in Sekunden heraus, womit du wirklich sparen kannst. Auto-Abo vs. Leasing: Finde mit dem Online-Kostenrechner in Sekunden heraus, womit du wirklich sparen kannst. Kostenvergleich erhalten

Die Restwertfalle umgehen

Ein oft unterschätzter Faktor für Vielfahrer ist der massive Wertverlust durch die hohe Kilometerleistung. Wer täglich weite Strecken zurücklegt, sieht zu, wie der Wiederverkaufswert seines Autos mit jedem Kilometer schmilzt – ein finanzielles Risiko, das beim Kauf komplett auf dem Besitzer lastet. Beim Abo liegt dieses Risiko allein bei Carvolution.

Besonders clever: Solltest du dich nach der Abo-Zeit so sehr an die Zuverlässigkeit deines Wagens gewöhnt haben, dass du ihn behalten möchtest, kannst du das Fahrzeug am Ende einfach als Occasion übernehmen. Da du das Auto über Tausende von Kilometern selbst gesteuert hast, kennst du den Zustand und die Historie in- und auswendig. Es ist die längste und ehrlichste Probefahrt.

Rationale Entscheidung für Vielfahrende

Das Auto-Abo ist für Pendlerinnen und Pendler kein Luxus, sondern eine rationale Entscheidung für Effizienz und volle Kostenkontrolle. Es wandelt das Risiko von unvorhersehbaren Werkstattkosten in eine planbare Grösse um.

Wer täglich viel Zeit im Verkehr verbringt, hat bereits genug Einsatz geleistet – da ist es nur logisch, beim Fahrzeug auf Carvolution zu setzen, um den Kopf für die wichtigen Dinge im Leben frei zu haben.

Das Wichtigste zum Auto-Abo Günstiger als Leasing? Ja, Carvolution ist im Gesamtkostenvergleich günstiger, da Versicherung, Steuern, Service und Reifen bereits enthalten sind.

Ja, Carvolution ist im Gesamtkostenvergleich günstiger, da Versicherung, Steuern, Service und Reifen bereits enthalten sind. Kilometer-Flexibilität: Zu viel gefahren? Pass dein Paket einfach monatlich via App an – du zahlst nur, was du brauchst.

Zu viel gefahren? Pass dein Paket einfach monatlich via App an – du zahlst nur, was du brauchst. Keine hohe Anzahlung: Starte ohne grosses Kapital. Eine einmalige Pauschale genügt.

Starte ohne grosses Kapital. Eine einmalige Pauschale genügt. Grosse Auswahl: Rund 50 Modelle (Elektro, Hybrid, Verbrenner) sofort verfügbar. Antworten auf alle Fragen gibt es auf carvolution.ch, via E-Mail an contact@carvolution.ch oder unter +41 62 531 25 25. Günstiger als Leasing? Ja, Carvolution ist im Gesamtkostenvergleich günstiger, da Versicherung, Steuern, Service und Reifen bereits enthalten sind.

Ja, Carvolution ist im Gesamtkostenvergleich günstiger, da Versicherung, Steuern, Service und Reifen bereits enthalten sind. Kilometer-Flexibilität: Zu viel gefahren? Pass dein Paket einfach monatlich via App an – du zahlst nur, was du brauchst.

Zu viel gefahren? Pass dein Paket einfach monatlich via App an – du zahlst nur, was du brauchst. Keine hohe Anzahlung: Starte ohne grosses Kapital. Eine einmalige Pauschale genügt.

Starte ohne grosses Kapital. Eine einmalige Pauschale genügt. Grosse Auswahl: Rund 50 Modelle (Elektro, Hybrid, Verbrenner) sofort verfügbar. Antworten auf alle Fragen gibt es auf carvolution.ch, via E-Mail an contact@carvolution.ch oder unter +41 62 531 25 25. Angebot entdecken